У Дугласа неплохие шансы закрепиться в сборной Бразилии. Кто конкурент игрока «Зенита»?

Дуглас Сантос решил играть за сборную Бразилии, а не России, и снова стал легионером в РПЛ. Новый главный тренер «селесао» Карло Анчелотти вызвал левого защитника «Зенита», чтобы проверить его в оставшихся отборочных матчах ЧМ-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября). Более того, по информации Globo, Дуглас Сантос включён в стартовый состав на игру с чилийцами в Рио-де-Жанейро. В общем-то, Анчелотти ничем не рискует, ведь Бразилия уже обеспечила себе путёвку на ЧМ-2026. Можно проверить новичков национальной команды или тех, кто не выступал за неё долгие годы – зенитовский капитан провёл свой единственный матч в 2016-м.

В России эксперты стали время от времени критиковать Дугласа Сантоса за игру в РПЛ, а вот у Анчелотти, видимо, сложилось иное мнение об уровне защитника. Но какие на самом деле шансы у 31-летнего зенитовца побороться за место в основе «селесао» и поехать на ЧМ-2026? Кажется, не столь уж и низкие. Это раньше левый фланг обороны у Бразилии закрывали такие глыбы, как Роберто Карлос, а сейчас выбирать приходится не из звёзд, а из тех, кто хотя бы более-менее соответствует статусу топ-сборной. В 2023 и 2024 году в национальную команду вызывался даже экс-защитник «Спартака» Айртон, который поучаствовал в паре встреч, но не в отборе ЧМ-2026.

Рассказываем о конкурентах Дугласа Сантоса – левых защитниках, которые выходили в основе по ходу квалификации чемпионата мира или приглашаются при Анчелотти.

Ренан Лоди, «Аль-Хиляль»

Ренан Лоди Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

В сентябре 2023-го отборочный цикл ЧМ-2026 в качестве основного левого защитника начинал Лоди. Тогда он выступал во Франции за «Марсель». Ренан выходил в стартовом составе в первых двух матчах с Боливией (5:1) и Перу (1:0), а также в игре 5-го тура с Колумбией (1:2). В январе 2024-го Лоди отправился в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Хилялем», и с тех пор в национальную команду не вызывается. В прошлом сезоне провёл 24 матча в саудовской лиге и набрал 3+8. Казалось бы, с такой статистикой можно рассчитывать на место в «селесао». Но и Анчелотти после своего назначения не вспомнил про 27-летнего игрока.

«Я думал, что с новым тренером у меня будет возможность. Не знаю, может быть, есть какие-то предрассудки в федерации либо у него самого по поводу игроков, выступающих в саудовском чемпионате. В этом году я как крайний защитник забил больше всего голов и отдал больше всего передач. Если посмотреть на тех, кого вызвали, у них далеко не такая хорошая статистика», – пожаловался Лоди.

Гильерме Арана, «Атлетико Минейро»

Гильерме Арана Фото: Lucas Figueiredo/Getty Images

Арана был следующим левым защитником в основе сборной Бразилии. Гильерме появлялся в стартовом составе в матче 3-го тура с Венесуэлой (1:1), а затем – во встречах с Эквадором (1:0), Парагваем (0:1), Колумбией (2:1) и Аргентиной (1:4). Кроме того, один раз вышел на замену. Из Европы бразилец уехал ещё в 2021-м, не оправдав надежд «Севильи», и с того времени играет на родине за «Атлетико Минейро» вместе с Халком. В сезоне-2025 у 28-летнего Араны девять встреч в Серии А без результативных действий. В прошлом и нынешнем году Гильерме не вызывался в национальную команду только из-за травм – бедра, лодыжки и подколенного сухожилия. Впрочем, и с ним Дугласу Сантосу конкурировать по силам.

Карлос Аугусто, «Интер»

Карлос Аугусто Фото: MB Media/Getty Images

С октября 2023-го в стартовом составе сборной Бразилии в отборочном цикле ЧМ-2026 стал появляться Карлос Аугусто. Это случилось после его перехода из «Монцы» в «Интер». Левый защитник приезжал в национальную команду в статусе игрока финалиста Лиги чемпионов, тем не менее выходил на поле только в матчах с Уругваем (0:2) и Аргентиной (0:1). Несколько раз попадал в число запасных. Проблема в том, что 26-летний бразилец – не основной в «Интере». В минувшем сезоне итальянской Серии А провёл 29 матчей, но с первых минут сыграл только 15 раз. При этом набрал 3+4. В июне 2025-го Карлос Аугусто впервые за полтора года приехал в расположение «селесао», тем не менее остался в запасе во встрече с Эквадором.

Абнер, «Лион»

Абнер Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Следующим основным левым защитником сборной Бразилии стал Абнер. Этот игрок появлялся в стартовом составе в течение четырёх туров подряд – в матчах с Чили (2:1), Перу (4:0), Венесуэлой (1:1) и Уругваем (1:1). После чего выступления Абнера за национальную команду закончились. С ноября 2024-го он даже в заявку не попадал. Год назад защитник перешёл из «Бетиса» в «Лион». В прошлом сезоне с первых минут сыграл за «ткачей» лишь 12 встреч в Лиге 1, ещё семь раз выходил на замену, а остальные игры провёл на скамейке. Очевидно, не будучи важной фигурой для «Лиона», трудно надеяться на вызов в сборную.

Алекс Сандро, «Фламенго»

Алекс Сандро Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Под занавес отборочного цикла тренеры сборной Бразилии вспомнили и о ветеране Алексе Сандро. В марте этого года 34-летний левый защитник возвратился в национальную команду, а в июне появлялся в основе во встречах с Эквадором (0:0) и Парагваем (1:0). Мы помним Алекса Сандро по выступлениям за «Ювентус», но год назад он вернулся в Бразилию доигрывать за «Фламенго». В сезоне-2025 провёл 13 матчей в Серии А без результативных действий. Сейчас залечивает повреждение. В каком состоянии будет Алекс Сандро к ЧМ-2026, прогнозировать сложно.

Каю Энрике, «Монако»

Каю Энрике Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В состав сборной Бразилии на сентябрьские встречи с Чили и Боливией, помимо Дугласа Сантоса, включён одноклубник Александра Головина. На сегодняшний день у 28-летнего левого защитника, как и у капитана «Зенита», всего один матч за национальную команду. Каю Энрике сыграл в сентябре 2023-го, проведя 20 минут с Боливией в квалификации ЧМ-2026. Потом ещё однажды попал в запас – и всё. В прошлом сезоне Лиги 1 бразилец 21 встречу начинал в основе и 12 на скамейке (шесть выходов на замены). Каю Энрике не забил, однако сделал шесть голевых передач. Атаковать он любит и умеет как будто больше, чем обороняться. А Анчелотти ценит надёжность.