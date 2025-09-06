Эти звёзды остались без клуба даже после трансферного дедлайна. В топ-лигах они не нужны

В топ-лигах трансферное окно давно закрылось. Пока ещё ищут новичков клубы из ограниченного количества стран: России, Турции, Бельгии, Польши, Словении, Румынии, Чехии, Швейцарии, Греции, Кипра, Саудовской Аравии, ОАЭ, Мексики. Возможно, в какой-то из них мы увидим оставшихся без работы статусных футболистов.

Их лучшие времена давно позади, тем не менее мастерство никуда не делось. Курт Зума вот пристроился в румынский «ЧФР Клуж». Где ждём остальных? Список получился внушительным.

Такэхиру Томиясу, 26 лет

Такэхиру Томиясу Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Последний клуб: «Арсенал» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 18 млн

Наиболее молодой и дорогостоящий футболист в подборке. Травматичный унивесальный защитник отыграл в прошлом сезоне всего шесть минут, а в остальном — лечил больное колено. Контракт расторгли по обоюдному согласию. Ориентировочно восстановление продлится до октября, а подписывать пусть и именитого, но нездорового японца никто логично не захотел.

Джош Браунхилл, 29 лет

Джош Браунхилл Фото: NurPhoto via Getty Images

Последний клуб: «Бёрнли» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 14 млн

Легенда и теперь уже экс-капитан «Бёрнли» не захотел подниматься с клубом в АПЛ, потому что как следует покуражился в Чемпионшипе и планировал устроиться в клуб постатуснее. Всё-таки оформил 18+6 в 42 матчах — второй результат в лиге! При том что Браунхилл — атакующий полузащитник, который ранее играл в центре поля. Удивительно, но Джош никому пока что так и не приглянулся. Может, стоило остаться?

Серхио Регилон, 28 лет

Последний клуб: «Тоттенхэм» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 6 млн

Во второй половине сезона-2023/2024 левый защитник был основным в «Брентфорде». А вот далее в «Тоттенхэме» не пошло. Несмотря на эпидемию травм у «шпор», возвращение из аренды испанцу ничего хорошего не принесло: он поучаствовал лишь в шести встречах, и то на 316 минут. Спасало чувство юмора: «Мам, смотри, я сыграл в футбол», — писал Регилон в соцсетях. Когда сыграет теперь?

Хаким Зиеш, 32 года

Последний клуб: «Аль-Духаиль» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 4,5 млн

Вингер противоречиво расстался с «Галатасараем» в начале года. Например, «облил помоями» тренера Окана Бурука: «Он вообще не разбирается в тактике. На тренировках в основном обучал тому, как обманывать турецких судей, а не как играть в футбол». Проведя полсезона в катарском «Аль-Духаиле» и оформив 1+1 в 13 матчах, Хаким стал свободен. Надолго?

Кристиан Эриксен, 33 года

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 4 млн

Возрастной датчанин считался в «МЮ» игроком ротации и даже так наиграл за сезон 1733 минуты — результат не самый плохой. Летом его активно зазывал стремительно поднявшийся в Чемпионшип и имеющий планы на АПЛ «Рексем» голливудского актёра Райана Рейнольдса. Однако датчанин отмёл предложение и ищет варианты в высшем дивизионе стран Западной Европы. То есть условная швейцарская лига тоже подойдёт.

Далер Кузяев, 32 года

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Последний клуб: «Гавр» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 3,5 млн

С января по март полузащитник восстанавливался после травмы берцовой кости. А потом всё равно пропустил все 10 встреч Лиги 1. 645 минут за сезон — время на игру Кузяеву выпало скромное. В Мир РПЛ на Далера по-прежнему высокий спрос: летом писали про интерес «Зенита», ЦСКА и «Ахмата». Тем не менее россиянин хочет остаться в Европе. На него выходил «Ганновер» из Второй Бундеслиги и предлагал € 400 тыс. в год — договориться не удалось.

Саша Зделар, 30 лет

Последний клуб: «Зенит» (до августа 2025-го)

Трансферная стоимость: € 3,5 млн

Сербский опорник стал жертвой вызова в сборную Бразилии Дугласа Сантоса: левый защитник вернул статус легионера, поэтому «Зенит» отпустил Зделара и восстановил предел иностранцев в команде. Впрочем, Саша в Петербурге и так толком не играл: когда он перешёл зимой из ЦСКА, у него накопились лишь 453 минуты на поле. Возможно, с учётом опыта в РПЛ получится пристроиться в российский клуб поскромнее?

