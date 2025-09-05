«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»

За год Валентин проделал путь от дебютанта РПЛ до сильнейшего клуба России. Перед подписанием контракта он ответил на вопросы «Чемпионата».

Интервью с новичком «Краснодара» Пальцевым могло состояться в жанре роуд-муви (дорожное кино), но связь в поезде Сочи — Краснодар не позволила этому случиться. На вопросы «Чемпионата» теперь уже экс-защитник махачкалинского «Динамо» ответил на следующий день, за несколько часов до подписания контракта с чемпионами России.

«Газизов подходит после игры: «Ну что, Валентин, нам пора прощаться»

— Валентин, ты переходишь в «Краснодар». Как провёл последние сутки?

— Я приехал в Краснодар. Прошёл медосмотр в два этапа, последнее, что нужно было сдать — МРТ, а потом ждал заключение от врачей «Краснодара», по итогам которого и должно было решиться окончательно, подписываю я контракт или нет.

— Как переваривал происходящее?

— Абсолютное спокойствие. Не переживал. Считал: как будет, так и должно быть.

— Этим летом было много слухов на счёт твоего будущего, но всё решается уже в сентябре. Когда сам узнал о «Краснодаре»?

— После игры с московским «Динамо» ко мне подходит Шамиль Камилович [Газизов] и говорит: «Ну что, Валентин, пора нам с тобой прощаться». Я спрашиваю: «В смысле?» – а он: «Потом поговорим». Правда, так и не поговорили — о «Краснодаре» из новостей узнал. Улетел домой в Нижний Новгород, и тогда уже позвонили из моего агентства Ultimate Sports и связали с представителями «Краснодара». После мы поговорили с Мурадом Олеговичем [Мусаевым] и сошлись на том, что нужно пройти медосмотр, потому что клуб рассматривает мою кандидатуру.

«Перед переходом в «Краснодар» ни с кем не советовался. Никто ничего не знал»

Валентин Пальцев Фото: ФК «Краснодар»

— В каком ключе прошёл диалог с Мусаевым: ты больше слушал или спрашивал?

— Больше слушал. Надеюсь, после подписания контракта удастся поговорить с ним побольше. В целом обсудили мою позицию, схему «Краснодара» и всякие мелочи.

— В «Краснодар» ты приходишь правым защитником или центральным?

— Правым крайним. На данном этапе для меня это не столь привычно, но всё-таки это моя позиция. Думаю, мне не трудно будет освоиться в «Краснодаре». Просто в Махачкале мы играем в пять защитников, а тут четыре. Уже отвык, нужно будет время.

— Брал время на раздумья перед тем, как согласиться?

— Думать особо не пришлось. Это в любом случае повышение. Это понимают и в «Динамо», и в агентстве, и я лично. «Краснодар» — действующий чемпион, хочется быть в такой команде и подтвердить этот статус. Я даже ни с кем не советовался и не общался. Никто ничего не знал, кроме агентов. Все всё всегда из новостей узнают. Я сам их прошу скрывать от меня разную информацию — пока ничего конкретного нет, не надо говорить. А не советовался потому, что на тот момент ещё ничего не решилось.

— Просишь агентов скрывать, чтобы не отвлекаться?

— Да и они понимают, что во время сезона и подготовки к нему не нужно голову лишним забивать. Весь фокус на футбол, а не на трансферы.

— Как близкие отреагировали, когда узнали о «Краснодаре»?

— Они были рады. Спрашивали, что да как, когда. Ответил им, что сначала надо пройти медосмотр, а потом будет ясно. Без эйфории пока, чемпионат идёт, времени на это нет.

«Отправил сообщение Кривцову. Не знаю, ждёт ли он меня в «Краснодаре», но в курсе был точно»

Никита Кривцов и Валентин Пальцев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Уже кто-то из футболистов «Краснодара» тебе написал?

— Если честно, никто не писал. Иногда общаемся с Кривцовым, я ему сам отправил сообщение, а он уже в новостях видел. Не знаю, ждёт ли он меня, но в курсе был точно.

— С каким представлением о городе и клубе ты ехал в Краснодар?

— Игроки тут с характером, это видно сразу, клуб высоких достижений. Город мне нравится, есть красивые места. Был в парке Галицкого — тоже очень хороший.

«Я выходец из Второй лиги, тяжёлая логистика «Краснодара» мне не страшна»

— Тяжёлая логистика не смущала?

— Ни в коем случае. Я выходец из Второй лиги, поэтому для меня это не страшно.

— Ты вчера добирался до Краснодара. Дорога вымотала?

— Да нет, особо сил не заняла — один самолёт и поезд.

— В Краснодаре, как и в Махачкале, планируешь один жить?

— Понятно, что близкие будут навещать. Думаю, после того как адаптируюсь в команде и городе, сниму квартиру, чтобы они приезжали и было место, где могли остаться.

— А с Галицким ещё не общался?

— Нет, ещё никого не видел — только докторов.

— Когда тебя впервые вызвали в сборную России, главным впечатлением ты назвал базу «Краснодара». Настолько понравилась?

— Да, база — прям вау! Там понравилось всё до мелочей – начиная от входа и заканчивая полями. На базе есть всё для восстановления, жилья, хорошего питания и тренировок. Космический уровень!

