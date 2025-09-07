Россия рубится с лучшей сборной Азии! И никогда раньше её не обыгрывала! LIVE

Сегодня, 7 сентября, в Эр-Райяне состоится товарищеский матч сборных Катара и России. «Чемпионат» проведёт онлайн этой встречи.

Команда Валерия Карпина несколько дней назад сыграла вничью (0:0) с Иорданией дома, а теперь ей на выезде будет противостоять Катар – не только хозяин ЧМ-2022, но и лучшая сборная Азии, взявшая Кубок континента в 2024 году.

История встреч с катарцами, кстати, удивительная – россияне ни разу их не обыгрывали. В марте 2011-го команды не выявили победителя (1:1), а в 2016-м и 2023-м годах ближневосточный соперник добивался успеха со счётом 2:1.