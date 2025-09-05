Сенсационный провал Германии, осечка Нидерландов, мощь Испании. Итоги дня отбора к ЧМ-2026

Скучали по матчам сборных? В Европе возобновилась квалификация ЧМ-2026. Сборная Германии удивила со знаком минус, а Бельгия и Испания одержали очень уверенные победы.

Казахстан во второй раз в отборе проиграл Уэльсу

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в отборочном цикле. На этот раз команда уступила на своём поле Уэльсу, пропустив единственный мяч в середине первого тайма. Хозяева нанесли 14 ударов, но попали в створ всего лишь три раза. После увольнения Станислава Черчесова казахстанская команда потерпела три поражения в четырёх встречах. Шансы на попадание на чемпионат мира стремительно сокращаются. Впрочем, это вряд ли кого-то удивляет. А вот у Уэльса пока всё хорошо — команда возглавила таблицу группы.

Сборная Казахстана (в жёлтой форме) снова проиграла Фото: Turar Kazangapov/AP/ТАСС

Литва ушла от поражения в матче с двумя удалениями

Худшие команды группы G встретились друг с другом в Каунасе. Всё самое интересное произошло в концовке встречи. Футболисты сборной Мальты открыли счёт на 83-й минуте, однако не удержали победу. Сначала гости остались вдесятером, а потом пропустили с пенальти на седьмой добавленной минуте. У литовцев забил Гвидас Гинейтис, который выступает в Италии за «Торино». На 90+10-й минуте арбитр уравнял составы — удалил Эдгараса Уткуса.

Грузины едва не отыгрались с 0:3

Грузия и Турция порадовали болельщиков результативным футболом. Хозяева «горели» 0:3 на старте второй половины. Мерт Мюльдюр огорчил соперника на стандарте, а потом Керем Актюркоглу оформил дубль. Экс-футболисты РПЛ — Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия — по разу забили в ворота турок. Впрочем, этого не хватило даже для ничьей. Гости провели часть второй половины вдесятером — Барыш Алпер Йылмаз схватил удаление через пять минут после выхода на замену.

Испанцы решили всё в первой половине

Действующие чемпионы Европы гостили в Болгарии. Всё было решено ещё в первой половине. У гостей забивали исключительно футболисты с именем на букву «М» — Микель Оярсабаль, Марк Кукурелья и Микель Мерино. Особенно классным был удар длинноволосого защитника «Челси» — он вонзил мяч в дальний угол. Удивительно, но после перерыва испанцы не забили не разу. Единственное, чем могут гордиться болгары. В составе сборной Испании дебютировал 19-летний Хесус Родригес, который прошедшим летом сменил «Бетис» на «Комо» за € 22,5 млн.

Главная сенсация дня

Немцы чуть не пропустили на второй минуте после углового. Однако всё самое страшное было впереди. Давид Стрелец сначала ассистировал Давиду Ганцко, а затем сам исполнил красоту. Раскачал Антонио Рюдигера и пальнул в дальнюю девятку. На такие удары можно смотреть вечно!

Словаки шокировали немецких футболистов Фото: Getty Images

Сборная Германии владела мячом 70% времени, но какой от этого толк, если нет голов. Похоже, Юлиана Нагельсмана ждёт большая работа. Однако другие соперники в группе — Люксембург и Северная Ирландия — попроще. А словаки могут замахнуться на первое место.

Бельгия разгромила «карлика» с теннисным счётом

Бельгийцы не испытали проблем в матче с футбольным «карликом». К перерыву Лихтенштейн проигрывал с достойным для себя счётом 0:1, но во второй половине рассыпался. Бельгия повесила сопернику «баранку», если выражаться теннисной терминологией. То есть победила со счётом 6:0. Юри Тилеманс оформил дубль. Первый гол — роскошный дальний удар, второй — реализованный пенальти. Любопытно, что именно Юри вышел с капитанской повязкой, несмотря на присутствие Тибо Куртуа и Кевина Де Брёйне. Максим Де Кёйпер набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Сборная Бельгии разнесла Лихтенштейн Фото: Getty Images

Поляки с новым тренером отобрали очки у Нидерландов

Фиксируем два момента. Нидерланды потеряли первые очки в квалификации ЧМ-2026. А Ян Урбан хорошо дебютировал на посту главного тренера сборной Польши. Ничья на выезде с таким соперником — достойный результат. Оба мяча забили фланговые защитники. Дензел Думфрис наказал вратаря Лукаша Скорупского за ошибку на выходе — головой пробил, по сути, в пустой створ. А Мэтти Кэш влупил в ближний угол — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Кстати, поляки играли с новым старым капитаном — Роберту Левандовскому вернули повязку. Нидерланды, Польша, Финляндия — у всех этих сборных теперь по семь очков.

Люксембург забил, но проиграл

Матч с не самой привлекательной вывеской для нейтральных болельщиков. Однако в этой игре были и четыре гола, и нереализованный пенальти, и удаление. Хозяева остались вдесятером после того, как уступали со счётом 1:2. После этого они пропустили ещё один мяч, а затем всё стало понятно. Северная Ирландия возглавила таблицу группы, но пока тяжело представить, что она поедет на чемпионат мира.