Рик Карсдорп, 30 лет

Рик Карсдорп Фото: NurPhoto via Getty Images

Последний клуб: ПСВ (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 3 млн

Возвращение в родной чемпионат из «Ромы» ничего хорошего Карсдорпу не принесло. В 2024-м правый защитник ещё получал практику, а в 2025-м поучаствовал в шести матчах и вновь вышел на рынок свободных агентов. Получается, ему сломал карьеру Жозе Моуринью? Для футболиста всё пошло наперекосяк именно после конфликта с эксцентричным тренером: в конце 2022-го тот называл Рика предателем.

Пако Алькасер, 32 года

Последний клуб: «Шарджа», ОАЭ (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 3 млн

В прошлом бомбардир «Валенсии», «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» провёл в ОАЭ целых три года, представляя «Шарджу» и «Эмирейтс». 20+16 в 76 встречах — не заоблачные показатели. Тем не менее удивительно, почему Алькасера пока не приютил другой ближневосточный клуб. Футболист всё-таки именитый. В Европе такой тоже пригодился бы, однако Пако наверняка требователен в зарплате — не зря же уехал так рано.

Алекс Окслейд-Чемберлен, 32 года

Последний клуб: «Бешикташ» (до августа 2025-го)

Трансферная стоимость: € 2,1 млн

Бывший герой «Арсенала», «Ливерпуля» и сборной Англии провёл два года в Турции, достиг круглой отметки в 50 матчей за «Бешикташ» и осознал: пора возвращаться домой. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В The Athletic писали, что полузащитник хотел бы вернуться в Великобританию и рассматривает не только АПЛ, но и Чемпионшип. Тем не менее Окслейд-Чемберлен новое пристанище ещё не нашёл.

Деле Алли, 29 лет

Деле Алли Фото: Ciancaphoto Studio/Getty Images

Последний клуб: «Комо» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 2 млн

До 2020 года Алли считался одним из самых перспективных игроков мира. А затем его карьера из-за ментальных проблем стремительно полетела вниз. Перезагрузиться в «Комо» не получилось. Атакующий полузащитник вышел на поле всего один раз — в марте 2025-го. И получил красную за девять минут. Сеску Фабрегасу Деле не нужен. Вопрос, нужен ли какому-либо клубу вообще. Вероятно, у англичанина самый стремительный регресс в истории футбола. Всё-таки ему ещё нет и 30 лет.

Джакомо Бонавентура, 36 лет

Последний клуб: «Аль-Шабаб» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 2 млн

Атакующий полузащитник всего год назад уехал покорять Ближний Восток. 33 встреч на 4+3 ему хватило, чтобы попрощаться с «Аль-Шабабом». В сезоне-2023/2024 Бонавентура тащил «Фиорентину» и забил восемь голов в Серии А. Да и в Саудовской Аравии, судя по всему, форму не слишком-то растерял. Ведь практикой обделён не был. Шикарный лот на рынке свободных агентов для тех, кто не смотрит в паспорт.

Миралем Пьянич, 35 лет

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний клуб: ЦСКА (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 2 млн

Опытный босниец неплохо показал себя в РПЛ: поучаствовал в 25 матчах, отдал три ассиста и поспособствовал прогрессу Матвея Кисляка. Соглашение с ним тем не менее не продлили. Но он всё равно оптимистичен по поводу своего будущего: «Я играл за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ», «Аль-Шарджу» из Дубая, ЦСКА, то есть в основном за крупнейшие клубы в своих странах. Счастлив и горд — мечтал об этом, однако это ещё не конец. Хочу поиграть год или два, ищу интересный проект».

Лоренцо Инсинье, 34 года

Лоренцо Инсинье Фото: Mark Blinch/Getty Images

Последний клуб: «Торонто» (до июля 2025-го)

Трансферная стоимость: € 1,8 млн

Вингер покинул МЛС, где выступал три года, и заявил о желании вернуться в сборную Италии. Этому явно поспособствовал бы камбэк в Серию А, где любят качественных ветеранов. «Болонья», например, подобрала бывших партнёров Инсинье — Федерико Бернардески и Чиро Иммобиле. А вот сам Лоренцо новую команду ещё не нашёл. В 2025-м у него 12 матчей и 1+3 в МЛС. Соискатели, присмотритесь: с мотивацией у мужчины полный порядок.

Также свободны:

Приготовьтесь, список крайне большой: