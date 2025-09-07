«Я люблю Россию!» Редкий случай: европеец вернулся в наш футбол

В последние годы европейцы чаще всего с концами покидали Россию. Хорват Филип Мрзляк — редкое исключение из правил. Он вернулся в «Уфу» спустя три года, успев поиграть не только дома, но и в экзотической Индии. После встречи с «Торпедо» Мрзляк объяснил «Чемпионату» своё возвращение и раскрыл амбициозные задачи клуба.

«Когда увидел Беленова в «Уфе», сразу же перезвонил и сказал, что перейду в команду»

— Что можешь сказать о матче с «Торпедо»?

— «Торпедо» — очень хорошая команда. Им нужно немного времени, чтобы набрать форму, и они будут успешны в этом чемпионате. Мы хорошо играли и боролись, во втором тайме у нас появлялись шансы забить и победить. Могли воспользоваться моментом, пока противник не в лучшей форме, однако довольны и одним очком.

— Каково тебе вернуться в российский футбол?

— Я очень рад, что для меня открылась возможность вернуться в Россию. У меня были отличные моменты здесь. К сожалению, мы понизились и больше не играем в РПЛ. Я вернулся, чтобы помочь команде вернуться в Премьер-Лигу. Мне нравится команда, я люблю город и получаю удовольствие от игры здесь.

— Уфа и российский футбол сильно изменились?

— Уфа за время моего отсутствия стала гораздо лучше. Много зданий, город более красивый. Если говорить о футболе, мы сейчас в ФНЛ. Здесь много молодых игроков. Если они наберутся опыта, станут очень хорошими футболистами. Когда мы играли в РПЛ, в команде было больше опытных ребят, которые прошли европейские лиги. Сейчас всё по-другому: новый подход и молодые игроки. Мы можем им помочь развиваться, а все вместе способны сделать гораздо больше, чем в прошлом году.

— Не страшно было возвращаться из-за политической обстановки?

— Мы футболисты и должны думать о футболе. Это две разные вещи.

— В Хорватии тебя не критиковали из-за этого перехода?

— Меня правда не волнуют такие вещи. У меня есть семья и дети. Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно.

— Не забыл русский язык?

— Нет, но лучше говорю по-английски. В Европе не практиковал русский.

Филип Мрзляк Фото: Из личного архива футболиста

— Не грустно, что Россия не выступает в Европе?

— Надеюсь, она вернётся. Россия заслуживает быть там.

— Удивлён, что Беленов до сих пор играет?

— Когда я увидел его в «Уфе», сразу перезвонил и сказал, что перейду в команду. Он отличный вратарь. Половина набранных очков команды — его заслуга.

— Сколько времени надо для возвращения клуба в РПЛ?

— Цель — попытаться вернуться в РПЛ уже в этом сезоне. Команда на правильном пути. Думаю, через два года это станет возможным. Больше денег — больше хороших игроков — больше счастья. Но и с таким бюджетом мы можем добиться хороших результатов. Однако я не хочу ставить высокую планку. Состав у нас молодой. Нужны опытные игроки, чтобы сделать следующий шаг.

— Не задумывался о завершении карьеры в «Уфе»?

— Мне нравится быть здесь. У меня контракт лишь на год. Я открыт ко всему. Я готов играть и готов завершить карьеру здесь. Играю, пока могу.

— Есть мысли о тренерстве или работе в структуре клуба?

— Пока отказываюсь об этом думать. Я всё ещё игрок. Возможно, это такой же спорт, только работа. Тренер, спортивный директор — не то же самое, что и футболист. Это две разные задачи. Посмотрим. Ни да, ни нет.

— Как тебе игралось на родине?

— Не так хорошо, как в «Уфе». Я уехал рано, в 19 лет. Когда вернулся в Хорватию, появился шанс показать свои качества. Я показал их, поиграл в течение года и уехал (смеётся). Рад находиться здесь. Попробую задержаться в России как можно дольше

— Где уровень футбола выше?

— В РПЛ точно выше. Но чемпионат Хорватии и ФНЛ похожи. Однако такие команды, как «Динамо» Загреб, «Хайдук», «Риека», играют в хороший футбол.

Филип Мрзляк играл в Индии — неожиданный выбор Фото: ФК «Пунджаб»

— Как ты оказался в Индии?

— Я устал от каких-то вещей в карьере. Хотел попробовать что-то ещё, поэтому поехал в Индию. Было здорово. Возможно, для остальных это кажется иначе, но и там можно многому научиться. Я прогрессировал как футболист там — стал более уверенным. Так что всё было правильно.

— Что удивило больше всего?

— Всё: еда, климат. Всё очень отличается.

— Что понравилось?

— Только футбол. Каждая команда билась очень сильно. Но они играют по-другому. Это не для меня.