Аргентина в истерике! Месси провёл последний матч за сборную на родине?

Сборная Аргентины уже вышла на ЧМ-2026, но продолжает побеждать в квалификации. На этот раз крупно обыграли Венесуэлу – дубль у Лионеля Месси, ещё один гол забил Лаутаро Мартинес. Для легенды это, скорее всего, был последний домашний матч за сборную.

Для начала контекст: Месси приехал в сборную после травмы и, вполне вероятно, мог и не показать великолепный футбол. Но показал. И вот что произнёс после победной встречи с Венесуэлой: «У меня была травма, из-за которой я не играл 15 дней. Она повлияла на мой тонус, выбила из ритма, я вновь чувствовал себя некомфортно. Надеюсь, неплохо закончу этот сезон и хорошо начну предсезонку. Я поговорил с главным тренером, он решил дать мне отдохнуть. Я буду восстанавливаться после травмы и не приму участие в игре с Эквадором».

Кстати, о Лионеле Скалони. У главного тренера ещё перед встречей были слёзы, он не сдержался во время пресс-конференции: «Со временем больше буду ценить моменты, разделённые с Месси. Возможно, этот матч не будет для него последним в Аргентине, потому что мы постараемся сыграть ещё один в будущем, ведь он этого заслуживает. Тренировать его было и остаётся удовольствием. Мы хотим, чтобы болельщики на стадионе наслаждались моментом».

Месси с сыновьями перед матчем с Венесуэлой Фото: Marcos Brindicci/Getty Images

В принципе, на поле в следующей встрече Лео можно было бы не выходить, если бы он был полностью здоров. Ведь игра с Венесуэлой стала для него возможной последней домашней в составе сборной Аргентины. И болельщики подготовились: распевали фамилию кумира и подготовили баннер с его детьми. А футболист даже вышел перед матчем на поле со своими сыновьями.

На разминке так вообще Месси еле сдерживал слёзы. Ведь трибуны окутали его приятными чантами и баннерами с кубком мира и рядом с Марадоной. Красиво!

Месси в матче с Венесуэлой Фото: Marcos Brindicci/Getty Images

А теперь – про вклад Лео в игру и как его статистика стала ещё более монструозной:

забил 113-й и 114-й голы за сборную, впереди только Роналду (138);

это его 878-й и 879-й голы в 1120-й встрече;

у Лео 11 (8+3) очков по «гол+пас» в 12 матчах отбора ЧМ, он лучший в Южной Америке.

После встречи у Месси спросили, сыграет ли он на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Ведь звезде следующим летом исполнится 39 лет. И он подошёл к ответу философски.

Лионель Месси капитан сборной Аргентины «Я прежде всего стараюсь быть честным с самим собой. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится. Когда нет — не получаю удовольствия от футбола, поэтому предпочитаю не приезжать в сборную, если чувствую себя плохо. Я ещё не принял решения по участию на ЧМ. Завершу нынешний сезон, проведу предсезонку. А там посмотрим, как буду себя чувствовать».

В общем, как бы там ни сложилось дальше с самым последним матчем за сборную Аргентины дома (а вдруг устроят какую-то специальную встречу?), Месси точно запомнит эту ночь навсегда. Сыновья рядом, верные партнёры и друзья – тоже. На счету два гола, на трибунах – одновременно истерика и грусть.