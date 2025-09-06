«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»

На рубеже лета и осени в «Зените» произошло сразу несколько событий, достойных внимания. Загибаем пальцы:

смена председателя правления клуба; вызов Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в сборную Бразилии; возвращение Глушенкова на прежний уровень и его же капитанский дебют в сборной; отказ саудовцам в продаже вундеркинда Педро; серия из трёх побед, пока самая длинная у команды в сезоне.

Прошлись по актуальной повестке с «голосом Санкт-Петербурга» Геннадием Орловым.

«У нас нет двух центральных защитников и нападающего достойного уровня»

— Как вам игра Россия — Иордания?

— Впечатления сдержанные. У нас явно нет двух центральных защитников и центрального нападающего достойного уровня. Первый тайм вообще получился неожиданным для сборной России. Она же не играет в официальных турнирах и не знает возможности соперника. А у Иордании-то команда очень высокого уровня. Посмотрите, какая у них техника, скорость, как играют в одно касание. Все футболисты ладненькие — мне понравились. Я ожидал, что так и будет — всё-таки на своём континенте это далеко не последняя сборная, в финале Кубка Азии в прошлом году играла. Первый тайм был совсем плохой у нашей команды — соперник превосходил по всем футбольным компонентам. Во втором сыграли получше, даже победить могли.

— За счёт чего?

— Вышли ребята, уже ставшие лидерами в своих клубах. Это и Кирилл Глебов, и Батраков, а главное — Круговой. Чем подкупает Данил — он мощный, энергичный, каким и должен быть футболист. Сравните с тем же Батраковым — у того нет такой жизненной силы, энергетики. А хотелось бы. В российском чемпионате он выделятся, а будет ли выделяться на более высоком уровне (если на него перейдёт), ещё неизвестно. Всё-таки парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Тот же Ямаль тоже не гренадер, однако посмотрите, какой у него мощный торс, как крепко стоит на ногах! Жаль, что у наших ребят сейчас нет возможности проверять себя на фоне таких соперников. Игра с Катаром станет более серьёзным испытанием для российской сборной, чем матч с иорданцами. Те станут играть боевым составом, при полном стадионе — будет непросто.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кажется, при таком наборе нападающих и Соболев или Дзюба были бы не лишними?

— По большому счёту Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или ещё что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья. Где-то есть Тюкавин, но он тоже не мощный парень, не атлет. Он техничный, быстрый, может убежать, однако кто будет вести силовую борьбу? Без этого в чужой штрафной не добиться успеха. Все эти проблемы нашей команды вскрылись в игре с Иорданией. Хорошо, что такой матч организовали, а игроки пусть сами себе дают оценку. Они сразу почувствовали, в чём сопернику проигрывают.

— В российском футболе налицо дефицит центрфорвардов класса Кержакова, Павлюченко, Погребняка?

— Я бы сказал — Павлюченко, Кержакова и Дзюбы. Того Дзюбы, образца ЧМ-2018. Но меня больше беспокоят центральные защитники. У нас лучшим, по мнению Карпина, является Осипенко. Против Иордании играли Литвинов и Морозов. Хотелось бы увидеть Пальцева, которого «Краснодар» взял. Вот парень перспективный. Ещё есть хороший защитник в «Рубине» — Рожков. Надеюсь, их ещё позовут в сборную. Всё-таки следующие соперники будут посильнее.

«На нашем уровне Глушенков ближе всех к типажу Марадоны, Месси»

— Капитанская повязка Глушенкову — такой тонкий психологический ход со стороны Карпина?

— Это правильный ход, я его поддерживаю. Глушенков — лидер. Он мастеровитее всех футболистов, которые рядом с ним, авторитетен своей игрой. Это очень важно. Глушенков явно выделятся и может вести игру. Максим левша, а потенциально голевой пас делал правой ногой. То есть работает двумя ногами, видит поле. Да, ему нужно освобождаться от активной игры в обороне. По ситуации он бежит назад, но главное, чтобы хватало сил на атаку. Потому что в плане развития атаки Глушенков сейчас самый перспективный футболист в сборной. Игрок очень широкого диапазона. Ему надо доверять. Тренер должен ему верить и оставлять ему роль без определённого задания. Так играл Марадона, сейчас — Месси. Понятно, что Глушенкову до них не дотянуться, однако на нашем уровне он ближе всех к такому типажу.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А по характеру Максим подходит на капитанскую роль? Со стороны он кажется одиночкой.

