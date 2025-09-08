Новая схема и оплеухи игрокам. Как Гаттузо меняет сборную Италии

С этим тренером «Скуадра адзурра» будет очень агрессивной. В первом же матче – 40 ударов.

Сборная Италии начала новую жизнь под руководством Дженнаро Гаттузо. Выбор в пользу экс-полузащитника «Милана» и национальной команды сильно удивил, но, быть может, у 47-летнего калабрийца получится то, что не получилось у Лучано Спаллетти. Всё-таки тренер в клубе и в сборной – разные профессии. Уже есть первый успех: «Скуадра адзурра» отметила премьеру Гаттузо крупной победой в квалификации ЧМ-2026 во встрече со сборной Эстонии (5:0). Впереди (уже сегодня) – Израиль.

Домашний матч с Эстонией стал третьим для сборной Италии в отборочном цикле чемпионата мира. Первые два команда провела ещё при Спаллетти – крупно проиграла Норвегии (0:3) и одолела Молдавию (2:0). Собственно, сенсационный разгром в Осло и стоил работы в национальной команде экс-тренеру «Зенита».

Если сравнить заявку сборной Италии на последние игры при Спаллетти с заявкой на первые матчи при Гаттузо, то выяснится, что в ней поменялись 10 фамилий. Причины – разные, в том числе и травмы игроков. Выпали из состава защитники Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Даниэле Ругани («Ювентус»), Диего Коппола («Брайтон»), Лука Раньери («Фиорентина»), Алессандро Буонджорно («Наполи») и Маттео Габбиа («Милан»), полузащитники Самуэле Риччи («Милан») и Чезаре Казадей («Торино») и нападающий Лоренцо Лукка («Наполи»). Вернулись или впервые появились в национальной команде вратарь Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»), защитники Риккардо Калафьори («Арсенал»), Рауль Белланова («Аталанта») и Джованни Леони («Ливерпуль»), полузащитники Мануэль Локателли («Ювентус»), Джованни Фаббиан («Болонья»), Маттиа Дзакканьи («Лацио») и Маттео Политано («Наполи») и нападающие Мойзе Кин («Фиорентина») и Франческо Пио Эспозито («Интер»).

Не случилось пока возвращения в сборную Италии Джанлуки Скамакки. Нападающему «Аталанты» помешало новое повреждение. Скамакка пропустил старт отборочного цикла ЧМ-2026, а теперь в последний момент выпал и из списка Гаттузо.

На своей первой пресс-конференции в Коверчано Гаттузо заявил о желании играть в четыре защитника и сказал, касаясь состава:

«Выбрать игроков было несложно. Мы оставили Риччи, Буонджорно и Кристанте дома, но они всё ещё часть проекта. Как и другие футболисты. Многие команды действуют с тремя защитниками. В таком случае нужно правильно выбрать игроков под систему».

В матче с Эстонией Гаттузо действительно применил схему с четырьмя защитниками – 4-4-2, которая зачастую трансформировалась в 4-2-4. Пару нападающих составили Кин и Матео Ретеги, который не потерял место в сборной Италии, несмотря на отъезд в Саудовскую Аравию. Новый тренер использовал и вингеров, тогда как Спаллетти отказался от них после перехода на тройку сзади. У Дженнаро с первых минут играли Политано и Дзакканьи.

Эксперты и журналисты отметили, что Гаттузо передал команде свою дикую энергию, которой выделялся, ещё будучи игроком. Эмоционально он футболистов зарядил очень сильно. Сборная Италии стала играть в более вертикальный футбол, чем при Спаллетти. Атакующий и агрессивный. Впрочем, надо учитывать, что всё это на фоне скромной Эстонии – её «Скуадра адзурра» должна обыгрывать при любом тренере, в любом составе и в любом состоянии.

ИГРОКИ СБОРНОЙ ИТАЛИИ ПОСЛЕ ГОЛА В ВОРОТА ЭСТОНИИ Фото: Luca Rossini/Getty Images

Статистика ударов за матч – 40:4, в створ – 13:2. Но, несмотря на крупный счёт, победа не досталась команде Гаттузо легко. Эстонцы продержались почти час – до 58-й минуты сохранялся счёт 0:0. Только в последние полчаса сборная Италии разнесла оборонительные редуты соперника. Ретеги оформил 2+1, вышедший на замену Джакомо Распадори – 1+2. А автором первого и победного гола стал Кин.

«Мы играли с двумя нападающими и учли возможность контратак. Такой стиль несет за собой определённые риски, но против команды, которая была немного слабее нас, правильно было играть в атакующей манере. Я должен поблагодарить этот коллектив. Наша цель – осчастливить людей и вернуть им энтузиазм. Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьётся и бежит за каждым мячом. Теперь нам нужно восстановиться и переключить мысли на понедельник», – прокомментировал свою первую победу главный тренер сборной Италии.

Защитник Алессандро Бастони признался, что в перерыве Гаттузо «дал пару оплеух» команде. Многие подумали, что это была метафора от игрока «Интера». Но, оказалось, Дженнаро на самом деле использовал лёгкое рукоприкладство, чтобы ещё крепче разозлить своих футболистов.

«Нет, пощечины были настоящими, а я получил подзатыльник, – подтвердил Распадори слова Бастони. – За эти дни он придал нам решимости и упорства. Гаттузо показывает, насколько важна футболка сборной Италии и кого мы представляем. У нас талантливые игроки, просто нужно выложиться на поле и доказать это. Сегодня мы стабильно сыграли от начала до конца, ведь забить пять голов такой команде непросто. Мы молодцы, что быстро это приняли и подготовились наилучшим образом».

Теперь задача Гаттузо – превратить сборную Италии из просто энергичной команды в зрелую. Израиль будет первой серьёзной проверкой. La Repubblica писала, что после отставки Спаллетти федерация рассматривала кандидатуру Жозе Моуринью, но против назначения португальца выступил глава делегации национальной команды Джанлуиджи Буффон. Легендарный голкипер хотел сделать ставку на того, кто «олицетворяет итальянский футбол». Выбор пал на Гаттузо. Это кажется большим риском, учитывая отсутствие достижений у нового тренера. Буффон уже дал понять, что уйдёт в отставку, если Дженнаро провалится.