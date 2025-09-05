До Сантоса и Энрике в сборную Бразилии из РПЛ звали 11 человек. В том числе из «Рубина»!

В сборную Бразилии впервые за два с лишним года позвали представителей Мир РПЛ. Причём сразу двоих — зенитовцев Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Первому из-за этого даже пришлось отказываться от российского гражданства и терять статус нелегионера — всё ради мечты впервые сыграть за родную национальную команду. Бразильцы уже выполнили задачу по выходу на ЧМ-2026, поэтому Карло Анчелотти дал отдых некоторым лидерам и захотел проверить ближайший резерв.

Этой ночью оба представителя «Зенита» сыграли с Чили и прямым образом поучаствовали в голах своей команды. Получилось действительно ярко.

Функционеры российских команд обожают бразильцев: свыше 200 человек ощутили себя причастными к РПЛ. Тем не менее в сборную Бразилии даже теперь, с учётом Сантоса и Энрике, непосредственно из Премьер-Лиги звали только 13 человек. Разумеется, исключая тех, кто получил вызов в другое время: как когда-то прославлявшие «Анжи» Виллиан и Роберто Карлос. Вот остальные 11.

Даниэл Карвальо (ЦСКА, 2006)

Даниэл Карвальо Фото: Ben Radford/Getty Images

Лучший игрок РПЛ-2005 и человек, заставивший поверить в футбольную магию пацанов, которым сейчас примерно 28-35 лет. В 2006-м на атакующего полузащитника наконец-то обратили внимание в сборной Бразилии — Кубка УЕФА годичной давности оказалось мало. К тому же в 2003-м с юношеской командой U20 он становился чемпионом мира — вместе с Майконом, Дани Алвесом и Кака. Увы, прайм Даниэла оказался скоротечен, поэтому у него за национальную команду всего три товарищеских матча. Зато есть гол норвежцам (1:1).

Дуду (ЦСКА, 2006-2007)

Дуду Фото: PA Images via Getty Images

Центральный полузащитник тоже находился в «золотой» команде Бразилии U20 и коллекционировал титулы с ЦСКА. Был менее звёздным, при этом, в отличие от партнёра, поучаствовал в 11 матчах за взрослую сборную. Его призывали ещё на победный Кубок Америки — 2004, где он трижды сыграл на групповом этапе. Два года спустя Дунга оценил карьеру Дуду в России и вернул в состав на серию товарищеских матчей. Жаль, случилось это уже после ЧМ-2006. Как и в случае с Даниэлом. Да и со следующим героем списка.

Вагнер Лав (ЦСКА, 2006-2007)

Вагнер Лав Фото: Ross Dettman/Getty Images

Вагнер царил в атаке ЦСКА на пару с Карвальо. Карлос Альберто Паррейра игнорировал армейскую тройку. И провалился на ЧМ-2006, вылетев в четвертьфинале от Франции. Лав, как и Дуду, поучаствовал в Кубке Америки — 2004. Но провёл на поле всего 32 минуты. Следующего вызова пришлось ждать до августа 2006-го, когда сборную возглавил Дунга. И продержался нападающий в ней дольше партнёров по РПЛ: отыграл 20 встреч, в том числе блистал на Кубке Америки — 2007, забив в четвертьфинале чилийцам и оформив на турнире четыре ассиста. Так он стал двукратным победителем Копы. Ещё Вагнер вскрывал ворота Уэльса, Ганы и Эквадора. Увы, начиная с 2008 года, в сборную его больше не звали.

Жо (ЦСКА, 2007)

Жо Фото: Scott Heavey/Getty Images

Жо достойно пополнил бразильскую диаспору армейцев: назабивал 44 гола в 77 матчах и позволил ЦСКА летом 2008-го заработать на его уходе в «Манчестер Сити» € 24 млн — колоссальная сумма по тем временам. Нападающий до сих пор попадает во все подборки худших трансферов АПЛ, но сейчас не об этом. Из РПЛ его приглашали в сборную всего один раз — чтобы тот поиграл 15 минут в товарищеском матче с Турцией. Всего у Жо накопилось 20 выходов на поле и пять голов за Бразилию. Из-за недостатка классных бразильских центрфорвардов его даже вызывали на ЧМ-2014. Конкурировал он с Фредом — помните вообще такого?

Алекс Мескини («Спартак», 2006-2007)

Алекс Мескини Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Спартаковский технарь, способный отдать радиоуправляемую передачу и идеально исполнить стандарт, Дунгу не впечатлял. В 2008-м, ещё до переезда в Россию, ему доверили дважды выйти на замену — с Венесуэлой в квалификации ЧМ и Португалией в товарищеской встрече. Год спустя история повторилась: тоже два подъёма с лавки и прощание. Кубок конфедераций, ЧМ, Кубок Америки — все эти турниры сборная Бразилии провела без него. Выступай праймовые Алекс, Карвальо и Вагнер сейчас, наверняка получили бы больше доверия — всё-таки тогда поколение бразильцев выглядело сильнее.

