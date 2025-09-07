Победная серия Англии, голы Джеко, дырявый газон в Австрии. Итоги дня отбора к ЧМ-2026

Новый день — новые встречи квалификации чемпионата мира. Шесть матчей в Европе, один — в Африке. Рассказываем о главных событиях дня.

Сербия поднялась на второе место в группе

Первый матч игрового дня состоялся в Латвии, куда приехали футболисты Сербии. Итог — скромная победа гостей. Гол Душана Влаховича принёс сербам три очка и позволил подняться на второе место в таблице отборочной группы. Достать Англию будет тяжело, но попасть в стыковые встречи — вполне реально. Кстати, сербы до сих пор не пропустили ни одного мяча в квалификации. Латвия заметно осложнила своё положение, однако вряд ли кто-то рассчитывал, что команда поедет на чемпионат мира.

Англия по-прежнему не теряет очков

Четыре победы в четырёх матчах — статистика английской сборной при Томасе Тухеле в квалификации ЧМ-2026. На этот раз команда обыграла в Бирмингеме Андорру, но ограничилась всего двумя голами. В первом тайме футболисты гостей забили в свои ворота, а после перерыва это сделал Деклан Райс. Англичане, как и сербы, пока не пропускают в отборочном цикле. Всё идёт к тому, что команда Тухеля спокойно сохранит первое место в группе и отправится на чемпионат мира.

Англичане одержали четвёртую победу подряд Фото: Carl Recine/Getty Images

Армения пропустила пять от Португалии

У Криштиану Роналду хорошие воспоминания от Армении. 10 лет назад он забил там три мяча в матче квалификации Евро-2016, а теперь оформил дубль. Португальцы настолько легко обыграли соперника, что Роберто Мартинес снял Криштиану с игры в начале второй половины. Любопытно, что все голы в составе победителей оформили футболисты из чемпионата Саудовской Аравии — Роналду, Жоау Феликс и Жоау Канселу. Армянские игроки на фоне такого соперника выглядели очень плачевно. У Роналду теперь 942 гола в карьере. Когда он покорит тысячу?

Дубль Джеко продлил победную серию Боснии и Герцеговины

Боснийцы идеально провели первую половину отборочного цикла — четыре победы в четырёх встречах. На этот раз разгромили на выезде Сан-Марино. Эдин Джеко продуктивен и в 39 лет. Теперь у него три гола в квалификации. Правда, ветеран оформил их в двух матчах с Сан-Марино. Вторая половина отбора будет гораздо сложнее — там придётся дважды сыграть с австрийцами.

Камбэк Ирландии с голом на 90+3-й минуте

Ирландия устроилась на 0:2 к 16-й минуте. Казалось, что хозяевам ничего не светит. Но после перерыва всё изменилось. Сначала Эван Фергюсон отыграл один мяч на старте второй половины, а потом арбитр удалил Роланда Шаллаи. Ирландцы постоянно давили, а венгры оборонялись вдесятером. Развязка наступила на 90+3-й минуте — Адам Айда спас хозяев от поражения. Результат, который порадовал сборную Португалии.

Ирландцы спаслись от поражения в матче с Венгрией Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Тяжёлая победа Австрии на дырявом газоне

К основному времени матча добавили 10 минут. Почему? Всё из-за дыры в газоне. Да, вы всё правильно прочитали. Во второй половине появилась дыра в газоне, из-за чего арбитр приостановил встречу. Бывает и такое! Специально обученные люди наковыряли пару вёдер земли, после чего поле привели в порядок. Австрийцы с большим трудом одолели соперника — помог пенальти. Киприоты на протяжении всего матча смотрелись не хуже, однако проиграли. 9 сентября Австрия встретится с Боснией — должно быть интересно.

Тот самый дырявый газон в Австрии Фото: Кадр из видео

Замена помогла Нигерии одержать вторую победу в группе

В африканском отборе важнейшую победу одержала сборная Нигерии. Толуваласе Арокодаре — главный герой встречи. Вышел на поле в перерыве и забил на 50-й минуте. Несмотря на победу, нигерийцы не поднялись выше третьего места. Им нужно попасть в топ-2, чтобы претендовать на путёвку на ЧМ-2026. Впереди — игра с ЮАР (лидером отборочной группы).