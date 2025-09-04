Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Иордания, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 4 сентября 2025

Россия играет с участником ЧМ-2026! Важнейший матч для команды Валерия Карпина! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Россия — Иордания, прямая онлайн-трансляция
Комментарии
Следим за игрой с Иорданией вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 4 сентября, сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Иордании. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Надо сказать, что Иордания – серьёзный соперник. Команда принимала участие в финале последнего Кубка Азии – уступила там Катару, следующему оппоненту команды Валерия Карпина. Получается, в сентябрьском слоте Россия встретится с сильнейшими сборными из азиатской конфедерации.

Также Иордания уже отобралась на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом: заняли второе место в непростой группе отбора с Южной Кореей (первое место), Ираком, Оманом, Палестиной и Кувейтом.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android