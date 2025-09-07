Криштиану осчастливил нескольких болельщиков, а матч Португалии стал особенным ещё и из-за Диогу Жоты. Валентина Сивкович — из Еревана.

«Сииу» от Роналду кричал весь гостевой стадион. И даже 0:5 стали праздником для Армении

Тот случай, когда даже домашнее поражение 0:5 от Португалии не помешало празднику футбола. За несколько часов до матча у отеля сборной в Ереване толпились дети – они мечтали увидеть Роналду. Безопасность пришлось усилить после случившегося в пятницу – тогда Криштиану оттолкнул болельщика, который прорвался к сборной.

«Нет ни одного человека в мире, который не знал бы Роналду», – фраза таксиста, которая легко объясняет, почему на игру ехали не только из Армении, но и из России и других близких стран. На стадион имени Вазгена Саркисяна (вмещает 15 тыс. зрителей) было сложно прорваться даже с аккредитацией. Очереди – на сотни метров. У входа – реально тысячи людей, пришедших без билета. Просто в надежде найти перекупщиков или вписаться на игру хоть как-нибудь. Спойлер – у большинства не получилось даже к началу второго тайма.

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

Атмосфера перед матчем Армения — Португалия Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

Стадион заполнили задолго до стартового свистка. Было непонятно, кого всё-таки ждут больше: свою сборную Армении или главную звезду Португалии. Ребёнок, выводивший Криштиану на поле, расплакался прямо рядом со своим кумиром. И добавил эмоций и без того шумному стадиону. Приезд Криша – событие уже само по себе. Независимо от результата.

А потом арена замерла. Ярчайший контраст. Наступила минута молчания в память о Диогу Жоте – нападающий трагически погиб летом. И тысячи на трибунах замолчали. Кажется, можно было услышать, что происходит в километре от стадиона.

Стадион во время матча Армения — Португалия Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

К 10-й минуте Армения уже проигрывала. Даже бегая трусцой, португальцы спокойно доминировали. А на 21-й минуте (номер Жоты) забил Роналду. Под появившийся на гостевом секторе баннер с Диогу. Криштиану сентиментальность момента не прочувствовал – отпраздновал своим легендарным «Сииу». А вместе с ним «Сииу» прокричал весь стадион. Да, когда Португалия играла в гостях. Уж слишком тут любят Роналду.

Зато сентиментальным стал другой момент – Канселу отпраздновал свой мяч позой, изображающей игру в приставку. В честь Жоты.

Празднование Жоау Канселу Фото: Denis Tyrin — UEFA/Getty Images

Даже после замены Роналду и пятого гола трибуны тише не стали. Вообще. Люди скандировали «Хайастан» при любом выходе своей сборной к воротам соперника, даже когда опасности почти не было. Да, до финального свистка, да, даже без надежды на какой-то приемлемый результат.

Одним своим появлением (а потом ещё и парочкой голов) Роналду создал для Армении праздник и атмосферу, которые запомнятся куда больше счёта 0:5.