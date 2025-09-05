«Факел» увозит всего одно очко после тура по Уралу, «Родина» оформляет второй разгром подряд. А «Чайку» прибил «Ротор» Бояринцева.

Лидеры теряют очки, а у Комбарова — 0:13 в трёх матчах. Главное в Первой лиге

Пока в МИР РПЛ и в топ-лигах Европы пауза, Лига Pari и не думает останавливаться. И вот что случилось в 8-м туре.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Нули «Енисея» и «Шинника»

Обе команды сделали упор на действия в обороне. 16 ударов на двоих – и всего два в створ. «Енисей» и «Шинник» вообще играют не очень результативно:

«Енисей»: шесть голов в восьми матчах (в среднем 0,75 за игру).

«Шинник»: пять голов в восьми матчах (в среднем 0,63 за игру).

И красноярцы, и ярославцы остаются в середине таблицы, набрав по девять очков. «Шинник» Артёма Булойчика допустил меньше всех xGA (ожидаемые пропущенные голы) в чемпионате (6,07), но с атакой пока всё не так здорово.

Удар на последнем издыхании: чудесное спасение «Волги»

На стадионе «Труд» разыгралась самая настоящая футбольная драма. «Черноморец» до сих пор без главного тренера, что не помешало с первых минут завладеть инициативой. Гости душили «Волгу» прессингом и контролировали центр поля. Хозяева делали упор на контратаки и стандарты.

Эффективный инструмент «Черноморца» – кроссы из глубины, один из которых привел к голу Заура Тарбы после передачи Владислава Ложкина на 39-й минуте. Однако в самой концовке встречи сработали замены Михаила Белова. «Черноморец» прижался к воротам – и вышедший на замену Денис Рахманов точно навесил на голову Владислава Руденко, который также начинал игру на скамейке.

Игроки «Волги» празднуют гол Фото: fcvu.ru

«Волга» провела, возможно, худший матч в сезоне, но спасла ничью. «Черноморец» по-прежнему без побед.

«Родина» деклассировала «Нефтехимик»

В Нижнекамске холодной была не только погода, но и игра местной команды. Хотя начал «Нефтехимик» неплохо – уже на 14-й минуте Андрей Никитин пробил Сергея Волкова.

Ранний гол лишь разозлил «Родину». Иван Тимошенко только во второй раз в сезоне вышел в старте – и сразу оформил дубль. Во втором тайме рисунок игры не поменялся. «Нефтехимик» «привёз» себе третий гол (забил Артём Максименко), после чего Магомедхабиб Абдусаламов и Артём Концевой добили хозяев.

Радость игроков «Родины» Фото: fcrodina.com

«Родина» оформляет второй разгром подряд. А миф о непроходимой обороне «Нефтехимика», кажется, окончательно разрушен.

«КАМАЗ» переиграл «Сокол» на выезде. Кашчелан снова без очков

Команда Ильдара Ахметзянова срезала очередной скальп. На 36-й минуте защитник «Сокола» Никита Печенкин сбил в штрафной Рената Голыбина. Пенальти реализовал Руслан Апеков. «Сокол» вновь старался за счёт физической мощи и давления создавать моменты, но по сезону команде катастрофически не хватает креатива впереди.

В компенсированное время хозяева получили ещё один пенальти в свои ворота. Бывший игрок «Сокола» Давид Хубаев с точки увеличил разницу в счёте. Как и у «Черноморца», у саратовской команды 0 в графе побед. «КАМАЗ» же идёт на третьем месте – остаёт от лидеров всего на два очка.

«Ротор» «сыграл в теннис» против «Чайки»

«Чайка» совсем сдулась – сначала 0:3 от «Арсенала», потом 0:4 от «Уфы», теперь 0:6 от «Ротора» (которому «Чайка» проиграла всего один раз в предыдущих 10 встречах).

