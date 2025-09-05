Скидки
Главная Футбол Статьи

Отбор на чемпионат мира — 2026, матчи 4 сентября 2025: Словакия — Германия, Нидерланды — Польша, Болгария — Испания

Сенсационный провал Германии, осечка Нидерландов, мощь Испании. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Кирилл Закатченко
Обзор матчей отбора ЧМ-2026, 4 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
Словакия удивила больше всех. Казахстан снова проиграл, а Бельгия забила шесть мячей.

Скучали по матчам сборных? В Европе возобновилась квалификация ЧМ-2026. Сборная Германии удивила со знаком минус, а Бельгия и Испания одержали очень уверенные победы.

Казахстан во второй раз в отборе проиграл Уэльсу

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 25'    

Сборная Казахстана потерпела третье поражение в отборочном цикле. На этот раз команда уступила на своём поле Уэльсу, пропустив единственный мяч в середине первого тайма. Хозяева нанесли 14 ударов, но попали в створ всего лишь три раза. После увольнения Станислава Черчесова казахстанская команда потерпела три поражения в четырёх встречах. Шансы на попадание на чемпионат мира стремительно сокращаются. Впрочем, это вряд ли кого-то удивляет. А вот у Уэльса пока всё хорошо — команда возглавила таблицу группы.

Сборная Казахстана (в жёлтой форме) снова проиграла

Фото: Turar Kazangapov/AP/ТАСС

Фото: Turar Kazangapov/AP/ТАСС

Литва ушла от поражения в матче с двумя удалениями

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Литва
Окончен
1 : 1
Мальта
0:1 Сатариано – 83'     1:1 Гинейтис – 90+7'    
Удаления: Уткус – 90+10' / Аццопарди – 90+1'

Худшие команды группы G встретились друг с другом в Каунасе. Всё самое интересное произошло в концовке встречи. Футболисты сборной Мальты открыли счёт на 83-й минуте, однако не удержали победу. Сначала гости остались вдесятером, а потом пропустили с пенальти на седьмой добавленной минуте. У литовцев забил Гвидас Гинейтис, который выступает в Италии за «Торино». На 90+10-й минуте арбитр уравнял составы — удалил Эдгараса Уткуса.

Грузины едва не отыгрались с 0:3

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 3
Турция
0:1 Мюльдюр – 3'     0:2 Актюркоглу – 41'     0:3 Актюркоглу – 52'     1:3 Давиташвили – 63'     2:3 Кварацхелия – 90+8'    
Удаления: нет / Йылмаз – 71'

Грузия и Турция порадовали болельщиков результативным футболом. Хозяева «горели» 0:3 на старте второй половины. Мерт Мюльдюр огорчил соперника на стандарте, а потом Керем Актюркоглу оформил дубль. Экс-футболисты РПЛ — Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия — по разу забили в ворота турок. Впрочем, этого не хватило даже для ничьей. Гости провели часть второй половины вдесятером — Барыш Алпер Йылмаз схватил удаление через пять минут после выхода на замену.

Подробнее о матче в Тбилиси:
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно
Грузия немного не дотянула до грандиозного камбэка. Хвича забил слишком поздно

Испанцы решили всё в первой половине

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
0 : 3
Испания
0:1 Оярсабаль – 5'     0:2 Кукурелья – 30'     0:3 Мерино – 38'    

Действующие чемпионы Европы гостили в Болгарии. Всё было решено ещё в первой половине. У гостей забивали исключительно футболисты с именем на букву «М» — Микель Оярсабаль, Марк Кукурелья и Микель Мерино. Особенно классным был удар длинноволосого защитника «Челси» — он вонзил мяч в дальний угол. Удивительно, но после перерыва испанцы не забили не разу. Единственное, чем могут гордиться болгары. В составе сборной Испании дебютировал 19-летний Хесус Родригес, который прошедшим летом сменил «Бетис» на «Комо» за € 22,5 млн.

Главная сенсация дня

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

Немцы чуть не пропустили на второй минуте после углового. Однако всё самое страшное было впереди. Давид Стрелец сначала ассистировал Давиду Ганцко, а затем сам исполнил красоту. Раскачал Антонио Рюдигера и пальнул в дальнюю девятку. На такие удары можно смотреть вечно!

Словаки шокировали немецких футболистов

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Сборная Германии владела мячом 70% времени, но какой от этого толк, если нет голов. Похоже, Юлиана Нагельсмана ждёт большая работа. Однако другие соперники в группе — Люксембург и Северная Ирландия — попроще. А словаки могут замахнуться на первое место.

Бельгия разгромила «карлика» с теннисным счётом

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 6
Бельгия
0:1 Де Кёйпер – 29'     0:2 Тилеманс – 46'     0:3 Теате – 60'     0:4 Де Брёйне – 62'     0:5 Тилеманс – 70'     0:6 Фофана – 90+1'    

Бельгийцы не испытали проблем в матче с футбольным «карликом». К перерыву Лихтенштейн проигрывал с достойным для себя счётом 0:1, но во второй половине рассыпался. Бельгия повесила сопернику «баранку», если выражаться теннисной терминологией. То есть победила со счётом 6:0. Юри Тилеманс оформил дубль. Первый гол — роскошный дальний удар, второй — реализованный пенальти. Любопытно, что именно Юри вышел с капитанской повязкой, несмотря на присутствие Тибо Куртуа и Кевина Де Брёйне. Максим Де Кёйпер набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Сборная Бельгии разнесла Лихтенштейн

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Поляки с новым тренером отобрали очки у Нидерландов

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Думфрис – 28'     1:1 Кэш – 80'    

Фиксируем два момента. Нидерланды потеряли первые очки в квалификации ЧМ-2026. А Ян Урбан хорошо дебютировал на посту главного тренера сборной Польши. Ничья на выезде с таким соперником — достойный результат. Оба мяча забили фланговые защитники. Дензел Думфрис наказал вратаря Лукаша Скорупского за ошибку на выходе — головой пробил, по сути, в пустой створ. А Мэтти Кэш влупил в ближний угол — мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Кстати, поляки играли с новым старым капитаном — Роберту Левандовскому вернули повязку. Нидерланды, Польша, Финляндия — у всех этих сборных теперь по семь очков.

Люксембург забил, но проиграл

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
1 : 3
Северная Ирландия
0:1 Рид – 8'     1:1 Дардари – 30'     1:2 Чарльз – 46'     1:3 Девенни – 70'    
Удаления: Корач – 66' / нет

Матч с не самой привлекательной вывеской для нейтральных болельщиков. Однако в этой игре были и четыре гола, и нереализованный пенальти, и удаление. Хозяева остались вдесятером после того, как уступали со счётом 1:2. После этого они пропустили ещё один мяч, а затем всё стало понятно. Северная Ирландия возглавила таблицу группы, но пока тяжело представить, что она поедет на чемпионат мира.

Германия — на последнем месте. А что в других группах?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

