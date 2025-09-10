Как играют россияне, которые летом сменили клуб внутри РПЛ. У некоторых — большие проблемы

Мир Российская Премьер-Лига возобновится на следующей неделе. Прошедшим летом сразу несколько российских футболистов сменили место работы. Рассказываем, как они провели стартовый отрезок РПЛ. В списке — футболисты из первой восьмёрки клубов по итогам прошлого сезона. Единственное исключение — Вадим Раков. Обойти стороной его прогресс нельзя. В тексте нет Ильи Самошникова или Данила Пруцева, поскольку их трансферы состоялись не так давно. Они провели по одному матчу за новые команды в РПЛ, так что выборка пока слишком маленькая.

Антон Заболотный, «Спартак»

Антон Заболотный (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С 2021 года нападающий играет исключительно за команды из Москвы или Московской области. Сначала это были ЦСКА и «Химки», теперь — «Спартак». Любопытно, что во всех случаях Антон переходил в статусе свободного агента. Восемь матчей во всех турнирах, три голевые передачи, одна красная карточка — статистика 34-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Антон появлялся в стартовом составе красно-белых в двух первых турах РПЛ. Однако во встрече с «Балтикой» (0:3) схватил удаление на 11-й минуте. После этого Заболотный выходит в чемпионате исключительно на замену — на последние 15-20 минут. А вот во всех трёх кубковых матчах регулярно появлялся в стартовом составе. Сам Антон после предыдущей встречи в чемпионате подчеркнул, что на него не давит отсутствие голов в новой команде.

Иван Сергеев, «Динамо»

Иван Сергеев и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый дорогостоящий российский новичок «Динамо» в нынешнее трансферное окно. Его переход из «Крыльев Советов» обошёлся бело-голубым в € 3,8 млн. Сергеев ушёл на повышение после того, как мощно проявил себя весной нынешнего года. Иван начал в московском клубе неплохо — три гола в трёх встречах. Однако после этого выдал длительную серию без забитых мячей. Безголевая серия нападающего длится уже больше двух месяцев — с 29 июля. У 30-летнего футболиста пока достаточно скромная статистика в РПЛ — один забитый мяч в семи матчах. Сергееву нужно срочно доказывать свою состоятельность, поскольку с возвращением в строй Константина Тюкавина его игровое время значительно сократится. Очевидно, что от Ивана на старте сезона ждали большего. Впрочем, это можно сказать обо всей команде.

Максим Осипенко, «Динамо»

Максим Осипенко (в светлой форме на переднем плане) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опытный защитник перебрался к хорошо знакомому тренеру. До этого Осипенко работал с Валерием Карпиным в «Ростове» и сборной России, теперь — в «Динамо». Максим провёл два матча на старте РПЛ, после чего получил повреждение, которое вывело его из строя на два тура. Затем снова вернулся в стартовый состав московского клуба. В нынешнем сезоне бело-голубые всего два раза отыграли «на ноль» в РПЛ, но Осипенко был на поле в обоих случаях. «Динамо» пропустило семь мячей в нынешнем розыгрыше РПЛ — столько же, сколько и «Зенит». Лучше показатель только у трёх клубов, которые занимают первые три места в таблице. Карпин говорил, что в целом доволен игрой в обороне гораздо больше, нежели в атаке. Так что в этом плане приобретение Максима явно не помешало команде.

Николай Комличенко, «Локомотив»

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фактурный нападающий перешёл в «Локомотив» из «Ростова», где провёл предыдущие несколько сезонов. Николай сразу попал в стартовый состав железнодорожников на матч 1-го тура РПЛ. Однако впоследствии проиграл конкуренцию Дмитрию Воробьёву. Николай реже выходит в основе и реже забивает. В семи турах РПЛ Комличенко отметился одним голом и одной результативной передачей, а в предыдущей встрече с «Крыльями Советов» (2:2) схватил две жёлтые карточки, несмотря на то, что появился на поле на 68-й минуте. В Кубке Николай регулярно выходит в стартовом составе. За 183 минуты в этом турнире забил столько же, сколько за 244 в чемпионате. Интересно, сможет ли Комличенко в будущем вытеснить Воробьёва из основы «Локомотива»?

