Главная Футбол Статьи

Армения — Португалия — 0:5, обзор матча квалификации ЧМ-2026, Роналду, Феликс, Канселу, Сперцян, 6 сентября 2025

Роналду не заметил сборную Армении. Португалия сделала первый шаг к ЧМ-2026
Кирилл Закатченко
Отчёт Армения — Португалия — 0:5
Криштиану забил дважды в первом матче команды после смерти Жоты.

Сборная Португалии прекрасно стартовала в отборе к ЧМ-2026. Забила пять в Армении и легко набрала три очка.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

Как и ожидалось, приезд Криштиану Роналду в Ереван вызвал большой ажиотаж. Естественно, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна был забит под завязку. Правда, он вмещает всего 15 тысяч зрителей, а огромная толпа людей осталась за пределами арены. Месяц назад стадион в столице Армении принимал концерт Дженнифер Лопес, теперь — лучшую сборную Лиги наций во главе с 40-летним Роналду.

Важная деталь — Португалия провела первый матч после трагической гибели Диогу Жоты. Перед стартовым свистком все люди на стадионе почтили память футболиста минутой молчания. Мальчишка рыдал около Роналду, но по другой причине. Парень не верил своему счастью — не каждый день выходишь на поле с легендой футбола.

В центре поля сборной Армении появились два футболиста РПЛ — Угочукву Иву («Рубин») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). А в обороне вышли два бывших игрока нашей лиги — Наир Тикнизян (выступал за «Локомотив») и Георгий Арутюнян (экс-футболист «Краснодара»). Кстати, для Армении эта встреча стала первой под руководством нового главного тренера — Егише Меликяна.

Роналду появился в тройке нападения вместе с Педру Нету и Жоау Феликсом (с недавнего времени одноклубник Криштиану по «Аль-Насру»). Португальцы сразу завладели мячом, что можно было легко предположить до начала игры. Сборная Армении продержалась всего 10 минут. Тикнизян потерял равновесие на левом фланге, чем воспользовался Жоау Канселу. Португалец навесил на линию вратарской, а там никто не держал Феликса — 0:1.

Чуть позже ситуация практически повторилась. Только на этот раз забросил Нету, а забил Роналду. Не сделай это Криштиану, на дальней штанге наверняка бы замкнул Нуну Мендеш. Арутюнян действовал слишком уважительно и в последний момент почему-то отпустил капитана гостей. Любопытно, что Роналду забил на 21-й минуте. Жота играл именно под 21-м номером.

Армянский вратарь Хенри Авакян остановил удар Роналду на 33-й минуте, однако спустя несколько секунд мяч всё-таки очутился в сетке. Канселу оказался первым на отскоке и не оставил голкиперу никаких шансов. Празднование гола — воображаемое постукивание пальцами по игровому джойстику — в память об ушедшем из жизни Жоте. Армения устроилась на 0:3 ещё до свистка английского арбитра Энтони Тейлора на перерыв.

Португалия не оставила никаких шансов Армении

Португалия не оставила никаких шансов Армении

Фото: Denis Tyrin — UEFA/Getty Images

Первая минута второй половины — новый удар для армянских фанатов. Классный удар Роналду из-за пределов штрафной площади — мяч влетел точно в дальний угол. Очередной шаг Криштиану к заветной тысяче голов за карьеру. К слову, Роналду даются встречи в Армении. В 2015-м Португалия справилась с соперником (3:2) в квалификации Евро-2016, и тогда звёздный футболист сделал хет-трик.

На этот раз Криштиану отыграл 56 минут, после чего уступил место на поле Гонсалу Рамушу. А капитанская повязка оказалась на руке Бруну Фернандеша. Португальцы забили пятый мяч, уже когда Роналду сидел на скамейке запасных. Гол получился несколько неуклюжим (казалось, что у Феликса была плохая обработка), но в то же время эффектным. Жоау нанёс завершающий удар пяткой и пробросил мяч мимо голкипера. Видимо, переезд в Саудовскую Аравию пошёл на пользу.

Хозяева немного преобразились после пятого пропущенного мяча, однако в целом было ощущение, что сборные из разных лиг. Португальцы очень легко набрали три очка и, как показалось, не затратили много сил. Хозяевам повезло, что они не пропустили гораздо больше. Новые матчи сборных Армении и Португалии в отборе ЧМ-2026 состоятся 9 сентября.

