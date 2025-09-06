«Спартак» купит второго защитника? Уедет ли Баринов? Интриги финала трансферного окна РПЛ

Трансферное окно в Мир Российской Премьер-Лиге закроется 12 сентября. И у многих клубов ещё есть задачи на рынке. Рассказываем о главных интригах на финише кампании.

Купит ли «Спартак» второго центрального защитника?

Покупка центрального защитника «Спартаком» – один из трансферных сериалов лета-осени 2025 года. Если уже не мем. Клуб летом расстался с Никитой Черновым и Алексисом Дуарте, а усиление на эту позицию Станкович получил пока только одно – Кристофера Ву из «Ренна».

Ранее у москвичей сорвалась сделка по Карлосу Куэсте: они отказались от перехода колумбийца, который в итоге сменил «Галатасарай» на «Васко да Гама». Также в «Спартак» мог перебраться Валентин Пальцев из махачкалинского «Динамо» – но и этот трансфер не состоялся. Россиянин выбрал «Краснодар».

Сейчас клуб работает над переходом ещё одного игрока – Александера Джику («Фенербахче»). Он уже находится в Москве и завершает трансфер. Однако турецкие СМИ сообщают, что сделка находится на грани срыва. По данным Серджана Хамзаоглу, стамбульцы не уверены, что им нужно расставаться с опцией на позицию центрального защитника. «Фенербахче» до сих пор не прислал документы по Джику в «Спартак».

Приедут ли ещё новички в ЦСКА?

Фабио Челестини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2025 года в ЦСКА перебрались пять новичков: защитники Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, а также полузащитники Даниэль Руис, Лионель Верде и Матеус Алвес. Однако не исключено, что клуб усилит состав ещё парочкой игроков.

Приоритеты для ЦСКА – футболист в центр полузащиты, вингер и форвард. Например, по информации O Jogo, москвичи работали над сделкой по Томашу Генделю из «Витории Гимарайнш». Но чешский полузащитник предпочёл перебраться в «Црвену Звезду» и сыграть в Лиге Европы. А по данным Legalbet, ЦСКА интересен 19-летний вингер «Велес Сарсфилд» Маэр Каррисо. Ранее москвичи работали над трансфером Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго», однако тот выбрал саудовский «Аль-Ахли». ЦСКА активно ищет варианты, но пока что забрать новичков не выходит. Успеют до 12-го?

«Зенит» расстанется с Жерсоном?

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце августа Фабрицио Романо опубликовал неожиданную новость: саудовский «Аль-Иттихад» начал переговоры о подписании полузащитника «Зенита» Жерсона. Отмечалось, что бразилец – ключевая цель клуба в последние недели. Хотя полузащитник только-только перебрался в РПЛ! Позже саудовский журналист Фарез Аль-Фази сообщил, что Жерсоном интересуется не «Аль-Иттихад», а «Аль-Наср». Именно в этот клуб бразилец мог перейти до трансфера в «Зенит».

Однако Лукас Машадо, представитель игрока, отверг все слухи: «Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него всё получится, как и в каждом клубе, за который он играл». Да и Романо удалил информацию об интересе «Аль-Иттихада».

По информации «Чемпионата», сейчас в «Зените» ситуация с Жерсоном не находится в приоритете. Новое руководство в лице Константина Зырянова занято другими операционными вопросами. И как минимум до зимнего трансферного окна «Зенит» не готов обсуждать уход полузащитника (только в случае суперпредложения).

«Акрон» обрадует Дзюбу и привезёт игроков?

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

«Я очень рад, что у нас много дублёров. Рад за пацанов. Однако хочется отправить посыл руководству — помогите тренеру и команде. Где игроки, где усиления? Или у нас какие-то другие задачи? Мы хотим в ФНЛ вылететь? Мы, конечно, не дадим это сделать, но тяжело играть, когда у нас ребята по 17-18 лет выходят против такого ЦСКА. Нам тяжело», — сказал форвард «Акрона» Артём Дзюба после поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре РПЛ.

