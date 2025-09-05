«Незаменимые для Бразилии игроки». Сантос и Энрике поразили в матче за сборную!

Зенитовцы поучаствовали во всех трёх голах чилийцам и заслужили множество комплиментов. В том числе и от Анчелотти.

Дуглас Сантос и Луис Энрике не зря поехали в расположение сборной Бразилии! Зенитовцы поучаствовали в разгроме Чили в рамках квалификации ЧМ-2026. Бразильцы туда уже отобрались, поэтому Карло Анчелотти проверил ближайший резерв. И тот его не подвёл.

Правый вингер сыграл за национальную команду впервые с ноября. Левый защитник — вообще в ней дебютировал. Сложилось впечатление, что оба выступают за сборную Бразилии постоянно — настолько удачно они влились в её состав.

Сантос отыграл матч целиком и множество раз фирменно подключался по флангу. Что и привело под конец первого тайма к голу. Дуглас обыгрался с Педро (прямо по зенитовским конспектам, но речь об игроке «Челси») и Мартинелли, после чего отдал разрезающий пас на Рафинью. С выстрелом вингера «Барсы» с близкого расстояния вратарь справился, а вот с добиванием (причём через себя) Эстевао – нет.

Как раз последнего на 66-й минуте заменил Энрике. И Бразилия совсем скоро нанесла сопернику две кряду пробоины. Первая — на совести Луиса. Он сместился влево, как стоячих прошёл на дриблинге сразу троих (!) и подал на дальнюю штангу, где дежурил Пакета. Легчайший гол для футболиста «Вест Хэма». А следом зенитовский вингер поймал мяч после неточного выноса чилийца, сыграл в стенку с Гимарайнсом, ускользнул от Марипана и зарядил в перекладину. Не беда, полузащитник «Ньюкасла» добил.

Зенитовцы поучаствовали во всех трёх голах сборной Бразилии! И получили, во-первых, множество заслуженных комплиментов, а во-вторых, высокие оценки от статистического портала Sofascore. С них и начнём. Сантос заработал оценку 7,7 за три отбора, два перехвата, три успешных единоборства из пяти, выигранную воздушную дуэль (не зря иногда был в «Зените» центральный защитником), практически голевую передачу под удар и 98% точных передач (59 из 60).

Энрике наиграл на рейтинг 7,6. Выйди он в старте, баллы явно были бы покруче. Всё-таки все четыре обводки удачные, ассист, удар в перекладину и пять выигранных единоборств из пяти. Машина! Не зря с трибун скандировали его имя.

«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силён физически, фантастически играет один в один. Он изменил игру за счёт своей свежести. Он был физически свежим. Футболист с таким талантом, когда он свеж, а остальные устали, меняет ход игры. Для сборной очень важно иметь такого игрока», — отметил Анчелотти.

Энрике оценил похвалу и высказался в ответ: «Не могу сказать, что контакт был на 100%, но очень важно знать, что Анчелотти меня похвалил. Он выдающийся тренер, много выиграл на международном уровне. Я доволен игрой в этом матче, потому что помог команде. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе в матчах и на тренировках».

Карло Анчелотти Фото: Andre Ricardo/Getty Images

«Почему этот псих спрятался в России?» Восторг иностранных пользователей соцсетей

Sem Clubismo: «Всё говорит о том, что Дуглас Сантос в сборной надолго, не правда ли? Этот парень продемонстрировал ОТЛИЧНУЮ игру. Он не чувствовал себя обременённым попаданием в стартовый состав и сыграл невероятно здорово! Умно разыгрывал атаки, хорошо проникал в свободное пространство и помог Бразилии. У него есть всё необходимое для участия в чемпионате мира!»

Cifut Brazil: «Думаю, эти двое практически гарантировали себе место на чемпионате мира. Луис Энрике и Дуглас Сантос».

galo em baixa qualidade: «Сегодня бразильцы знакомятся с защитником Дугласом Сантосом. К сожалению, он много лет скрывался в России».

Palmeirazone: «Дуглас Сантос останется с нами надолго. Он незаменимый игрок основного состава сборной Бразилии».

Luis Britto: «Впечатляет, как Дуглас Сантос спустя 13 лет остаётся тем же защитником, каким был в начале карьеры. Последовательный, целеустремлённый, уверенный в себе. Он действует превосходно и без излишеств, чрезвычайно хорош с мячом. Не латераль, а ЛАТЕРАЛЬ».

Savasco: «Луис Энрике — чёртов гений. Почему этот псих спрятался в России?»

Curiosidades Brasil: «Вы можете объединить Винисиуса, Мартинелли и Родриго, но всё равно не получите Энрике, когда он надевает футболку сборной Бразилии».

Pedro Chilinque: «У Луиса Энрике за сборную Бразилии три матча, два гола и три ассиста. Он ОБЯЗАН быть на чемпионате мира. И ОБЯЗАН играть в стартовом составе».

Brasil Football: «НАСТОЯЩИЙ бразильский футболист. ЛУИС ЭНРИКЕ».

Central Botafogo: «Если Энрике продолжит играть и тренироваться так же блистательно, место в сборной ему гарантировано. Если Анчелотти действительно видит потенциал Луиса, то ни за что не отнимет его у сборной. Один из самых талантливых игроков поколения. Он может перевернуть ход любого матча».

Также стоит отметить результаты других матчей в Южной Америке. Это была ночь разгромов с одинаковым счётом 3:0 — отметилась не только Бразилия. Колумбия вынесла Боливию и пробилась на ЧМ-2026: один из голов на счету Джона Кордобы из «Краснодара». Аргентина разобралась с Венесуэлой (Месси оформил дубль), а Уругвай — с Перу.