Следим за игрой с Иорданией вместе.

Россия играет с участником ЧМ-2026! Важнейший матч для команды Валерия Карпина! LIVE

Сегодня, 4 сентября, сборная России в Москве сыграет товарищеский матч с командой Иордании. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Надо сказать, что Иордания – серьёзный соперник. Команда принимала участие в финале последнего Кубка Азии – уступила там Катару, следующему оппоненту команды Валерия Карпина. Получается, в сентябрьском слоте Россия встретится с сильнейшими сборными из азиатской конфедерации.

Также Иордания уже отобралась на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом: заняли второе место в непростой группе отбора с Южной Кореей (первое место), Ираком, Оманом, Палестиной и Кувейтом.