Кого могут натурализовать клубы РПЛ из-за лимита? У «Зенита» ещё двое на подходе!

Уже со следующего сезона в России планируют ввести новый лимит на легионеров. Идея его ужесточения, мягко говоря, сомнительная, но так или иначе клубам РПЛ придётся с этим жить. Одно из решений в складывающихся обстоятельствах – натурализация иностранных футболистов. Как это было, например, в истории с капитаном «Зенита» Дугласом Сантосом, который, впрочем, снова стал легионером из-за выбора в пользу сборной Бразилии. Для натурализации игрок, напомним, должен быть не заигран за другую национальную команду (товарищеские матчи не учитываются).

Как известно, желающий получить паспорт РФ обязан прожить в России не менее пяти лет и владеть русским языком. Таким образом, теоретически к началу следующего сезона статус легионера могут потерять иностранцы, приехавшие в нашу страну летом 2021 года или раньше. По ходу чемпионата возможно натурализовать того, чей трансфер был оформлен зимой 2022-го. Дополнительную трудность создаёт необходимость владеть русским языком, однако ещё есть время подучить великий и могучий. Рассказываем, кого могли бы натурализовать клубы РПЛ.

Вендел, «Зенит»

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразильский полузащитник один из главных легионеров-«долгожителей» в российском футболе. Он играет за «Зенит» с октября 2020 года, так что в теории уже через месяц мог бы подхватить упавшее знамя Дугласа Сантоса и стать гражданином РФ. Хотя не секрет, что Вендел давно хотел покинуть РПЛ и вернуться на родину. Зимой петербургский клуб даже продал бразильца в «Ботафого», оставив его у себя до конца сезона на правах аренды, но потом покупатель внезапно отказался от сделки. Казалось, в летнее окно Вендел точно куда-то уедет, однако этого не случилось. Саудовская Аравия хавбека, судя по всему, не привлекает. Сама судьба как будто держит бразильца в России. Так почему бы Венделу не задуматься о том, чтобы остаться в «Зените» ещё на много лет уже в статусе нелегионера?

В сентябре 2024-го Вендел так комментировал эту тему:

«Правда ли, что могу получить паспорт РФ? Не слышал, не знаю такие новости. Не могу ответить на этот вопрос».

Матео Кассьерра, «Зенит»

Матео Кассьерра Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В «Зените» есть и ещё один легионер, у которого есть возможность начать следующий сезон в качестве российского футболиста – Кассьерра. Нападающий заигран за сборную Колумбии, но поучаствовал только в трёх товарищеских встречах. За петербургский клуб Матео выступает с 2022-го, а вот в России он с лета 2021-го. Если вы вдруг забыли, то свой первый сезон в РПЛ Кассьерра провёл в составе «Сочи». Как от легионера, от Матео в «Зените» наверняка ждут большей стабильности, однако среди форвардов с паспортом РФ он точно будет одним из лучших. В нынешнем сезоне забил четыре гола в шести матчах чемпионата.

Ещё в 2023 году агент игрока Никос Петропулос не исключал получение колумбийцем паспорта РФ.

«Российское гражданство? Мы не обсуждали эту тему. Но если кто-то из клуба предложит нам получить его, мы обязательно оценим и рассмотрим этот вопрос», – говорил агент.

Олакунле Олусегун, «Краснодар»/«Пари НН»

Олакунле Олусегун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешним летом «Краснодар» отдал Олусегуна в аренду «Пари НН», так как после новых трансферов перестал вписываться в лимит на легионеров. Превращение полузащитника в обладателя паспорта РФ помогло бы ему закрепиться в составе чемпиона, а быть может, и место в основе получить. Олакунле ещё в 2020 году перебрался в Геленджик, правда, потом уезжал в Данию и Болгарию, но летом 2021-го вернулся в Россию и стал выступать за фарм-клуб «Краснодара». Вскоре и первой команде пригодился. Однако с июля Олусегун – в «Пари НН»: в шести матчах РПЛ у него 1+1.

У Олусегуна есть один матч за сборную Нигерии, вот только это была товарищеская встреча с Россией в июне 2025 года.

«Я слышал, что в РПЛ хотят вводить новый лимит на легионеров. Если будет нужно, я готов получить российское гражданство. Если это будет возможно. В целом с радостью бы получил российский паспорт. Уже давно думал об этом. Посмотрим, как сложится ситуация. Но могу сказать, что чувствую себя немного русским! Мне очень нравится дружелюбие русских людей. Для меня это самое главное», – рассуждал в августе Олусегун.

Мирослав Богосавац, «Ахмат»

Мирослав Богосавац Фото: ФК «Ахмат»

Продолжает список потенциальных россиян легионер из Сербии. Богосавац в нашем футболе – с 2020 года. Следовательно, в любой момент может озаботиться получением паспорта РФ. У левого защитника есть одно выступление за сербскую сборную, но только в товарищеской встрече с Германией. Потом тренеры национальной команды не вспоминали о Мирославе, хотя уровень в РПЛ он всегда держал. В нынешнем сезоне у Богосаваца семь матчей и одна голевая передача.

В прошлом году в одном из интервью сербский защитник то ли в шутку, то ли всерьёз сказал:

«В России могут ввести налог на легионеров? Нет проблем, я получу российский паспорт. Пока не говорил об этом с руководством «Ахмата», но, думаю, сделаем это в скором времени. Российский паспорт – хорошая идея. Русские и сербы – братья!»

Фернандо Костанца, «Крылья Советов»

Фернандо Костанца Фото: ФК «Крылья Советов»

Этот список может пополнить и бразильский универсал из «Крыльев Советов», но немного позже. Перед второй частью следующего сезона РПЛ. Костанца играет в России с начала 2022 года, когда был выкуплен самарским клубом у молдавского «Шерифа». Фернандо уже давно стал своим в «Крыльях Советов» и остаётся ценной фигурой для команды. В нынешнем сезоне забил один гол и сделал две голевые передачи в семи матчах чемпионата. Кстати, ещё в феврале 2024-го тогдашний спортивный директор самарцев Сергей Корниленко признавался, что клуб заинтересован в скорейшей натурализации бразильца.

«Возможно, когда-нибудь сделаю российский паспорт, – признался Костанца на днях. – Если бы такая возможность появилась, я бы рассмотрел этот вариант. В жизни всякое бывает. Если бы можно было играть за сборную России, я тоже подумал бы над этим».

В тексте использованы цитаты из интервью для Legalbet, Sport24 и «Советского спорта».