— Стоп. В футболе капитаном должен быть лучший игрок.

— Лучшие игроки — часто эгоисты.

— Ну и что? А Дзюба — эгоист? Ещё какой! Большой футболист, спортсмен не может не быть эгоистом. Потому что он должен быть первым. Он обязан брать игру на себя. Профессиональный спорт требует эгоизма! Другое дело, что он должен быть отчасти ещё и альтруистом. А альтруизм в чём в футболе проявляется? Когда он уже сам может пробивать, но отдаёт пас партнёру, который находится в ещё лучшем положении. И тот же Дзюба это подтверждал, когда был в расцвете и забивал. Он же был звездой «Зенита». Дзюба с Азмуном тогда за сезон забивали по 20 мячей. Что касается моральных качеств… Какие они были у Марадоны?

— Известно, что не образцовые.

— Да, однако на футбольном поле Марадона был лидером! Футбол — игра, а в игре свои законы. И не надо тянуть человеческие качества на поле. Здесь всё совсем другое. Джордж Бест или Кантона — такие непростые ребята были, но в игре — лидеры. В нашем футболе были парни непростые. В советские времена в «Спартаке» разыгралась драма: один у другого увёл жену. Так этот, оскорблённый, всё ждал момента, чтобы за полем дать обидчику в морду. Но в игре они оставались самыми корректными партнёрами по отношению друг к другу! Такое сосуществование вполне возможно ради команды. Тем более сегодня, когда в футболе крутятся большие деньги. А разве Винисиус или Мбаппе — простые ребята? Даже маленький Ямаль уже показывает гонор. А как Хвича вступил в спор с Энрике, тренером «ПСЖ»? Его обвинили в отсутствии патриотизма, однако он же не француз. Это раз. А два — профессионал. Он хочет играть в самом лучшем клубе, и к этому нужно относиться с пониманием. В этом смысле Сергей Семак — молодец.

— Неожиданный переход.

— Едва придя в «Зенит», он сказал: «Кто хочет идти выше нашей команды — пожалуйста, мы не держим». Но, чтобы получить место в основе, ты должен тренироваться лучше всех.

— Судя по последним матчам, Глушенков образумился? Одно время было ощущение, что разобиделся на всех вокруг.

— Говорят, что с ним провели некую вспомогательную работу. Он изменился. Глушенков и в «Зените» снова стал лидером, в последних встречах выглядел лучше всех. Он всё понял, и очень хорошо. Он сам и команда от этого только выиграют.

«Дуглас и Энрике потрясающе сыграли за Бразилию, но у «Зенита» намечается проблема»

— Ваше мнение о дебюте Дугласа Сантоса за Бразилию?

— Я про Дугласа всё уже прочитал. Он техничен, как все бразильцы, однако уже в 19 лет попал в «Удинезе», в 22 года выиграл Олимпиаду. Но ему очень помог в футбольном становлении «Гамбург». Немецкий футбол жёсткий по определению: силовая борьба, игра на опережение. Три сезона бразилец поварился в Бундеслиге, заматерел — и после этого его пригласил «Зенит». Я тогда ещё комментировал и сразу заметил в нём эту немецкую закалку. Уже в этом сезоне Дуглас подвёл команду, удалившись за две карточки в матче со «Спартаком». К счастью для «Зенита», сыграли вничью. Я к тому, что у Дугласа с начала сезона чувствовалась какая-то несобранность, небрежность. Со многими бразильцами это происходит — то ли отсутствие конкуренции сказывается, то ли довольствуются малым. Но, когда Карло Анчелотти позвал Дугласа в сборную, он потрясающий матч выдал за «Зенит». А сейчас Сантос провёл всю встречу за Бразилию, у него оценка — 7,8. И такую же получил Энрике, который вышел во втором тайме и сделал голевой пас. Молодцы. Но теперь у «Зенита» вырисовывается огромная проблема.

— Какая?

