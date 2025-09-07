Катар — тяжёлый соперник для команды Карпина. У него беспроигрышная серия с Россией!

Хотя все звёзды катарской сборной играют дома. Да и на чемпионат мира она пока не пробилась.

Второй товарищеский матч в сентябре сборная России проведёт с Катаром в Эр-Райяне. Этого соперника в нашей стране знают получше, чем Иорданию, но, конечно, мало кто внимательно следит за катарским футболом. Рассказываем о национальной команде хозяев ЧМ-2022 и её результатах за прошедшие три года.

ЧМ-2022 был первым и пока последним чемпионатом мира, в котором приняла участие сборная Катара. Тогда хозяева ждали праздника, а случился конфуз. Сначала за несколько дней до стартовой встречи с Эквадором журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха написал в соцсетях, что получил информацию от пятерых инсайдеров о подкупе Катаром эквадорцев – южноамериканцы якобы согласились сдать игру за $ 7,4 млн. Потом местная сборная потерпела крушение на футбольном поле. Вопреки инсайду, катарцы уступили и Эквадору (0:2), и Сенегалу (1:3) во 2-м туре и Нидерландам (0:2) – в 3-м.

На домашнем чемпионате мира команда, которую возглавлял испанец Феликс Санчес, установила антирекорд – впервые в истории сборная страны-организатора уступила в матче открытия и проиграла все три встречи. Во второй раз (после ЮАР на ЧМ-2010) не вышла из группы. Катар занял последнее место в своём квартете с постыдной «баранкой», а главного тренера, разумеется, отправили в отставку. Санчес проработал в азиатской стране 16 лет. Возглавлял знаменитую академию «Эспайр» – самую богатую и крупнейшую в мире, куда привозили талантов со всего мира.

Тем не менее у Катара не такая слабая сборная, как можно было подумать из её выступления на ЧМ-2022. В апреле и июле прошлого года представитель Азии даже приближался к нашей национальной команде в рейтинге ФИФА, поднимаясь на 34-е место. А по результатам всех товарищеских встреч у катарцев… равенство с Россией! Одна победа, две ничьих и одно поражение. И беспроигрышная серия из трёх матчей.

Впервые сборные Катара и России встретились в мае 1996-го. Тогда команда Олега Романцева готовилась к чемпионату Европы и за три недели до старта на турнире отправилась в тот же Эр-Райян. Игра превратилась для наших в «тренировку с повышенной ответственностью». Гости разгромили хозяев со счётом 5:2, забив дважды за первые пять минут. Дубль оформил Сергей Кирьяков, а Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Александр Мостовой положили по мячу.

В марте 2011 года сборная России сыграла с Катаром в Эр-Райяне уже под руководством Дика Адвоката. Встреча была посвящена победам заявок двух стран на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Получилась дружеская ничья – 1:1. Мохаммед Касола забил быстрый гол у хозяев, а Роман Павлюченко спас гостей от поражения.

Затем сборная России сыграла в Катаре в рамках подготовки к домашнему ЧМ-2018. В ноябре 2016-го наши потерпели сенсационное поражение в Эр-Райяне со счётом 1:2. Матч запомнился тремя пенальти: если Ибрагим Маджид и Александр Кокорин свои попытки не реализовали, то Александр Самедов забил с 11-метрового уже на пятой минуте. Тем не менее катарцы одержали волевую победу благодаря голам Буалема Хухи и Карима Будиафа. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был настолько разозлён игрой команды, что, по его собственному признанию, чуть не разнёс раздевалку и едва не разбил кому-то из игроков голову бутылкой.

ГЛУШАКОВ И ЧЕРЧЕСОВ, МАТЧ КАТАР — РОССИЯ, 2016 ГОД Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

При Валерии Карпине сборная России тоже уже встречалась с Катаром – в сентябре 2023-го в Эль-Вакре. Наши опять были близки к поражению: в середине второго тайма Ахмед Алаэльдин вывел хозяев вперёд. Если бы не гол Александра Солдатенкова на 89-й минуте после подачи с углового, всё закончилось бы для команды Карпина печально. По окончании того матча Сергей Волков удивлялся интенсивности игры соперника и тому, как катарцы открываются за спины – в РПЛ защитник, по его словам, с таким не сталкивался. А Карпин признался журналистам: «Первые 20-25 минут понравились – то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут. А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита».

В тот период Катар под руководством известного португальца Карлуша Кейруша готовился к домашнему Кубку Азии – 2023, который перенесли на январь-февраль 2024-го. Причём уже в статусе обладателя трофея. Четырьмя годами ранее катарцы впервые в своей истории выиграли крупное соревнование. В финале Кубка Азии – 2019 они одолели Японию (3:1). Лучшим бомбардиром турнира стал Алмоез Али с девятью голами, а лучшим ассистентом – Акрам Афиф с 10 голевыми передачами.

