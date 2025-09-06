Топ-события воскресенья: Россия против Катара, финал US Open, UFC и Формула-1

Яркое 7 сентября: развязка на женском ЧМ по волейболу, регулярка КХЛ, Евробаскет, Синнер — Алькарас, финал КР по регби и много футбола!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

👊 0:30*: Нассурдин Имавов (Франция) — Кайо Борральо (Бразилия), UFC Fight Night 258

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: победитель станет следующим соперником Чимаева?

6 сентября состоится интригующий турнир – UFC Париж. Особый интерес вызывает главный поединок вечера. Свой очередной бой проведёт уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, который представляет Францию. Он находится буквально в шаге от титульного шанса, но теперь необходимо подкрепить свои амбиции делом. Соперником Дагестанского снайпера станет опаснейший представитель команды «Боевых ботаников» Кайо Борральо. Он идёт на серии побед и тоже рассчитывает получить бой за пояс. Поэтому предстоящий поединок вполне может стать претендентским в среднем весе. А ведь там правит Хамзат Чимаев, который сбросил с трона Дрикуса дю Плесси. Теперь Борзу предстоит защищать титул в бою с топовой оппозицией.

🏐 11:30: Япония — Бразилия, чемпионат мира, женщины, матч за третье место

Интрига: кто уедет с медалью ЧМ-2025?

Сборная Японии второй турнир подряд будет бороться за бронзовые медали. Если в Лиге наций этого не получилось сделать, то на ЧМ-2025 азиатские волейболистки постараются это компенсировать. Вот только противостоять им будет вторая команда мирового рейтинга – Бразилия. Южноамериканки всегда нацелены на медали, поэтому легко подопечным Ферхата Акбаша точно не будет.

Бразильянка Киси заменит Каракурт в «Локо»: Официально «Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто

🏒 14:30: «Барыс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» одержит первую победу в сезоне?

Челябинцы не слишком удачно стартовали в новой регулярке, проиграв в матче за Кубок Открытия «Локомотиву». Следующий соперник челябинцев, при всём уважении, не ровня железнодорожникам – перестроенный «Барыс» собирается делать первые шаги под руководством Михаила Кравца. Получится ли у более мастеровитой команды Бенуа Гру добыть первую победу в новом чемпионате или же казахстанцы преподнесут сенсацию?

🏆 🏉 14:30: «Локомотив-Пенза» — «Стрела-Ак Барс», Кубок России, финал

PARI Кубок России 2025 . Финал PARI Кубок России 2025 . Финал 07 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Локомотив Пенза Не начался Стрела-Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Пенза спасёт сезон или Казань заберёт второй кубок?

Для пензенского «Локомотива» текущий сезон складывается неудачно, команда Александра Янюшкина рискует остаться за бортом плей-офф чемпионата страны. Кубок России — лучшая возможность для железнодорожников порадовать своих болельщиков. Победа всего в одном матче — и вот он, трофей. Но и для «Стрелы» то же самое справедливо, тем более нужно переломить не слишком удачно складывающуюся вторую половину сезона, который начался с победы в Суперкубке. Казанской команде придётся обойтись в этой встрече без дисквалифицированного главного тренера ДжейПи Нила.

🏀 15:15: Франция — Грузия, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

Интрига: Шенгелия и компания составят конкуренцию?

Франция выиграла группу D, одержав четыре победы при одном поражении. Грузия таким результатом похвастаться не может, уступив во всех матчах с сильными оппонентами в своей группе. Может, в плей-офф Торнике Шенгелия проявят характер и покажет зубы?

🏆 🏐 15:30: Турция — Италия, чемпионат мира, женщины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первое золото Турции или новый титул у Италии?

Турция впервые в своей истории добралась до «золотого» матча на чемпионате мира. Команда Даниэле Сантарелли уже показала свой максимум, пройдя до финала и отдав всего два сета. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды — как и амбиции у сборной Турции. Вот только, чтобы взять заветное золото, нужно пройти непобедимую Италию, которая уже добралась до отметки 35 выигранных встреч. Смогут ли амбиции Турции поставить на стоп итальянскую серию или же они сами пополнят коллекцию «Скуадра адзурра»?

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Италии, этап 16, гонка

Интрига: удержит ли Ферстаппен лидерство?

В Монце от серьёзного преимущества «Макларена» над всеми конкурентами не осталось и следа: «Феррари» и «Мерседес» рядом, а «Ред Булл» и вовсе оказался в протоколе выше! Макс Ферстаппен стартует с поул-позишен, и главный вопрос гонки – сумеет ли нидерландец оставить позади обоих гонщиков «Макларена»? Обгонять в Монце нелегко, тактика склоняется в сторону одного пит-стопа – в общем, есть аргументы за Макса. Также посмотрим, останутся ли рядом с тройкой лидеров Шарль Леклер и Джордж Расселл – может, на победу будут претендовать сразу пять гонщиков?!

⚽️ 16:00: Грузия — Болгария, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа Е, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Грузии нужно исправлять положение

Сборная Грузии драматично уступила Турции: разгромно проигрывала к 52-й минуте, забила в ответ, получила численное преимущество, но так и не додавила десятерых соперников — 2:3. Ещё в группе E находится Испания, поэтому нет иного выхода, как одолевать Болгарию. Иначе о планах на ЧМ-2026 можно забыть. Справятся ли с давлением Кварацхелия, Мамардашвили, Микаутадзе и другие грузинские звёзды?