Тольяттинцы после семи матчей занимают 13-е место в таблице. Конечно, амбициозный Дзюба не хочет, чтобы «Акрон» боролся за выживание. Это желание разделяет и руководство клуба. В нынешнее трансферное окно «Акрон» уже взял пять новичков: голкипера Виталия Гудиева, защитника Роберто Фернандеса (выкуп), полузащитников Константина Марадишвили, Хетага Хосонова и Никиту Базилевского. Но на подходе – ещё несколько переходов.

По данным «Чемпионата», ещё в конце августа «Акрон» подписал предварительный контракт с вингером «Ференцвароша» Эдгаром Севикяном. Также клуб завершает историю по переходу правого защитника боливийского «Боливара» Йомара Рочи за € 250 тыс. + 15% от будущей перепродажи. Ещё один вероятный новичок – экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович (свободный агент). Не исключён и переход Егора Пруцева из «Црвены Звезды». Хотя здесь у источников «Чемпионата» противоречивая информация. Плюс «Акрон», по нашим данным, должен объявить о бесплатной аренде Ильи Агапова из ЦСКА с необязательным правом выкупа.

Дзюба будет доволен!

«Сочи» обновит состав под Осинькина?

Игорь Осинькин Фото: ФК «Сочи»

«Сочи» решился на смену тренера после семи туров. Под руководством Роберта Морено клуб набрал всего одно очко и расположился на дне таблицы. Спасать южан приехал Игорь Осинькин. В «Сочи» собралось несколько экс-игроков, уже работавших с тренером. Состав не худший. Однако сочинцы рассматривают вариант с новыми трансферами.

Например, по информации «Чемпионата», клуб планировал взять вингера Ивана Олейникова. Но игрок «Крыльев Советов» отказался от варианта с «Сочи»: он надеется получить предложение от «Локомотива» и перебраться в Москву. Не исключено, что при таком раскладе в «Сочи» окажется хороший знакомый Осинькину полузащитник Никита Салтыков.

Также сочинцы уже объявили о переходе центрального защитника Неманьи Стоича из «Маккаби» Тель-Авив. Клуб работает над усилением состава: без этого выправить ситуацию и спастись будет проблематично.

Баринов уедет в Грецию?

Дмитрий Баринов Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

У капитана «Локомотива» осталось менее года по контракту с клубом. И пока что руководство не спешит с предложением. «Не скажу, что удивляет [что «Локо» не предлагает новый контракт]. Но то что не начались какие-то переговоры — есть такое. Юрий Дмитриевич Нагорных (председатель правления «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») сказал, что процесс идёт», — сказал Баринов в расположении сборной России.

Параллельно развивается история с возможным переездом Дмитрия в Грецию. В конце августа «Чемпионат» сообщил, что Баринов согласовал контракт с АЕКом и уже пообщался с главным тренером команды Марко Николичем. Теперь многое зависит от того, договорится ли греческий клуб с «Локомотивом». Москвичи отклонили устное предложение в € 1,5 млн и хотят получить около € 4 млн за полузащитника.

Павел Банатин, агент Баринова, подтвердил интерес АЕКа. Однако отметил, что «Локо» не рассмотрел предложение греков: «У нас был конкретный разговор на уровне агент – клуб со спортивным директором АЕКа Рибалтой. Также Рибалта разговаривал с руководством «Локомотива» о заинтересованности в переходе Дмитрия. На данный момент «Локомотив» не стал рассматривать предложения от АЕКа, хотя предварительно у нас с руководством клуба была договорённость, что если будет предложение от европейского клуба порядка € 2 млн и устраивающее игрока, то они пойдут навстречу».

А сам Баринов рассказал, что действительно общался с Николичем: «Точно связывался «Метц» и турецкие клубы. Я не могу согласовывать контракт с АЕКом, если у меня контракт с «Локомотивом». Но Николич звонил и интересовался. Я не могу давать какие-то согласия при действующем контракте». Трансферное окно в Греции закрывается 13 сентября. Так что у АЕКа и «Локомотива» ещё есть время, чтобы договориться об одном из главных переходов года в РПЛ. А ещё в Дмитрии заинтересован ЦСКА.