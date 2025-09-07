Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Армения — Португалия — 0:5: Криштиану Роналду, празднование в честь Диогу Жоты, репортаж из Еревана, фото, 6 сентября 2025

«Сииу» от Роналду кричал весь гостевой стадион. И даже 0:5 стали праздником для Армении
Валентина Сивкович
«Сииу» от Роналду кричал весь гостевой стадион
Аудио-версия:
Комментарии
Криштиану осчастливил нескольких болельщиков, а матч Португалии стал особенным ещё и из-за Диогу Жоты. Валентина Сивкович — из Еревана.

Тот случай, когда даже домашнее поражение 0:5 от Португалии не помешало празднику футбола. За несколько часов до матча у отеля сборной в Ереване толпились дети – они мечтали увидеть Роналду. Безопасность пришлось усилить после случившегося в пятницу – тогда Криштиану оттолкнул болельщика, который прорвался к сборной.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

«Нет ни одного человека в мире, который не знал бы Роналду», – фраза таксиста, которая легко объясняет, почему на игру ехали не только из Армении, но и из России и других близких стран. На стадион имени Вазгена Саркисяна (вмещает 15 тыс. зрителей) было сложно прорваться даже с аккредитацией. Очереди – на сотни метров. У входа – реально тысячи людей, пришедших без билета. Просто в надежде найти перекупщиков или вписаться на игру хоть как-нибудь. Спойлер – у большинства не получилось даже к началу второго тайма.

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия

Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия

Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

Стадион заполнили задолго до стартового свистка. Было непонятно, кого всё-таки ждут больше: свою сборную Армении или главную звезду Португалии. Ребёнок, выводивший Криштиану на поле, расплакался прямо рядом со своим кумиром. И добавил эмоций и без того шумному стадиону. Приезд Криша – событие уже само по себе. Независимо от результата.

А потом арена замерла. Ярчайший контраст. Наступила минута молчания в память о Диогу Жоте – нападающий трагически погиб летом. И тысячи на трибунах замолчали. Кажется, можно было услышать, что происходит в километре от стадиона.

Стадион во время матча Армения — Португалия

Стадион во время матча Армения — Португалия

Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

К 10-й минуте Армения уже проигрывала. Даже бегая трусцой, португальцы спокойно доминировали. А на 21-й минуте (номер Жоты) забил Роналду. Под появившийся на гостевом секторе баннер с Диогу. Криштиану сентиментальность момента не прочувствовал – отпраздновал своим легендарным «Сииу». А вместе с ним «Сииу» прокричал весь стадион. Да, когда Португалия играла в гостях. Уж слишком тут любят Роналду.

Зато сентиментальным стал другой момент – Канселу отпраздновал свой мяч позой, изображающей игру в приставку. В честь Жоты.

Празднование Жоау Канселу

Празднование Жоау Канселу

Фото: Denis Tyrin — UEFA/Getty Images

Даже после замены Роналду и пятого гола трибуны тише не стали. Вообще. Люди скандировали «Хайастан» при любом выходе своей сборной к воротам соперника, даже когда опасности почти не было. Да, до финального свистка, да, даже без надежды на какой-то приемлемый результат.

Одним своим появлением (а потом ещё и парочкой голов) Роналду создал для Армении праздник и атмосферу, которые запомнятся куда больше счёта 0:5.

А кто ещё забивал?
Роналду не заметил сборную Армении. Португалия сделала первый шаг к ЧМ-2026
Роналду не заметил сборную Армении. Португалия сделала первый шаг к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android