Зелимхан Бакаев, «Локомотив»

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бакаев явно не прогадал со сменой клуба. В прошлом сезоне он играл за «Химки», которые позднее прекратили профессиональную деятельность. В «Локомотиве» Зелимхан почти регулярно появляется в стартовом составе в РПЛ (вышел в основе в шести случаях из семи). А ещё впечатляет его статистика. Бакаев отыграл 10 матчей во всех турнирах и набрал 7 (1+6) очков по системе «гол+пас». Кроме того, атакующий футболист «Локомотива» входит в пятёрку лучших игроков РПЛ по количеству созданных голевых моментов. Круто, не правда ли? Занятно, что Бакаев забил единственный мяч в той встрече, в которой его выпустили на замену. Интересно, какой будет статистика Зелимхана по окончании нынешнего сезона?

Александр Руденко, «Локомотив»

Александр Руденко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один бывший футболист «Химок», который оказался в «Локомотиве» перед стартом нынешнего сезона. Пока Руденко регулярно появляется в стартовом составе «Локомотива» — семь выходов в основе из семи возможных в РПЛ. Он забил один мяч и отдал две голевые передачи, а ещё приплюсовал к этому голевой пас в Кубке. Бывший футболист «Химок» Алексей Никитин высоко оценил игру Александра в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости»: «Этот футболист определяет игру «Локомотива» наряду с Бариновым и Батраковым. Без эффективной работы Руденко у команды не может быть такого скоростного нападения. Я пока хочу видеть в старте Сашу, а не Пиняева».

Тимур Сулейманов, «Ростов»

Тимур Сулейманов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сулейманов покинул «Локомотив» после того, как не выиграл конкуренцию у Дмитрия Воробьёва. Тимур уехал в Ростов, а в обратном направлении проследовал Комличенко. В этом сезоне Сулейманов вышел в пяти матчах в стартовом составе. За весь прошлый сезон у него было всего три таких игры в РПЛ за «Локомотив». Более того, Тимур забил уже два мяча в чемпионате России, а за весь прошлый сезон – один. С другой стороны, нападающий был очень эффективен в Кубке России. В прошлом сезоне он отличился шесть раз. А в этом провёл в турнире всего 45 минут. В «Ростове» Тимур получает куда больше игровой практики и вполне способен выдать хороший сезон с точки зрения голов. С другой стороны, его нынешняя команда решает куда более скромные задачи, нежели прошлая. Главная цель «Ростова» сейчас — как можно быстрее отдалиться от зоны вылета и переходных встреч.

Дмитрий Чистяков, «Ростов»

Дмитрий Чистяков Фото: fc-rostov.ru

Защитник вернулся в «Ростов», за который уже играл с 2019 по 2020 год. В прошлом сезоне Дмитрий ни разу не вышел на поле в матчах РПЛ — пробиться в основу «Зенита» не получилось. Летом Чистяков сменил команду, и это решение выглядело абсолютно оправданным. Защитник провёл две встречи в РПЛ, после чего получил повреждение. Пришлось пропустить несколько матчей. Возвращение состоялось в 7-м туре — его выпустили на 62 минуты в игре с «Ахматом» (1:1). С учётом тяжёлого положения «Ростова» в таблице команде потребуется любая помощь.

Вадим Раков, «Крылья Советов»

Вадим Раков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Единственный футболист списка, который играет за нынешнюю команду на правах аренды. Смена обстановки пошла на пользу 20-летнему футболисту. Четыре гола в трёх стартовых турах — тогда Вадим был в полном порядке. Дальше последовал мини-спад — три матча без забитых мячей. Однако в заключительном туре перед паузой Раков снова напомнил о себе. Во встрече с «Локомотивом» (2:2), которому принадлежат права на игрока, Вадим отдал голевой пас, а потом реализовал пенальти в добавленное время. Больше Ракова на старте сезона забили только два футболиста.