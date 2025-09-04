Горячее 5 сентября: «Локомотив» — «Трактор» в битве за Кубок Открытия, бой Шишкина против Иглесиаса и матч российской молодёжки в футболе!

Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 4), US Open, 1/2 финала

Интрига: выйдет ли Соболенко в шестой финал ТБШ подряд?

Начиная с Australian Open — 2023, Арина Соболенко неизменно доходила до финалов всех хардовых ТБШ. Сейчас, чтобы добиться такого же результата, белорусской теннисистке осталось справиться с американкой Джессикой Пегулой. Соперницы ранее пересекались на корте девять раз, и счёт пока 7-2 в пользу Арины. В частности, за ней остались финал US Open — 2024 и единственная пока встреча в этом году — в финале «тысячника» в Майами. Победительница 10-го матча поспорит за титул US Open — 2025 с кем-то из пары Наоми Осака — Аманда Анисимова.

⚽️ 2:30: Аргентина — Венесуэла, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 17-й тур

Интрига: Аргентина выиграет очередной матч отбора?

Сборная Аргентины уже отобралась на чемпионат мира 2026 года. Команда Лионеля Скалони завершает отборочный этап в спокойном темпе. В следующей встрече аргентинцы примут дома Венесуэлу. Возможно, этот матч окажется последним для Месси в сборной на родном поле. Не исключено, что встреча станет исторической!

Лео проведёт последний домашний матч за сборную? Фото Тренер сборной Аргентины не сдержал слёз на пресс-конференции, говоря о Месси

⚽️ 3:30: Бразилия — Чили, отборочный турнир ЧМ-2026 — Южная Америка, 17-й тур

Интрига: Бразилия одержит вторую победу с Анчелотти?

Сборная Бразилии попала на ЧМ-2026. Теперь главная задача для тренера Карло Анчелотти — наладить игру в исполнении команды. Тем более до турнира остаётся менее года. Официальные матчи — лучшая возможность набрать форму. В следующем туре бразильцы примут Чили. Ещё одна интрига — потенциальный дебют за сборную защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

🥊 4:30: Ослейс Иглесиас (Куба) — Владимир Шишкин (Россия), рейтинговый бой

Интрига: вторая попытка Шишкина прийти за Канело

Владимир Шишкин — один из самых малоизвестных российских боксёров с приставкой «топ». Совсем недавно россиянин мог встретиться в ринге с самим Канело Альваресом, но проиграл отборочный бой Уильяму Скаллу. Теперь Шишкин получил ещё один шанс: ему нужно победить кубинца Ослейса Иглесиаса, чтобы получить статус претендента на полноценный пояс. Иглесиас идёт фаворитом и обладает впечатляющей ударной мощью, однако и Владимир — отлично обученный боксёр. Кто победит?

⚽️ 17:00: Россия U21 — Саудовская Аравия U23, товарищеский матч

Интрига: российская молодёжка разберётся с саудовцами?

Российские сборные отстранены от официальных соревнований, но жизнь продолжается. Молодёжке предстоит товарищеский матч с Саудовской Аравией U23. В 2025 году Россия U21 провела четыре встречи: уступила и сыграла вничью с Колумбией (0:1, 2:2), а также дважды разобралась с Узбекистаном (3:0, 6:3).

А вот кто вызван в сборную: Молодёжная сборная России объявила итоговый состав на матчи с Саудовской Аравией U23

🏒 19:30: «Локомотив» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интриг: кто выиграет первый трофей нового сезона?

«Локомотив» не оставил ни шанса «Трактору» в финале Кубка Гагарина — 2025 и впервые в своей истории взял этот трофей. В межсезонье железнодорожников покинул главный тренер Игорь Никитин, но в остальном команда практически не претерпела изменений. Челябинцы же сохранили Бенуа Гру, однако лишились многих лидеров. Поможет ли это уральской команде взять реванш у «Локомотива»?

⚽️🎦 21:45: Греция — Беларусь, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа C, 1-й тур

Интрига: как Беларусь начнёт отбор на ЧМ-2026?

Греция и Беларусь стартуют в отборах к чемпионату мира. У команд непростая группа с Данией и Шотландией, поэтому в очном матче нельзя терять очки. И именно победитель встречи получит преимущество в борьбе за попадание на турнир.

⚽️ 21:45: Украина — Франция, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа D, 1-й тур

Интрига: Франция начнёт квалификацию с победы?

Сборная Франции обязана попадать на чемпионат мира. По составу команда Дидье Дешама — одна из сильнейших в мире. Поэтому ничего, кроме побед, от неё не ждут. Стартует Франция матчем с Украиной. Будет ли лёгкая победа или соперники окажут сопротивление?

⚽️ 21:45: Италия — Эстония, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа I, 5-й тур

Интрига: Гаттузо дебютирует в сборной с победы?

В сборной Италии — новый тренер. На ЧМ-2026 команду поведёт Дженнаро Гаттузо. После поражения от Норвегии (0:3) итальянцам нельзя терять очки. Домашний матч с Эстонией они обязаны забирать. Иначе рассчитывать на выход на чемпиионат мира Италии будет очень трудно.