Трезвая оценка Хвичи игре с Турцией: Кварацхелия высказался о поражении Грузии в матче с Турцией в отборе к ЧМ-2026

🏒 17:00: «Спартак» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет «Спартак» без Голдобина?

Красно-белые уже выходили на лёд без лучшего бомбардира двух предыдущих сезонов в предсезонных матчах, но регулярка – совсем другое. С уходом Николая в СКА команде Алексея Жамнова нужен новый солист, и кандидаты на это есть. Как будет смотреться «Спартак» без Голдобина, начнём узнавать уже в игре с «Сочи», в котором этим летом происходило что-то не поддающееся объяснению. Зато мы снова увидим в деле Владимира Крикунова!

⚽️ 18:15: Катар — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли сборная России?

Сборная России так и не смогла забить Иордании, хотя моментов хватало. С одним финалистом последнего розыгрыша Кубка Азии сыграли, на очереди – второй. Причём матч пройдёт в Эр-Райяне, так что домашние трибуны команде Карпина уже не помогут. Россияне за последние девять лет дважды гостили в Катаре. И ни разу не побеждали (1:2, 1:1). Пора ли прервать традицию и голевую засуху? Ответ получим завтра.

🏀 18:30: Италия — Словения, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

Интрига: вылет Дончича?

Италия очень хорошо смотрелась в групповом этапе, уступив лишь Греции. Словения с Лукой Дончичем во главе испытывала большие проблемы даже в матчах с аутсайдерами. Времени на раскачку больше нет, плей-офф — то место, где нужно проявлять себя здесь и сейчас. Удастся ли?

⚽️ 🎦 19:00: Литва — Нидерланды, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа G, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: нидерландцы устроят голевой парад?

Команда Рональда Кумана наверняка сейчас злая: могла решить практически все вопросы о выходе на ЧМ-2026, ведь вела в счёте до 80-й минуты домашней встречи с Польшей. Но добыла только ничью 1:1. Теперь в группе G равенство с финнами и теми же поляками, пусть у нидерландцев и есть матч в запасе. Что это значит? Литве, скорее всего, не поздоровится. Рейндерс, Симонс, Гакпо и другие звёзды постараются забить как можно больше.

А вот де Йонг Нидерландам не поможет: Френки де Йонг покинул расположение сборной Нидерландов в отборе ЧМ-2026

🏆 🎾 21:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2), US Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кому достанутся титул в Нью-Йорке и звание первой ракетки мира?

До решающего матча US Open — 2025 добрались сильнейшие теннисисты сезона — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Они разыграли два предыдущих «Шлема». «Ролан Гаррос» остался за испанцем, а Уимблдон — за итальянцем. Оба теннисиста уже досрочно себе обеспечили участие в Итоговом чемпионате ATP, а победитель финального матча в Нью-Йорке ещё и получит вдобавок по итогам турнира звание первой ракетки мира. Теннисисты ранее играли уже 15 раз, и счёт пока 10-5 в пользу Алькараса.

🏀 21:45: Греция — Израиль, Евробаскет, плей-офф, 1/8 финала

Интрига: Адетокунбо уничтожит соперника?

На этом турнире нет такого игрока, которого смело можно было бы назвать «стоппером» Янниса Адетокунбо. Грик Фрик пользуется своими лучшими качествами и мчит к кольцу при любом удобном случае. Что придумает Израиль, чтобы нейтрализовать звезду Греции?

⚽️ 21:45: Бельгия — Казахстан, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа J, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: тяжёлое испытание для казахстанцев

Бельгия не пожалела Лихтенштейн и отгрузила «карликовой» сборной шесть безответных мячей, причём на выезде. Теперь ей дома встречать Казахстан, который за четыре матча набрал всего три очка и на выход из группы J, увы, уже не претендует. Из-за неравного количества встреч бельгийцы в ней пока только третьи, тем не менее победа подкинет их на вершину. Казахстанцам будет сложно удержать ворота на замке.

Зато у Казахстана всё прекрасно на клубном уровне: Официально Расписание «Кайрата» в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026

⚽️ 21:45: Германия — Северная Ирландия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа А, 2-й тур

Интрига: Германия не на ходу

Сборная Германии крайне неудачно съездила в Братиславу: и сама не забила, и Словакии позволила дважды отличиться. Люксембург вот Северной Ирландии забил (1:3), поэтому немцы сейчас последние в группе А. Да, прошёл всего один тур. Тем не менее соперники могут вырезать таблицу и поместить её в рамочку. Пока не состоялась игра Германии и североирландцев. Команда Нагельсмана на сей раз возьмёт своё?

Прервалась фантастическая серия сборной Германии: Сборная Германии не сумела забить в матче отборочного турнира к ЧМ впервые с 2001 года

⚽️ 21:45: Турция — Испания, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа Е, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: самый статусный матч дня

И заочная битва за первое место в группе A, которое даст прямую путёвку на ЧМ-2026. Чалханоглу, Гюлер и Йылдыз против Педри, Ямаля и Уильямса — топ-вывеска! Турция ранее удачно съездила в Грузию (3:2), а Испания не заметила Болгарию (3:0). По составу испанцы, конечно, сильнее. Но против них бешеная поддержка турецкой публики, от громкости которой вянут уши. Справится ли фаворит с таким давлением?