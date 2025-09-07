Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Катар — Россия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 7 сентября 2025

Россия рубится с лучшей сборной Азии! И никогда раньше её не обыгрывала! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Катар — Россия, прямая онлайн-трансляция
Комментарии
Следим вместе за матчем с Катаром.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 7 сентября, в Эр-Райяне состоится товарищеский матч сборных Катара и России. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Валерия Карпина несколько дней назад сыграла вничью (0:0) с Иорданией дома, а теперь ей на выезде будет противостоять Катар – не только хозяин ЧМ-2022, но и лучшая сборная Азии, взявшая Кубок континента в 2024 году.

История встреч с катарцами, кстати, удивительная – россияне ни разу их не обыгрывали. В марте 2011-го команды не выявили победителя (1:1), а в 2016-м и 2023-м годах ближневосточный соперник добивался успеха со счётом 2:1.

Можно считать разогревом?
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android