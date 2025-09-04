Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Горячее 5 сентября: «Локомотив» — «Трактор» в битве за Кубок Открытия, бой Шишкина против Иглесиаса и матч российской молодёжки в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 4), US Open, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Интрига: выйдет ли Соболенко в шестой финал ТБШ подряд?

Начиная с Australian Open — 2023, Арина Соболенко неизменно доходила до финалов всех хардовых ТБШ. Сейчас, чтобы добиться такого же результата, белорусской теннисистке осталось справиться с американкой Джессикой Пегулой. Соперницы ранее пересекались на корте девять раз, и счёт пока 7-2 в пользу Арины. В частности, за ней остались финал US Open — 2024 и единственная пока встреча в этом году — в финале «тысячника» в Майами. Победительница 10-го матча поспорит за титул US Open — 2025 с кем-то из пары Наоми Осака — Аманда Анисимова.

В полуфинале сразятся рекордсменки нынешнего розыгрыша:
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула
Ремейк финала US Open — 2024. Пегула жаждет реванша, а Соболенко — защиты титула

⚽️ 2:30: Аргентина — Венесуэла, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 17-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина выиграет очередной матч отбора?

Сборная Аргентины уже отобралась на чемпионат мира 2026 года. Команда Лионеля Скалони завершает отборочный этап в спокойном темпе. В следующей встрече аргентинцы примут дома Венесуэлу. Возможно, этот матч окажется последним для Месси в сборной на родном поле. Не исключено, что встреча станет исторической!

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Лео проведёт последний домашний матч за сборную?
Фото
Тренер сборной Аргентины не сдержал слёз на пресс-конференции, говоря о Месси

⚽️ 3:30: Бразилия — Чили, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 17-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия одержит вторую победу с Анчелотти?

Сборная Бразилии попала на ЧМ-2026. Теперь главная задача для тренера Карло Анчелотти — наладить игру в исполнении команды. Тем более до турнира остаётся менее года. Официальные матчи — лучшая возможность набрать форму. В следующем туре бразильцы примут Чили. Ещё одна интрига — потенциальный дебют за сборную защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Что теперь делать «Зениту»?
А что, если Дуглас Сантос снова станет легионером? Все сценарии для «Зенита»
А что, если Дуглас Сантос снова станет легионером? Все сценарии для «Зенита»

🥊 4:30: Ослейс Иглесиас (Куба) — Владимир Шишкин (Россия), рейтинговый бой

*Время матча может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Ослейс Иглесиас — Владимир Шишкин
05 сентября 2025, пятница. 04:30 МСК
Ослейс Иглесиас
Не началось
Владимир Шишкин

Интрига: вторая попытка Шишкина прийти за Канело

Владимир Шишкин — один из самых малоизвестных российских боксёров с приставкой «топ». Совсем недавно россиянин мог встретиться в ринге с самим Канело Альваресом, но проиграл отборочный бой Уильяму Скаллу. Теперь Шишкин получил ещё один шанс: ему нужно победить кубинца Ослейса Иглесиаса, чтобы получить статус претендента на полноценный пояс. Иглесиас идёт фаворитом и обладает впечатляющей ударной мощью, однако и Владимир — отлично обученный боксёр. Кто победит?

Рассказываем про соперника:
Россиянин рвётся к Канело. На пути — Иглесиас, который сносит всех
Россиянин рвётся к Канело. На пути — Иглесиас, который сносит всех

⚽️ 17:00: Россия U21 — Саудовская Аравия U23, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Россия U21
Не начался
Саудовская Аравия U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: российская молодёжка разберётся с саудовцами?

Российские сборные отстранены от официальных соревнований, но жизнь продолжается. Молодёжке предстоит товарищеский матч с Саудовской Аравией U23. В 2025 году Россия U21 провела четыре встречи: уступила и сыграла вничью с Колумбией (0:1, 2:2), а также дважды разобралась с Узбекистаном (3:0, 6:3).

А вот кто вызван в сборную:
Молодёжная сборная России объявила итоговый состав на матчи с Саудовской Аравией U23

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интриг: кто выиграет первый трофей нового сезона?

«Локомотив» не оставил ни шанса «Трактору» в финале Кубка Гагарина — 2025 и впервые в своей истории взял этот трофей. В межсезонье железнодорожников покинул главный тренер Игорь Никитин, но в остальном команда практически не претерпела изменений. Челябинцы же сохранили Бенуа Гру, однако лишились многих лидеров. Поможет ли это уральской команде взять реванш у «Локомотива»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Стал ли «Локомотив» сильнее за межсезонье?
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ
Что ждать от СКА Ларионова? Какая мотивация Хартли в «Локомотиве»? Всё о клубах Запада КХЛ

⚽️🎦 21:45: Греция — Беларусь, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа C, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Беларусь начнёт отбор на ЧМ-2026?

Греция и Беларусь стартуют в отборах к чемпионату мира. У команд непростая группа с Данией и Шотландией, поэтому в очном матче нельзя терять очки. И именно победитель встречи получит преимущество в борьбе за попадание на турнир.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Защитник из Беларуси сыграет в ЛЧ с «Кайратом»:
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Эксклюзив
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ

⚽️ 21:45: Украина — Франция, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа D, 1-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция начнёт квалификацию с победы?

Сборная Франции обязана попадать на чемпионат мира. По составу команда Дидье Дешама — одна из сильнейших в мире. Поэтому ничего, кроме побед, от неё не ждут. Стартует Франция матчем с Украиной. Будет ли лёгкая победа или соперники окажут сопротивление?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Главные сценарии международной паузы:
10 интриг предстоящих матчей сборных. Россия снова много забьёт, а Италия провалится?
10 интриг предстоящих матчей сборных. Россия снова много забьёт, а Италия провалится?

⚽️ 21:45: Италия — Эстония, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа I, 5-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гаттузо дебютирует в сборной с победы?

В сборной Италии — новый тренер. На ЧМ-2026 команду поведёт Дженнаро Гаттузо. После поражения от Норвегии (0:3) итальянцам нельзя терять очки. Домашний матч с Эстонией они обязаны забирать. Иначе рассчитывать на выход на чемпиионат мира Италии будет очень трудно.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Как вообще Гаттузо оказался в сборной?
Сборная Италии докатилась до Гаттузо. Пример выдающейся деградации!
Сборная Италии докатилась до Гаттузо. Пример выдающейся деградации!