На Кубке Азии – 2023 сборная Катара выходила уже во главе с испанским тренером Тинтином Маркесом и не просто защитила титул, а выиграла все семь встреч. Правда, Узбекистан в четвертьфинале одолела лишь по пенальти. Зато потом расправилась в полуфинале с Ираном (3:2) и в финале – с Иорданией (3:1). Причём все три мяча в ворота наших недавних соперников иорданцев забила с 11-метровых! Уникальный хет-трик оформил Афиф. Акрам на сей раз стал лучшим бомбардиром и самым результативным игроком турнира, набрав 8+3. Вторым по «гол+пас» оказался тот же Али (2+2), принёсший своим ударом в концовке победу над иранцами.

АКРАМ АФИФ Фото: РИА Новости

С Маркесом катарцы успешно прошли и второй раунд квалификации ЧМ-2026. Выиграли свою группу. Вот результаты команды на этом этапе:

домашние матчи: Афганистан (8:1), Кувейт (3:0), Индия (2:1);

гостевые матчи: Индия (3:0), Кувейт (2:1), Афганистан (0:0).

А вот по итогам третьего отборочного раунда Катар, в отличие от Иордании, не сумел завоевать прямую путёвку на ЧМ-2026. Несколько неудач стоили работы тренеру Маркесу. Его сменил соотечественник Луис Гарсия, однако и тот продержался лишь пять матчей. Для выхода на чемпионат мира требовалось попасть в топ-2. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, отправлялись в дополнительный раунд, а два аутсайдера группы вылетали. Катар стал только четвёртым. Сильно отстал от Ирана с Узбекистаном.

Результаты сборной Катара в третьем отборочном раунде ЧМ-2026:

домашние матчи: ОАЭ (1:3), Кыргызстан (3:1), Узбекистан (3:2), КНДР (5:1), Иран (1:0);

гостевые матчи: КНДР (2:2), Иран (1:4), ОАЭ (0:5), Кыргызстан (1:3), Узбекистан (0:3).

Как видите, в последнее время Катар дома намного сильнее, чем на выезде. На четвёртом этапе квалификации катарцы сыграют в группе с ОАЭ и Оманом. Что важно – на своём поле, в Дохе. Это будет однокруговой турнир. Победитель трио завоюет путёвку на ЧМ-2026, а вторую команду будет ждать ещё один отборочный раунд.

ХУЛЕН ЛОПЕТЕГИ Фото: IMAGO/ТАСС

Матчи с Оманом и ОАЭ – следующие в календаре Катара после спарринга с Россией. Пройдут 8-14 октября. Возможно, сегодня это добавит мотивации игрокам доказать новому тренеру, что они готовы к трудовым подвигам. С мая 2025-го катарцев возглавляет не какой-нибудь испанский ноунейм, а сам Хулен Лопетеги. Экс главный тренер «Реала», «Севильи» (с этой командой он выиграл Лигу Европы), «Вулверхэмптона», «Вест Хэма» и сборной Испании тоже отправился за нефтяными деньгами.

При Лопетеги сборная Катара провела пока три встречи – победила дома иранцев и уступила на выезде Узбекистану в отборе ЧМ-2026, а четыре дня назад завершила вничью товарняк с Бахрейном (2:2) в Дохе. Лидеры команды в отборочном цикле… Афиф и Али! Годы идут, а главные роли исполняют всё те же актёры. У Акрама – 4+13, а Алмоез забил 12 мячей и сделал один голевой пас. Но с Россией 29-летний Али не сыграет, так как отсутствует в заявке. А 28-летний Афиф из «Аль-Садда» на месте.

Вообще, все футболисты сборной Катара играют в местном чемпионате. Большинство – из «Аль-Садда» и «Аль-Духаиля» (оттуда и Али). Это чемпион и вице-чемпион страны прошлого сезона. Афиф был единственным катарцем в топ-10 лучших снайперов лиги. Он не затерялся на фоне таких звёзд, как Хоселу, Юлиан Дракслер, Рафаэль Мухика.

Ещё один любопытный факт: в составе катарцев много игроков, рождённых в других странах. Это защитники Хухи (Алжир), Педру Мигел (Португалия), Бассам Аль-Рави, Ахмед Сухаил (оба – Ирак), полузащитники Будиаф (Франция), Ахмед Фатхи (Египет), Гильерме (Бразилия), нападающие Алаэльдин (Египет), Эдмилсон Жуниор (Португалия), Мохаммед Мунтари (Гана), Ахмед Аль-Рави (Ирак). Без натурализации сборной Катара было бы трудно даже бороться за попадание на чемпионат мира.