Команда Дениса Бояринцева быстро захватила инициативу и суммарно нанесла 23 удара по воротам (девять – в створ). Абсолютно лучший матч сезона для «Ротора». Причём все голы забили разные футболисты – Арбузов, Макаров, Хохлачёв, Давидян, Шильников и Сафронов. Катастрофа для «Чайки», у которой уже 17 пропущенных голов в восьми матчах – это худший результат в Первой лиге.

«Торпедо» – «Уфа»: скучные нули

Неплохой ответ «Енисею» и «Шиннику». Холодные и полупустые трибуны «Арены Химки» (614 зрителей) увидели мастер-класс по нейтрализации чужих атак. «Торпедо» и «Уфа» сыграли слишком осторожно и сосредоточились на оборонительных действиях.

Московской командой в этой встрече руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Жуков, которого подтянули из молодёжки «Торпедо» вместо другого временщика Павла Кирильчика. Размен не позволил клубу выйти из зоны вылета и покинуть уютную компанию «Сокола» и «Черноморца».

Тульский «Арсенал» превратился в лондонский – признают даже соперники

Время так быстро летит, что иногда не замечаешь достаточно очевидные вещи. Оказывается, «Арсенал» уже почти полгода не выигрывал на своём стадионе. Последней жертвой стал «Сокол», в апреле 2025-го получивший в Туле 0:1.

«СКА-Хабаровск» открыл счёт на 10-й минуте – автором гола стал Ярослав Гребёнкин. Однако «Арсенал» быстро перевернул игру: Эдарлин Рейес и Амур Калмыков (оформил дубль ещё до перерыва) измотали оборону соперника.

Центральный защитник «СКА-Хабаровск» Давид Шавлохов провёл ужасный матч – проиграл борьбу и позицию в эпизодах с двумя первыми голами «Арсенала», а потом просто подарил мяч Игорю Горбунову на 47-й минуте.

«Поздравляю соперника с победой, они хорошо играли. Мы же начали играть с тульским «Арсеналом», а закончили – с лондонским. Испугались сами себя», – сказал Алексей Поддубский на послематчевой пресс-конференции.

Амур Калмыков возглавляет гонку лучших бомбардиров Первой лиги – на его счету семь голов в восьми матчах.

«Спартак» не проиграл «Уралу»

Костромской «Спартак» встретился с лидером чемпионата и увёл его в вязкую борьбу. «Урал» чаще всех в Первой лиге играет низом, поэтому качество поля в очередной раз сыграло в пользу хозяев. «Спартак» перебил соперников – 16 ударов против 10. Правда, в створ чаще били гости – пять ударов против трёх.

Мартин Секулич залечил травму, вернулся в стартовый состав «Урала» и сразу забил – на 31-й минуте конвертировал в гол передачу Тимура Аюпова. Но «Спартак» после перерыва сравнял счёт – Кирилл Чурсин заработал пенальти, Дмитрий Садов не промахнулся с точки.

Интересно, что Денис Жилмостных, самый результативный защитник Первой лиги (четыре гола), мог увеличить бомбардирский счёт. Его удар в первом тайме отразила перекладина.

Безумная развязка в Челябинске

В предыдущем туре «Факел» потерпел первое поражение в сезоне – проиграл «Уралу» (0:2). Выезд в Челябинск тоже получился максимально сложным.

Игорь Шалимов вновь сыграл консервативно, чем и воспользовался «Челябинск». Даниил Фролкин в первом тайме несколько раз выручил гостей, оставив команду в игре. По всему матчу преимущество также на стороне «Челябинска» – 15 ударов по воротам против 10 (6:4 по ударам в створ).

Матч катился к нулевой ничьей, однако «Факел» в компенсированное время заработал штрафной – и Николай Гиоргобиани отправил мяч в сетку. На 90+5-й минуте!

Игроки «Факела» празднуют гол Фото: fakelfc.ru

Казалось, Шалимов оформит очередные 1:0. Но разозлённый «Челябинск» побежал вперёд и заработал пенальти. Гаррик Левин его реализовал. Причём мяч попал в руку Гиоргобиани, который сначала стал героем, а потом – антигероем.