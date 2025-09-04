«Он часто расплачивался за потерю концентрации». Кто такой Ву — будущий новичок «Спартака»

«Спартак» перед закрытием летнего окна выстреливает сразу двумя трансферами центральных защитников. Вполне логично, учитывая, что красно-белые потеряли до этого троих – Алексиса Дуарте, Миэнти Абену и Никиту Чернова. Новичками московской команды станут Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Ву из «Ренна». Про Джику мы уже рассказывали в одном из материалов. А этот текст – про Ву.

«Ренн» ушедшим летом добился уникального достижения – клуб сделал 26 трансферов «на выход»! Продажа Ву уже после того, как в топ-лигах Европы захлопнулось окно, подведёт черту под удивительной кампанией французов и станет 27-й в этом списке. Новости об интересе «Спартака» к камерунцу появились ещё в конце июня, но, по некоторым сведениям, сам Кристофер надеялся на интересное предложение из Европы. Однако – не получил. Как пишут французские СМИ, перспективы Ву в «Ренне» стали туманными, когда клуб выкупил у «Бреста» Лилиана Брассье за € 12 млн, продлил контракт с Антони Руо, вернул из аренд Жереми Жаке и Абдельхамида Будлала, а кроме того, дождался возвращения залечившего травму Алиду Сейду.

Ву – достаточно молодой защитник, ему 23 года. Несмотря на то что будущий новичок «Спартака» выступает за сборную Камеруна, он родился и вырос во Франции. А конкретно – в Лувре. Не в музее, конечно, а в муниципалитете, который расположен в 24 км от Парижа. Начинал заниматься футболом в детской команде «Писё Ловре», затем попал в школу «Шантийи». В 15 лет Кристофер перебрался в академию «Нанси». Его разглядел и пригласил отец Клемана Лангле, работавший скаутом клуба. По этой причине Ву называл своим кумиром центрального защитника сборной Франции. Кристофер признавался, что пытается действовать в стиле Лангле.

Ву быстро прогрессировал и стал кандидатом в сборную Франции U17. Он даже вызывался на матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Данией и Австрией, однако обе игры провёл на скамейке запасных. На этом его отношения с «трёхцветными» закончились.

Кристофер Ву (в белой форме) Фото: Xavier Laine/Getty Images

В сезоне-2018/2019 Ву начал выступать за фарм-клуб «Нанси» в пятом дивизионе. А в 2021 году 19-летний на тот момент центральный защитник закрепился в первой команде и сыграл 12 матчей в Лиге 2. Более того, в последнем туре чемпионата оформил дубль в ворота «Амьена». Это были его первые голы за «Нанси». Следующий сезон-2021/2022 Кристофер встречал уже в клубе высшего дивизиона – «Ланс» подписал Ву как свободного агента, поскольку его контракт истёк. Уже тогда ходили слухи об интересе к защитнику со стороны «Ренна», а также «Марселя» и немецких «Байера» и «Айнтрахта». Тем не менее Кристофер заключил соглашение с «Лансом» – на четыре года.

А отыграл Ву за «кроваво-золотых» только год. В дебютном сезоне в Лиге 1 молодой защитник поучаствовал в 14 матчах (в основе – 11) и сделал две голевые передачи. Чаще оставался на скамейке запасных, но потом получал новые шансы. Несмотря на то что Кристофер ещё продолжал созревать и был футболистом без подтверждённого уровня, за ним опять пришёл «Ренн». Клуб сделал предложение, от которого «Ланс» не смог отказаться – € 9 млн плюс 15% от дохода в случае перепродажи игрока за более крупную сумму. Зарплату самого Ву «Ренн» увеличил в четыре раза. Защитник снова подписал контракт на четыре сезона. Соглашение действует до лета 2026-го, так что «Ренну» выгодно отпустить Кристофера сейчас – за год до его истечения.

Статус Ву повысили и выступления за сборную Камеруна. Весной 2022-го её главный тренер Ригобер Сонг предложил защитнику присоединиться к национальной команде. Впереди маячила поездка на ЧМ-2022, и Кристофер согласился защищать цвета родины предков. В июне того года Ву дебютировал в игре отборочного цикла Кубка африканских наций с Бурунди. С тех пор провёл за сборную Камеруна 21 матч и забил два гола.

Кристофер Ву Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На ЧМ-2022 Ву, правда, первые два тура просидел на скамейке. Зато в 3-м попал в основу и помог Камеруну победить Бразилию (1:0). Однако дальше «Неукротимые львы» не прошли, поэтому чемпионат мира для защитника закончился, едва начавшись. В октябре 2023-го Кристофер прилетал в составе сборной Камеруна на товарищеский матч в Россию, но на поле не появился. Хотя бы познакомился со стадионом «Динамо».

За три сезона в «Ренне» Ву сыграл 60 матчей – забил два мяча, отдал одну голевую передачу и заработал три удаления. Дебютировал в еврокубках, и, к слову, в первой же встрече на его счету оказался победный гол в ворота киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы. В прошедшем чемпионате Франции провёл на поле 1458 минут в 20 матчах – стал 11-м по количеству времени на поле в составе «Ренна». Чего-то особенного в статистике камерунца не было: пятый по отборам (36) и выносам мяча (60), седьмой по перехватам (23) и выигранным единоборствам (93). Впрочем, у Кристофера достаточно хороший показатель в верховой борьбе (68% успешных), что неудивительно при росте в 191 см.

В нынешнем сезоне Ву успел сыграть за «Ренн» дважды. В последнем матче 24 августа с «Лорьяном» (0:4) заработал красную карточку уже на 11-й минуте. Любопытно, что это было второе удаление в составе «Ренна», отсюда и такой результат.

Понятно, что для французских журналистов и экспертов трансфер Ву в Россию не то событие, которое вызывает живое обсуждение. И всё же вот что написал, например, Луи Кретьян на сайте Butfootballclub.fr:

«Прибыв в «Ренн» с большими надеждами, Кристофер Ву так и не нашёл своего места в линии обороны команды. После трёх сезонов в Бретани, полных взлётов и падений, он с трудом зарекомендовал себя и не смог закрепиться в качестве твёрдого игрока основы. Старт сезона-2025/2026, омрачённый удалением в матче с «Лорьяном», ускорил решение о расставании, которое стало неизбежным. Решение клуба обновить состав открыло путь к трансферу игрока, оказавшегося на скамейке… На поле его внушительные габариты и игра головой были преимуществом, но он часто расплачивался за потерю концентрации и отсутствовал в важных матчах».

Возможно, игра за «Спартак» поможет Ву сделать шаг вперёд в карьере. В РПЛ такие габаритные и достаточно агрессивные в отборе защитники, как Кристофер, ценятся. Прежде за красно-белых уже выступали камерунцы Жерри-Кристиан Тчуйсе и Люк Зоа.