Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно

В Тбилиси состоялся матч с участием двух участников плей-офф Евро-2024. На этот раз сборные Грузии и Турции бьются за место на чемпионате мира.

Команды впервые встретились друг с другом с Евро-2024. Тогда турки обыграли грузин (3:1), но в плей-офф позднее оказались и те и другие. На этот раз сложно представить, что обе команды поедут на чемпионат мира – они попали в одну группу с испанцами. Скорее всего, действующие чемпионы Европы займут первое место в группе, а остальные участники (Грузия, Турция и Болгария) поборются за стыки.

Первая треть стартового тайма прошла с приличным преимуществом турецкой сборной. Хозяевам повезло, что Керем Актюркоглу неудачно обработал мяч недалеко от ворот Георгия Мамардашвили и упустил хорошую возможность открыть счёт. Однако буквально через минуту турки всё-таки добились своего. Подача Арды Гюлера от углового флажка, идеальный удар головой Мерта Мюльдюра. Прыжок грузинского вратаря вышел насколько красивым, настолько и бесполезным. Со стартового свистка итальянского арбитра Давиде Массы прошло меньше трёх минут.

Кстати, именно Мюльдюр стал автором первого гола во встрече этих соперников на чемпионате Европы. В Тбилиси турецкие футболисты катали мяч и пытались заманить соперника на свою половину, чтобы потом воспользоваться свободными зонами на чужой. Но грузинская сборная обходила стороной такую ловушку. Правда, ей было тяжеловато создавать остроту у чужих ворот. Хвича Кварацхелия пару раз промчался по левой бровке — гости останавливали такие забеги только с помощью фолов.

Стандарт у ворот сборной Турции привёл к тому, что мяч заметался на линии вратарской, но Саба Гогличидзе так и не нанёс толкового удара. А гости снова наказали соперника — Актюркоглу пробил в касание точно в дальний угол. Правда, турку помог рикошет. Грузия устроилась на 0:2 в важной домашней встрече. Актюркоглу — человек, которого сейчас ненавидят фанаты «Галатасарая». Когда-то он играл за этот клуб, а на днях перешёл в «Фенербахче» из «Бенфики». Наверняка словил хейта от активных болельщиков «Галатасарая».

Хозяева могли и должны были отыгрывать один гол до свистка на перерыв. Умница Георгий Кочорашвили выполнил прекрасную передачу на дальнюю штангу, однако Лука Лочошвили с метра толком не попал по мячу. По сути, грузинский футболист простил соперника. В перерыве оба тренера сделали по одной замене. К слову, Винченцо Монтелла снял с игры опорника и выпустил вместо него более атакующего полузащитника.

Грузия «привезла» себе третий гол в начале второй половины. Капитан Гурам Кашия грубо ошибся на своей половине — гости безжалостно наказали. Актюркоглу забивал уже в пустой угол — Юнус Акгюн не пожадничал. Отыграться с 0:3 за тайм — безумно сложная задача.

Сборная Турции празднует гол Фото: Anadolu via Getty Images

На 63-й минуте у Грузии прошла лучшая на тот момент атака в матче. Зурико Давиташвили резво пролетел центр поля, Анзор Меквабишвили попал в передачи партнёра в штангу. Но Зурико оказался первым на добивании — привет, интрига. Судьи проверили эпизод на предмет офсайда, однако гол не отменили.

А далее был гениальный выход на замену. 66-я минута — Барыш Алпер Йылмаз появился на поле. 71-я минута — он же получил прямую красную карточку. Турецкий футболист далеко отпустил от себя мяч, после чего въехал ногой в голеностоп Кочорашвили. Масса сбегал к монитору и удалил Йылмаза. Тренера сборной Грузии Вилли Саньоля тоже выгнали с поля — видимо, что-то наговорил арбитру.

Хвича до 81-й минуты не нанёс ни одного удара. Но в концовке заметно прибавил в этом плане. Три удара за три минуты. Один в створ — с ним справился вратарь. В другом случае мяч едва не нырнул в девятку, в третьем — Кварахцелия пробил, мягко говоря, плохо. А четвёртый удар Хвичи (в добавленное время) оказался результативным — вратарь пропустил в ближний угол. На 11-й компенсированной минуте Давиташвили заходил на дубль, но Угурджан Чакыр сыграл надёжно.

После удаления у соперника Грузия владела мячом почти 80% времени, а турки в концовке превращали почти каждую вторую передачу в неточную. Несмотря на это, гости всё-таки набрали три очка. А Грузия стартовала в отборе очень неудачно — проиграла прямому конкуренту на своём поле.