Карлос Эдуардо («Рубин», 2010)

Карлос Эдуардо Фото: PA Images via Getty Images

Одна из главных трансферных неудач в истории РПЛ. Эдуардо был безумно хорош в «Хоффенхайме», и «Рубин» летом 2010-го раскошелился за него на € 20 млн. Ранее столь огромные суммы за новичков мог отваливать только «Зенит», как было в случае с Данни и Бруну Алвешем. Карлос быстро сник, а потом вечно лечился. Статистика за казанцев красноречива — 6+9 в 46 матчах. В 2010-м его ещё по инерции звали в сборную. Затем — логично перестали. У нападающего за Бразилию шесть встреч и одна голевая передача в товарищеской игре с Украиной.

Ромуло («Спартак», 2012, 2014)

Ромуло Фото: Corbis via Getty Images

Опорник пополнил состав «Спартака» и уже гордо носил звание «футболист сборной Бразилии». Для этого хватило одной товарищеской встречи, зато максимально принципиальной — с Аргентиной (2:0) в сентябре 2011-го Ромуло отбегал все 90 минут. Потом тренер Мано Менезес про него забыл. А с мая по сентябрь 2012-го вновь вспомнил и дал сыграть в ещё семи дружеских матчах. В одном из них спартаковец даже забил… Аргентине. Только бразильцы на тот раз всё равно уступили (3:4). В ноябре Бразилию возглавил Луис Фелипе Сколари — Ромуло его уже не интересовал.

Халк («Зенит», 2012-2016)

Халк Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Пожалуй, главный представитель списка, поскольку именно Халк чаще и больше других из него выступал за сборную. Вингер переходил в «Зенит» готовой звездой мирового класса за € 40 млн. В национальной команде его ещё в 2009-м наигрывал Дунга. Следующий вызов Живанилду Виейра де Соуза (полное имя) получил в 2011-м — и с тех пор вплоть до 2016-го ездил туда ежегодно. Поучаствовал в Кубке конфедераций — 2013, ЧМ-2014, Кубке Америки — 2016 и даже в октябре 2021-го помог победить Перу в отборе на ЧМ-2022. Всего у него 49 встреч и 11 голов: Дании (2), Аргентине, ЮАР, Китаю, Ираку, Гондурасу, Чили, Панаме, Коста-Рике и США. Халк до сих пор, в 39 лет, один из лидеров «Атлетико Минейро».

Жулиано («Зенит», 2016-2017)

Жулиано Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Атакующий полузащитник провёл в «Зените» всего год. Зато какой! 17+13 в 42 матчах и звание лучшего бомбардира Лиги Европы, хотя петербуржцы вылетели в 1/16 финала. Именно вдохновенная игра Жулиано — главное и редко светлое пятно периода Мирчи Луческу. Она позволила футболисту вернуться в сборную спустя четыре года — и квалифицироваться с ней на ЧМ-2018. Там, впрочем, полузащитник уже не сыграл. Всего в его активе 14 выходов на поле и два ассиста — во встречах с Боливией (5:0) и Австралией (4:0).

Малком («Зенит», 2023)

Малком Фото: DeFodi Images via Getty Images

Перебравшись в Россию, вингер быстро получил травму и долго адаптировался. А когда набрал форму, стал неудержим. Чего стоят только 23 гола в РПЛ-2022/2023. Как раз после этого его, несмотря на принятие российского гражданства, во второй раз (в 2018-м просидел на лавке две встречи) вызвали в сборную Бразилии на два товарищеских матча — с Гвинеей (4:1) и Сенегалом (2:4). В обоих он поучаствовал, а гвинейцам досталась от него голевая передача. Вскоре Малком уехал покорять Саудовскую Аравию и за национальную команду больше не выступал. Зато ему греет душу золото с олимпийской сборной в 2020-м.

Роберт Ренан («Зенит», 2023)

Роберт Ренан Фото: FIFA via Getty Images

Центральный защитник авантюрной игрой не зарекомендовал себя в глазах Сергея Семака и недавно отправился во вторую аренду: выступал в саудовском «Аль-Шабабе», теперь уехал в бразильский «Васко да Гама». В данный список он попал за счёт трёх проведённых в сборной на скамейке встреч в 2023-м. Возможно, поиграть за неё получится в будущем, ведь Ренан становился с командой U20 победителем Кубка Америки.