— 10 сентября Бразилия играет в Боливии. Им нужно обязательно побеждать. А Боливия расположена на высоте 3600 метров над уровнем моря. Стадион — в высокогорье. Там все задыхаются: не хватает кислорода. Однако самое страшное даже не это, а перелёт. 14-го «Зенит» играет принципиальнейший матч — может быть, самый сложный на этом отрезке. Там дальше ещё «Краснодар» идёт, но он всем хорошо известен. А вот «Балтика» — загадочная команда. И с ней «Зениту» играть в Калининграде. А сколько Дугласу с Энрике лететь до России из Боливии? Плюс время на реакклиматизацию. В каком они будут состоянии к 14-му числу? А ведь это ведущие игроки.

Луис Энрике Фото: Bruna Prado/AP/ТАСС

— Однако у этой медали есть и обратная сторона: теперь оба будут с удвоенной отдачей биться за клуб, чтобы не выпасть из обоймы сборной?

— В этом смысле «Зениту» очень повезло — мотивация у них будет сумасшедшая! Вдумайтесь только: два игрока из российского футбола — в основном составе сборной Бразилии, пятикратных чемпионов мира! Она и на ЧМ-2026 явно не затеряется. Дугласа долго изучали. В Бразилии много мастеров атаки, художников, фантазёров. А защитников — дефицит. Я уверен, что Анчелотти обратил внимание именно на умение Дугласа играть по-немецки.

— Вызовы Дугласа и Луиса Энрике в сборную Бразилии ещё и работают на престиж «Зенита» и российского футбола в мире?

— Конечно. Это победа всей РПЛ. А они же тренируются под руководством Семака — значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно. Тот же Педро вошёл в двадцатку лучших молодых футболистов мира до 20 лет. При том что сейчас в «Зените» Педро в большей степени «таскает пианино» для Глушенкова. В футбольной команде обязательно нужны такие грузчики. Такие, как Барриос, Педро, создают условия для художников игры, способных создать момент, забить. Как раз сейчас ведётся дискуссия насчёт лимита на легионеров. Но именно при легионерах выросли такие футболисты, как Батраков, Кисляк, младший Глебов. Сейчас намечается совместное собрание по этому вопросу, и футбольное сообщество должно выкатить все проблемы перед министром спорта. Он молодец, активный, хочет что-то улучшить — это очень хорошо. Надеюсь, обратит внимание и на подготовку, работу детских тренеров, потому что всё оттуда идёт, с низов.

«Жерсон «переел» футбола — ему нужно отдохнуть»

— Дуглас и Энрике — это хорошо, но что скажете об игре Жерсона? Нет ощущения, что его чемпионат России не возбуждает?

— Он устал, перенасытился игрой, «переел». Он сам говорит: столько матчей за сезон не сыграл никто. Ему надо дать отдохнуть, и, думаю, в «Зените» это понимают. Пока можно и без него обойтись. У него должен голод появиться. Когда Жерсон улетал, Анчелотти сказал ему: «Я буду за тобой следить». Он тоже потенциальный игрок сборной Бразилии.

Жерсон Фото: Артур Ефремов, «Чемпионат»

— Исключаете его продажу?

— Так окна же закрылись.

— В Саудовской Аравии ещё открыто.

— А при чём тут Саудовская Аравия? «Зенит» не отпустит его туда, и всё. Зачем? Если Жерсон возвратится к своим кондициям, его со временем продадут ещё дороже. И потом, зачем ему сейчас Саудовская Аравия? Он ещё поиграет в Европе, на него спрос есть.

— Правильно, что не продали Педро в «Аль-Иттихад» за € 35 млн?

— Конечно. Педро ещё нет 20 лет — рано ему ехать в Саудовскую Аравию! Да он и сам понимает. Большие деньги предлагали — свыше € 30 млн. Но этот плод ещё не созрел — пусть дозреет.

— Может ещё больше вырасти в цене?

— Без сомнения. Смотрю, в Англии уже покупают игрока за € 110 млн. Суммы-то какие в футболе сейчас! А если ещё и Жерсона с Педро Анчелотти привлечёт, в сборной Бразилии может оказаться уже четыре зенитовца, представляете? Понятно же, что в «Зените» прогрессировать сложнее, чем в «Реале», «Барселоне», но эти-то ребята держат уровень. Кстати, Халк в своё время именно в Петербурге дорос до сборной страны. Ещё раньше этой чести удостоились Вагнер Лав с Карвальо в ЦСКА.

