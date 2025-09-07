«Зенит» сознательно теряет лидера на полтора месяца. Педро точно не стоило продавать?

У «Зенита» – неожиданная проблема. Один из лучших игроков команды на старте сезона – вингер Педро – может пропустить больше месяца. Всё из-за вызова в состав сборной Бразилии (U20), которая сыграет на чемпионате мира. Турнир пройдёт с 27 сентября по 20 октября. Но нападающего не будет в Петербурге уже в скором времени.

Всё дело в том, что сначала команда проведёт сбор в Сан-Паулу. Соответственно, Педро не стоит ждать в заявке уже на ближайший матч с «Балтикой» (14 сентября). Встречи турнира начнутся 28 сентября, и на групповом этапе команда сыграет с Мексикой, Марокко и Испанией. Соответственно, в случае вылета бразильцев Педро освободится только 5 октября. К этому моменту «Зенит» проведёт четыре матча РПЛ без него. Дальше на ЧМ начнётся плей-офф, и если бразильцы дойдут до финала, то футболист приедет после 20 октября, пропустив ещё один тур. Также он точно пролетит мимо двух встреч группового этапа Кубка России. И в случае участия в финале турнира к этому, вероятно, добавится третий.

Вывод: при худших раскладах для «Зенита» и лучших – для Бразилии Педро пропустит восемь матчей. И да, клуб на это пошёл. А объяснят такое решение наверняка просто: для любого футболиста сыграть за сборную – задача номер один. Даже если это вредит клубу, который платит зарплату.

Вот какие встречи Педро пропустит, если Бразилия дойдёт до финала ЧМ:

«Балтика» – «Зенит» (РПЛ);

«Зенит» – Ахмат (Кубок России);

«Краснодар» – «Зенит» (РПЛ);

«Зенит» – «Оренбург» (РПЛ);

«Рубин» – «Зенит» (Кубок России);

«Зенит» – «Акрон» (РПЛ);

«Зенит» – «Сочи» (РПЛ);

«Оренбург» – «Зенит» (Кубок России);

«Зенит» – «Динамо» (РПЛ) – с учётом возможного отдыха.

Может, «Зениту» стоило продать Педро?

Это уже не кажется абсурдным вопросом. Особенно если учитывать идеальный для российского клуба сценарий, Педро всё равно пропустит шесть встреч. Однако многие понимают – Бразилия с высокой долей вероятности будет в плей-офф. И с немаленькой – в финале. Так что можно закладываться на восемь. После турнира футболист наверняка запросит небольшую, но логичную паузу. И вернётся либо к матчу с «Динамо» в 13-м туре (26 октября), либо уже к «Локомотиву» (1 ноября). Так или иначе, это вторая половина осени. До финиша первой части РПЛ останется пять туров. Они важны, однако неужели не справились бы без Педро?

ПЕДРО И СЕРГЕЙ СЕМАК Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведь летом его действительно хотели видеть в Саудовской Аравии. 28 августа портал Foot Mercato сообщил, что «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» € 35 млн за трансфер, а сам футболист уже дал согласие на переход. ESPN добавил, что сумма устраивает россиян, переговоры идут, при этом клуб контактирует с «Атлетико» и «Лионом», которые тоже интересовались игроком. Позже тогда ещё председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры: «Предложение получили, но сумма неверна».

А потом в Петербурге сменилась власть. Место Медведева занял Константин Зырянов, и тут же появилась информация, что сделка сорвана. В разных конфигурациях. Например, инсайдер Саша Тавольери утверждал, что «Зенит» ответил письменным отказом на предложение. А журналист Санти Ауна добавил, что договорённость о трансфере есть, однако сделку отложили минимум до декабря. Опять же из-за перестановок в руководстве.

При этом «Аль-Иттихад» явно не хотел ждать: клуб объявил о трансфере Рожера Фернандеша из «Браги». По позиции они идентичны с Педро, а медиа сообщали, что он – первая альтернатива зенитовцу. Даже сумма сделки совпадает – за 19-летнего вингера заплатили € 34,5 млн. Поэтому, вероятно, зимой за Педро именно этот саудовский клуб уже не придёт.

А бразилец действительно хорош?

Да. Ведь в нынешней модели Семака он играет всегда. Причём в разных ролях. За первые семь туров Педро выходил справа, слева и на позиции «десятки». При том что во всех матчах он оказывался в старте, и только дважды тренер его менял – в первом случае в самой концовке игры с ЦСКА, а во втором – в перерыве неудачного перформанса с «Ахматом».

Продвинутые данные представлены технологичным сервисом Яндекс. Спорттех.

Для Семака Педро сейчас и правда незаменим. Причём по понятным причинам: бразилец выполняет все задачи, который ставит перед ним тренерский штаб. В первую очередь – оборонительные. За счёт чуть ли не идеальной дисциплины и работоспособности мы видим его на каждом участке поля. И это большой плюс в нынешних реалиях. А ещё он действительно играет без спадов. Хотя кто-то скажет: у игрока группы атаки нет результативных действий за семь матчей. Но это, можно сказать, иллюзия: у Педро 51 передача в штрафную, более 100 точных пасов в финальную треть и девять передач под удар. Причём точность пасов в среднем под 80%.

Педро в «Зените» Фото: РИА Новости

Сейчас бразилец – самый универсальный и полезный игрок в модели «Зенита». Причём его прогресс мы наблюдаем собственными глазами: если полтора года назад он был парнем, который может убежать от кого угодно и сильно вмазать по воротам, то сейчас это куда более разносторонний футболист, способный исполнить даже крайнего защитника.

Но опять же: несмотря на ситуативную ценность, до зимней паузы Педро проведёт за «Зенит» не так много встреч. Может, и правда стоило отпустить?