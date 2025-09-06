Организация раньше нередко обращала внимание на молодых футболистов из России. При этом не у всех игроков складывается карьера.

Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?

С 2016 года официальный сайт УЕФА отмечает главных талантов Европы, за которыми нужно следить. Рейтинг не подкрепляется статистикой или другими конкретными данными, исключительно субъективный взгляд репортёров. Однако внимания к нему достаточно. Ведь это не просто разовая похвала конкретных игроков: журналисты следят за ними на протяжении всего года, отмечая прогресс и спады.

До 2023 года в списке было немало россиян. А некоторые попадали туда даже не по одному разу. Рекордсмен – Фёдор Чалов, который оказывался среди главных талантов Европы аж три раза. Какие-то фамилии в этом рейтинге сейчас выглядят даже карикатурно. Но вспомним всех.

Кого УЕФА отмечал до 2020-го: нынешних защитников «Крыльев» и Головина

Первый большой список появился в начале 2016 года. В нём рассказывалось о молодых футболистах, которые проявили себя в 2015-м. Их назвали «главными вундеркиндами Европы». Список состоял из 50 фамилий, и в нём оказался один россиянин, выступающий на тот момент за ЦСКА. Речь о Никите Чернове. А описание сформулировали так: «Защитник засветился в Юношеской лиге УЕФА и сыграл в отборочном матче Евро-2016, хотя в национальном первенстве не провёл ни одной встречи».

Вместе с ним тогда отмечали, например, Дани Ольмо, Пауло Дибалу, Джанлуиджи Доннарумму, Марко Асенсио, Джошуа Киммиха. При этом немалая часть игроков уже осталась в прошлом: например, знаете ли вы сейчас, где Исайя Браун – единственный игрок из АПЛ, который попал в список? Подсказка – завершил карьеру.

Никита Чернов в 2015 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Примерно в тот же период появился первый список, нацеленный на будущее. То есть УЕФА предложил фамилии игроков, за которым нужно следить уже в 2016 году. Никиты Чернова, который сейчас играет за «Крылья», там не было. Зато появились две новые фамилии – Александр Головин и Фёдор Чалов. Оба на тот момент выступали за ЦСКА. УЕФА отметил их потенциал, но призвал не делать выводы. Через год в списке остался только Головин, однако это и неудивительно: он стал основным игроком ЦСКА, а до отъезда во Францию оставалось немного времени.

В 2018-м добавилась ещё одна новая фамилия. Во-первых, репортёры УЕФА продолжили отмечать Фёдора Чалова, включив его в список с описанием: «Нападающий быстр, проницателен и забил семь голов в последних восьми матчах сезона-2017/2018».

Ну и та самая новая фамилия – Ивана Игнатьева. Его тоже охарактеризовали соответствующе: «Лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА – 2017/2018 с 10 голами. Игнатьев рождён, чтобы забивать». Сейчас он вернулся в Россию и будет выступать за «Оренбург».

В 2019-м присутствие российских клубов не расширилось. По традиции журналисты смотрели в сторону ЦСКА. В третий раз отметив Фёдора Чалова, который на тот момент уже был лидером команды и одним из лучших бомбардиров РПЛ. Заодно подчеркнули талант Ильзата Ахметова. «Уроженец Кыргызстана в 16 лет 8 месяцев стал самым юным дебютантом в истории «Рубина». Этой осенью он уже играл в основном составе ЦСКА в Лиге чемпионов, а совсем недавно был назван лучшим молодым футболистом России 2018 года».

Спустя год – ещё одна фамилия из ЦСКА. В рейтинг попал Вадим Карпов, который сейчас играет за «Шинник». Однако в 2020-м неожиданно оказался в составе ЦСКА, хоть и ему только исполнилось 17. На это и обратили внимание в УЕФА. Но, возможно, поторопились. Также был отмечен Магомед Шапи-Сулейманов, который тогда выступал за «Краснодар», а сейчас играет в США.

Вадим Карпов в «Шиннике» /Шапи в США Фото: ФК «Шинник»/Getty Images

Фиксируем: с 2015 по 2020 год в рейтинге оказывались игроки ЦСКА и два таланта из «Краснодара».

С 2021-го в УЕФА обращали внимание на динамовцев. А с 2023-го — пустота

В рейтинге талантов от января 2021 года традиционно был игрок ЦСКА. На этот раз – Игорь Дивеев. Репортёры отметили, что защитник стал одним из ключевых футболистов клуба и дебютировал в сборной. Чем не повод следить? Плюс впервые добавились игроки из других московских клубов: Роман Евгеньев, который на тот момент выступал за «Динамо», и Станислав Магкеев, игравший за «Локомотив».

«Несмотря на возраст, в клубе защитнику уже доверяют капитанскую повязку. Евгеньев не только надёжен в обороне, но и полезен у чужих ворот. В ноябре он провёл первый матч за сборную России», – написали в УЕФА про Евгеньева. Вряд ли тогда они предполагали, что вскоре про защитника в основном будут придумывать мемы, а сам он застрянет в Самаре. У Магкеева тоже особо не сложилось – во многом из-за травм. Сейчас он играет за «Факел».

В 2022-м игроки из РПЛ в последний раз попали в рейтинг УЕФА. Ведь он по традиции выходил в январе. Так что преград не было. Тогда в нём оказались Арсен Захарян, Максим Мухин и норвежец Эрик Ботхейм, который выступал за «Краснодар». Дальше – пустота. Но с нюансами. Например, в 2023-м УЕФА отметил Страхиню Эраковича, который вскоре перешёл в «Зенит», и Луиса Энрике, выступавшего тогда за «Бетис». В 2025-м он тоже оказался в Петербурге.

Может, и кого-то из списков от 2024-го и нынешнего года тоже ждёт подобный сюжет.