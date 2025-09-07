Скидки
Главная Футбол Статьи

Отбор на чемпионат мира — 2026, матчи 6 сентября 2025: Армения — Португалии, Англия — Андорра, Латвия — Сербия, Ирландия, Венгрия

Победная серия Англии, голы Джеко, дырявый газон в Австрии. Итоги дня отбора к ЧМ-2026
Кирилл Закатченко
Отбор на ЧМ-2026, матчи 6 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Сербы набрали три очка, а венгры не выстояли в меньшинстве.

Новый день — новые встречи квалификации чемпионата мира. Шесть матчей в Европе, один — в Африке. Рассказываем о главных событиях дня.

Сербия поднялась на второе место в группе

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Латвия
Окончен
0 : 1
Сербия
0:1 Влахович – 12'    

Первый матч игрового дня состоялся в Латвии, куда приехали футболисты Сербии. Итог — скромная победа гостей. Гол Душана Влаховича принёс сербам три очка и позволил подняться на второе место в таблице отборочной группы. Достать Англию будет тяжело, но попасть в стыковые встречи — вполне реально. Кстати, сербы до сих пор не пропустили ни одного мяча в квалификации. Латвия заметно осложнила своё положение, однако вряд ли кто-то рассчитывал, что команда поедет на чемпионат мира.

Англия по-прежнему не теряет очков

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

Четыре победы в четырёх матчах — статистика английской сборной при Томасе Тухеле в квалификации ЧМ-2026. На этот раз команда обыграла в Бирмингеме Андорру, но ограничилась всего двумя голами. В первом тайме футболисты гостей забили в свои ворота, а после перерыва это сделал Деклан Райс. Англичане, как и сербы, пока не пропускают в отборочном цикле. Всё идёт к тому, что команда Тухеля спокойно сохранит первое место в группе и отправится на чемпионат мира.

Армения пропустила пять от Португалии

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

У Криштиану Роналду хорошие воспоминания от Армении. 10 лет назад он забил там три мяча в матче квалификации Евро-2016, а теперь оформил дубль. Португальцы настолько легко обыграли соперника, что Роберто Мартинес снял Криштиану с игры в начале второй половины. Любопытно, что все голы в составе победителей оформили футболисты из чемпионата Саудовской Аравии — Роналду, Жоау Феликс и Жоау Канселу. Армянские игроки на фоне такого соперника выглядели очень плачевно. У Роналду теперь 942 гола в карьере. Когда он покорит тысячу?

Дубль Джеко продлил победную серию Боснии и Герцеговины

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 6
Босния и Герцеговина
0:1 Тахирович – 22'     0:2 Джеко – 70'     0:3 Джеко – 72'     0:4 Баждар – 81'     0:5 Алайбегович – 85'     0:6 Муякич – 90'    
Удаления: Голинуччи – 16' / нет

Боснийцы идеально провели первую половину отборочного цикла — четыре победы в четырёх встречах. На этот раз разгромили на выезде Сан-Марино. Эдин Джеко продуктивен и в 39 лет. Теперь у него три гола в квалификации. Правда, ветеран оформил их в двух матчах с Сан-Марино. Вторая половина отбора будет гораздо сложнее — там придётся дважды сыграть с австрийцами.

Камбэк Ирландии с голом на 90+3-й минуте

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Варга – 3'     0:2 Шаллаи – 16'     1:2 Фергюсон – 49'     2:2 Айда – 90+3'    
Удаления: нет / Шаллаи – 53'

Ирландия устроилась на 0:2 к 16-й минуте. Казалось, что хозяевам ничего не светит. Но после перерыва всё изменилось. Сначала Эван Фергюсон отыграл один мяч на старте второй половины, а потом арбитр удалил Роланда Шаллаи. Ирландцы постоянно давили, а венгры оборонялись вдесятером. Развязка наступила на 90+3-й минуте — Адам Айда спас хозяев от поражения. Результат, который порадовал сборную Португалии.

Тяжёлая победа Австрии на дырявом газоне

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 0
Кипр
1:0 Забитцер – 54'    

К основному времени матча добавили 10 минут. Почему? Всё из-за дыры в газоне. Да, вы всё правильно прочитали. Во второй половине появилась дыра в газоне, из-за чего арбитр приостановил встречу. Бывает и такое! Специально обученные люди наковыряли пару вёдер земли, после чего поле привели в порядок. Австрийцы с большим трудом одолели соперника — помог пенальти. Киприоты на протяжении всего матча смотрелись не хуже, однако проиграли. 9 сентября Австрия встретится с Боснией — должно быть интересно.

Замена помогла Нигерии одержать вторую победу в группе

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 7-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 0
Руанда
1:0 Арокодаре – 50'    

В африканском отборе важнейшую победу одержала сборная Нигерии. Толуваласе Арокодаре — главный герой встречи. Вышел на поле в перерыве и забил на 50-й минуте. Несмотря на победу, нигерийцы не поднялись выше третьего места. Им нужно попасть в топ-2, чтобы претендовать на путёвку на ЧМ-2026. Впереди — игра с ЮАР (лидером отборочной группы).

Положение команд в европейском отборе
Таблица отбора в Африке
