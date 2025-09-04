Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ

Первый тайм хочется поскорее забыть. После замен стало получше, а забить так и не получилось.

Валерий Карпин побил рекорд Олега Романцева по длительности беспроигрышной серии в сборной России. Этот матч стал 18-м подряд для нынешнего тренера нашей национальной команды без поражений. Однако встреча с Иорданией могла закончиться печально для хозяев.

В стартовом составе сборной России на этот матч вышли по три игрока «Зенита» и «Локомотива», двое из «Спартака» и по одному представителю «Краснодара», ЦСКА и «Ростова». Место в воротах занял Максименко, квартет защитников составили Вахания, Литвинов, Морозов и Горшков, трио полузащитников – Черников, Баринов и Обляков, а в группе атаке Глушенков и Мостовой поддерживали с флангов центрфорварда Воробьёва. Любопытно, что капитанскую повязку Карпин вручил Глушенкову.

Сборная России начала встречу очень энергично с высокого прессинга, как любит и умеет при Карпине, однако блицкриг не удался. Наши быстро почувствовали, что играют с участником чемпионата мира, который вдобавок приехал биться за победу, а не отбывать номер. На поле было много стыков, борьбы за мяч. Глушенкову наступили на ахилл, после этого Баринов и Аль-Кураши сурово столкнулись головами в воздушном единоборстве, а затем ещё и Морозов заработал рассечение.

Наши футболисты стали действовать нервно у собственной штрафной. Обляков при розыгрыше мяча от вратаря сделал пас чужому, и Иордания забила бы быстрый гол, если бы не сейв Максименко. Более того, до перерыва случился ещё один похожий эпизод, когда ошибся уже Черников. К слову, сам Черников в позиционной обороне садился пятым в линию обороны – в такие моменты тактическая схема сборной России повторяла схему Иордании, привыкшей играть с тройкой сзади. Ещё пару раз начудил Горшков. «Привёз» угловой на ровном месте, плохим первым касанием подарил сопернику контрвыпад.

В атаке у хозяев слабо получались как коллективные действия, так и индивидуальные. Глушенков был фактически свободным художником, но и его гости «читали». Иорданцы, в отличие от других противников сборной России по товарищеским встречам, добегали и не давали свободного пространства. Пахали на все сто. Только на исходе получаса Воробьёв смог прорваться к штрафной команды Джамала Селлами благодаря тому, что защитник не попал по мячу, и зарядил в дальний нижний угол – вратарь Абу Лайла потащил. Это вообще был первый удар сборной России.

Надо признать, что первый тайм остался за Иорданией. Запомнилась ещё контратака «два в один» после стандарта сборной России (наши успели вернуться и кое-как отбились) и голевой момент на 45-й минуте, когда Аль-Наймат вывалился на Максименко, но просто не сумел перекинуть голкипера. Статистика ударов была совсем грустной для Карпина – 4:9 (в створ – 1:4).

Максим Глушенков Фото: РИА Новости

В начале второго тайма сборная России словно решила ещё раз приглядеться к будущему участнику ЧМ-2026 – не прессинговала, а защищалась средним блоком. Только через некоторое время наши включились в борьбу за инициативу. Завладели территориальным преимуществом, контролируя мяч за счёт мелкого и среднего паса. До перерыва позиционных атак хозяевам недоставало. По истечении часа матча Карпин сделал сразу четыре замены – за национальную команду дебютировал Глебов из ЦСКА, появился на поле и самый обсуждаемый молодой футболист страны Батраков.

И тут же армеец с железнодорожником поучаствовали в создании голевого момента! Батраков придумал чудесный длинный пас из глубины на открывшегося на грани офсайда Глушенкова, а капитан двумя касания доставил мяч на дальнюю штангу, куда уже бежал Глебов. Чуть-чуть не хватило Кириллу, чтобы отметить дебют голом. Он даже дотянулся в падении до мяча, однако как следует пробить не получилось. Впервые иорданцам по-настоящему повезло после нашей атаки.

Замены усилили игру сборной России, а команда Селлами «подсела». Мяч у хозяев задвигался лучше. Стало много предложений впереди – пошли моменты. Свежий Круговой со своей старой позиции левого защитника вырезал передачу внешней стороной стопы на ещё более свежего Мусаева, но форвард, как и Глебов, упустил шанс забить сразу после выхода на поле. А на 85-й минуте Батраков с Глушенковым закружили карусель в штрафной Иордании, разыграв угловой, и зенитовец попал в штангу! Опять фортуна улыбнулась Абу Лайле.

Второй тайм сборная России выиграла по ударам – 9:7 (в створ – 2:2). Но в концовке соперники обменялись опаснейшими атаками. Сперва иорданцы простили наших, а потом Абу Лайла спас после ещё одного кросса Кругового и удара Глушенкова с разворота. В итоге – ничья. Вполне по делу.