«Предложение «Спартака» и для Махачкалы, и для меня было неприемлемым»

— Несколько моментов, которые хочется проговорить перед переходом в «Краснодар». Первое — разговоры про «Спартак». Поднадоели?

— Честно, я не обращал внимания. Конкретики же до определённого момента не было, поэтому ни слухам, ни вопросам журналистов не придавал значения.

— Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?

— Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали. Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо». Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, ещё и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо.

Валентин Пальцев и Эсекьель Барко Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо»?

— Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар» сделал лучшее предложение среди всех команд.

— Шамиль Газизов рассказал, что тобой интересуется много клубов, помимо «Краснодара». О каких командах точно знаешь?

— Из новостей я как раз знал только о «Краснодаре» и «Спартаке» — больше ничего.

«Хотел сказать Кордобе, что я другой в жизни, но он не дал шанса мне с ним поговорить»

— История с Кордобой. Ты играл против него и пытался его вывести из себя, после этого он обиделся на тебя. Верно?

— Это было в прошлом сезоне. Мне сказали: если выводить Кордобу на эмоции, у него не получится игра. Я первым не начинал, но готов был в любой момент. Джон первым начал меня провоцировать, а я просто ответил. Думаю, в тот день у меня получилось выключить его из игры. Потом хотел через переводчика ему сказать: все, что было на поле, остаётся на поле, а в жизни я другой человек, но он решил уйти. Не дал шанс мне с ним поговорить.

— Что ты ему наговорил, что он так обиделся?

— Мы обменивались фразами, я на своём ломанном английском, а у него смесь испанского и хорошего английского. Пара стыков на поле, словесная перепалка — обычный футбол. Он хороший нападающий, которого надо было сдерживать любыми способами.

— Как думаешь, он тебе это припомнит?

— Да пожалуйста. Если хочет, пусть припоминает.

Валентин Пальцев Фото: ФК «Краснодар»

— Третье — товарищеский матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар». Случилась потасовка, тебя удалили. Как сейчас вспоминаешь эту историю?

— Я считаю, что меня удалили ни за что (смеётся). В моменте захлестнули эмоции — одна команда пошла защищать своего игрока, другая — своего. То на то и вышло.

«Если бы переход не состоялся, остался бы в «Динамо» и показывал бы ещё более высокий уровень»

— На вопрос, куда бы хотел перейти, ты отвечал «Краснодар». Три причины, почему «Краснодар» — идеальное место для продолжения карьеры?

— Хорошая команда, возможности, а самое главное — отношение к этому клубу.

— Когда тебя спрашивали про конкретные предложения, чувствовал, что можешь уйти из «Динамо» в это трансферное окно?

— Должны были сойтись все нюансы, поэтому всегда отвечал: будь что будет. Все стороны должны договориться, утрясти мелочи. Я в этом не фигурирую, поэтому, если мне скажут: всё, Валентин, мы договорились, езжай на медосмотр, я поеду. Если бы мне этого не сказали — ну и ладно. Продолжил бы играть в «Динамо», показывать ещё более высокий уровень, чем сейчас.

Валентин Пальцев в матче с Брунеем Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

— Удивило твоё отсутствие в составе сборной России на сентябрьские матчи. Это связано с процессом перехода в «Краснодар»?

— Нет, это разные истории. Я рад, что попал в расширенный состав, но расстроился, что не оказался в окончательном. Однако понимаю, что, видимо, за эти 10 матчей я недостаточно сделал, чтобы попасть в сборную России. Есть игроки, которые сделали больше, они заслужили. Тренеру виднее. А сам бы я никогда в жизни не попросил меня не вызывать из-за перехода куда-либо.

«Махачкала останется в сердце. Было сплошным удовольствием играть домашние матчи»

— Этап в Махачкале останется в сердце?

— Конечно. Не просто в сердце, а везде. И Махачкала, и Набережные Челны — те места, куда я очень рад возвращаться, приезжать на игры и просто общаться с людьми, с которыми там играл. Самое памятное в Махачкале — домашние матчи, болельщики на трибунах. На игры с грандами в прошлом сезоне, когда мы только вышли, приходило по 15 тысяч болельщиков. И сейчас приходят, сплошное удовольствие играть домашние матчи. Атмосфера особенная!

— Как ты изменился за время в Махачкале?

— Наверное, ментально поменялся. Со стороны виднее, но, кажется, стал жёстче на поле. Да и в физическом плане Махачкала дала мне многое.

— Уже успел попрощаться с командой?

— Нет ещё, потому что окончательное решение было принято только сегодня.

Валентин Пальцев Фото: ФК «Краснодар»

«Моя цель не изменилась — хочу стать чемпионом России!»

— Твои слова: «Я не мечтатель, а реалист. Ставлю цель — добиваюсь её». Следующая твоя цель после перехода в «Краснодар»?

— Она не изменилась. Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для «Краснодара». А я буду частью команды, частью корабля.

— На фоне твоего перехода в «Краснодар» вспоминается известная история, через какие трудности тебе пришлось пройти. Чтобы ты сказал тому Валентину Пальцеву, которому нужно было подрабатывать, помимо футбола?

— Если бы я вернулся в то время, сказал бы: «Дебил, работай!»