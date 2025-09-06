Топ-дебют Гаттузо, важная победа Франции и спокойная Хорватия. Итоги дня отбора к ЧМ-2026

Беларусь разнесли в Греции, а звёздная атака Швеции не помогла со Словенией.

В Европе продолжается отбор на чемпионат мира 2026 года. Также квалификации проходят в Африке и Южной Америке. Что интересного случилось во встречах 5 сентября? Рассказываем!

Беларусь провалилась на старте

Сборная Беларуси провела первый матч в отборе к ЧМ-2026. И сразу же команда Карлоса Алоса разгромно уступила в гостях Греции. Хозяева не оставили никаких шансов белорусам (5:1). С учётом того, что с ними в группе также играют крепкие Дания и Шотландия, у Беларуси очень скромные перспективы даже на борьбу за попадание на ЧМ. Уже после первого проигрыша.

Греция — Беларусь Фото: AP/TASS

Азербайджан ничего не смог сделать с Исландией

Азербайджанцы стартовали в квалификации в Рейкьявике. Исландия не испытала никаких проблем с гостями, забив пять безответных мячей команде Фернанду Сантуша. Пока что приглашение тренера-чемпиона Евро 2016 года не помогает. Да и группа у Азербайджана тяжёлая: помимо Исландии, в квартете есть Франция и Украина.

Хорватия спокойно разобралась с Фарерами

Бронзовый призёр ЧМ-2022 одержал третью подряд победу в квалификации. На этот раз команда Златко Далича без больших проблем обыграла Фарерские острова. Победный гол у хорватов забил 34-летний форвард Андрей Крамарич. Сыграл ли Лука Модрич? Конечно! 39-летний полузащитник вышел на поле во втором тайме.

Лука Модрич в сборной Хорватии Фото: AP/TASS

Молдавию разгромили дома

Сборная Молдавии потерпела уже четвёртое подряд поражение. На этот раз команда Сергея Клещенко уступила дома Израилю (0:4). Ранее молдаване проиграли Норвегии, Эстонии и Италии. Команду с защитником «Спартака» Олегом Рябчуком в составе уже вряд ли ждёт борьба хотя бы за второе место в группе.

Успешный дебют Гаттузо

Сборная Италии провела первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо. Дома чемпион Европы 2020 года разгромил Эстонию – 5:0. По голу в составе итальянцев забили Мойзе Кин, Алессандро Бастони, Джакомо Распадори, а Матео Ретеги оформил дубль. Итальянцы остались на третьем месте в отборочной группе (ниже Норвегии и Израиля). Чтобы рассчитывать хотя бы на вторую строчку, команде Гаттузо желательно не терять очки в оставшихся встречах.

Классный старт Швейцарии

Швейцарцы не пропускают последние чемпионаты мира. И, естественно, собираются попасть на турнир в США, Мексику и Канаду. В стартовом матче отбора команда Мурата Якина разнесла дома Косово (4:0). Ожидаемо. Но уже через пару дней швейцарцев ждёт чуть более тяжёлый соперник – Словения.

Чехия исправилась за позор с Хорватией

Сборная Чехии в последнем матче квалификации разгромно уступила Хорватии (1:5). Но команда Ивана Гашека реабилитировалась, обыграв в гостях Черногорию – 2:0. У чехов 12 очков после пяти туров и первое место в группе. Но у хорватов всего на три очка меньше при двух встречах в запасе. Борьба за прямое попадание на ЧМ-2026 продолжается.

Черногория — Чехия Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Важная победа для Франции

Сборная Франции стартовала в отборе гостевым матчем с Украиной. Команда Сергея Реброва – главный конкурент по группе. Поэтому французам победа была критически важна. И гости справились с задачей: команда Дидье Дешама забила по одному мячу в каждом тайме. 2:0 – и Франция стала ближе к ЧМ-2026.

Кстати, второй мяч забил форвард Килиан Мбаппе. Он стал для него 51-м за сборную: он сравнялся по показателю с Тьерри Анри. Килиану осталось отличиться лишь дважды, чтобы обогнать Оливье Жиру и стать лучшим бомбардиром в истории Франции!

Унылая ничья в Копенгагене

Дания и Шотландия – претенденты на первое место в отборочной группе С. И в 1-м туре команды так и не определили, кто из них станет главным фаворитом квартета. Встреча в Копенгагене завершилась без забитых мячей. Интрига в группе живёт дальше.

А Швеция и Словения повеселились

Сборная Швеции превратилась в сборную с одной из лучших атак в мире. Виктор Дьёкереш, Александер Исак и Энтони Эланга – такому подбору позавидует каждый тренер! И это пока Кулушевски не вернулся после травмы. Однако во встрече со Словенией звёздное нападение не помогло шведам. Эланга забил один мяч, Дьёкереш оформил ассист, но этого не хватило для победы. Словенцы отличились на 90+1-й минуте и сравняли счёт. Отметим, что Исак вовсе не вышел на поле у Швеции.

В Южной Америке определились уже шесть участников ЧМ-2026

В Южной Америке квалификация подходит к концу. Командам осталось провести по одному матчу. А прошедшие встречи сформировали окончательный список из шести сборных, которые точно едут на ЧМ в США, Мексику и Канаду. В компанию к Аргентине, Бразилии и Эквадору добавились Уругвай, Колумбия и Парагвай.

Уругвайцы разгромили Перу (3:0), гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы помог колумбийцам разобраться с Боливией (3:0), а парагвайцы и эквадорцы расписали нулевую ничью.

В составе сборной Бразилии в игре с Чили (3:0) дебютировал защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Он провёл на поле весь матч. А вингер петербуржцев Луис Энрике появился во втором тайме и отдал голевой пас на Лукаса Пакета.

Дуглас Сантос в сборной Бразилии Фото: Getty Images

Лионель Месси, возможно, сыграл последний домашний матч за сборную Аргентины. Действующие чемпионы мира разгромили Венесуэлу (3:0). А сам Лео оформил дубль.

Перед последним туром в Южной Америке осталась одна интрига: кто же попадёт в стыки? Сейчас седьмое место занимает Венесуэла, на одно очко опережающая Боливию. В заключительной игре первые примут дома Колумбию, а вторые – Бразилию. Обе встречи состоятся в среду, 10 сентября.

Салах тащит Египет на чемпионат мира

В Африке отборочный этап также подходит к концу. Сборная Египта обеспечила себе минимум второе место в группе, разобравшись дома с Эфиопией. Лидер команды Мохамед Салах не ушёл с поля без забитого мяча.

Мохамед Салах Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Сенегал в важной встрече обыграл Судан и поднялся на вторую строчку в своей отборочной группе. Марокко одержало победу над Нигером и также максимально приблизилось к попаданию на ЧМ-2026.