«Зырянов с Аршавиным достаточно умны, чтобы сработаться в «Зените»

— Вы понимаете, чего ждать от Зырянова в новой роли?

— Компетенция президента или председателя правления клуба — это организация жизни команды. Над ними есть совет директоров, где коллегиально принимаются решения о приглашении и увольнении игроков, тренеров. В Сети пишут, якобы Зырянов не очень хорошо начал, освободив с поста тренера женской команды Ольгу Порядину. Она с нуля создала команду и сделала её трёхкратным чемпионом. Однако мы-то истинных причин отставки пока не знаем — нужно дождаться развёрнутого объяснения. Я думаю, оно последует. Зырянов — опытный игрок в прошлом, с харизмой. Будем надеяться, что и руководителем станет со своими принципами, мнением. Главное, что он в контакте с Семаком. Очень важно, чтобы Константин не мешал Сергею, подсказывал в нужный момент. На мой взгляд, команда чиновников в клубе должна состоять из звёзд футбола, чтобы не было дилетантов с волюнтаристскими предложениями. Чтобы все понимали футбол и футбольную жизнь. Для меня образцом всегда была «Бавария». Беккенбауэр, Хёнесс, Румменигге всегда входили в директорат клуба, и авторитет у клуба был высочайший. Тот же «Зенит» после шести подряд чемпионств возненавидели болельщики остальных команд. Может быть, и с «Баварией» в Германии такая же история, но клуб держится на уровне.

— Сработаются Зырянов с Аршавиным?

— Зырянов был тренером в системе «Зенита», однако теперь он босс, шеф. Это совершенно другое направление. Я думаю, Константин с Андреем достаточно умны, чтобы сработаться и сообща трудиться на благо клуба. У обоих есть профессиональные качества, которые ценятся в «Зените».

Константин Зырянов и Андрей Аршавин Фото: Артур Ефремов, «Чемпионат»

«Талалаев напоминает мне Лобановского — такой же педант»

— «Зенит» после ничьей со «Спартаком» выиграл три матча подряд — команда выходит на проектную мощность?

— Конечно. Они иначе стали играть, увереннее в себе. Ребята из сборной Бразилии будут здесь отдыхать, что ли? Нет, они будут рвать и метать, подтверждая свой высокий класс. Думаю, теперь и продажи футболок «Зенита» вырастут, потому что у Бразилии много болельщиков по всему миру.

— Летний спад в игре преодолён?

— В футболе нельзя загадывать. Сейчас «Зениту» предстоят два серьёзнейших испытания — Калининград и Краснодар. Эти две команды, а также ЦСКА — сегодня лидеры чемпионата по игре, по энергетике. И сейчас две из этих трёх команд будут экзаменовать «Зенит» на своих полях. Для команды Семака это очень серьёзная проверка.

— Сейчас много обсуждают Талалаева. Вам импонируют его взгляды на футбол, дерзкая манера поведения?

— Я знаю его с 1990-х годов — приглашал Андрея комментировать футбол в Петербурге. Команда Слуцкого, «Олимпия», играла в финале юношеского турнира. С тех пор мы с ним в хороших, дружеских отношениях. В начале июня я делал с ним интервью для программы «Футбольная столица». Послушайте, что он говорит о футболе, и многое поймёте. Талалаев потрясающе знает футбол! Он рефлексивный, боевой — таким трудно. А у него ещё и невезуха до «Балтики» была: приходил, делал команду, но потом вынужден был уходить. В Калининграде же наконец всё сложилось. Обратите внимание: Талалаев не просто подготовил основной состав — у него и замены хорошие. Выходит здоровенный Оффор — и топчет защитников. Босниец с лавки усиливает игру. Это говорит о том, что тренер отлично подготовился к сезону. Талалаев — тренер-концептуалист. Он всё прорабатывает. В этом смысле Андрей мне напоминает Валерия Лобановского.

— Ничего себе.

— Лобановский был такой же педант. Такая же требовательность. Однако Валерий Васильевич никогда не повышал голос. В этом смысле Андрею ещё нужно мудреть. Всё-таки эмоции следует контролировать.