Чемпионат России, трансферы РПЛ, осень-2025: 31 августа — 7 сентября, кого купили, продали, ЦСКА, Динамо, Спартак, Краснодар

Новый защитник для «Спартака» и крутое усиление Черчесова. Трансферы недели в РПЛ
Георгий Илющенко
Трансферы РПЛ: 31 августа — 7 сентября 2025 года
Игрок «Динамо» ушёл в команду с Зиданом, «любимчик» Бубнова — в «Краснодар», Бистрович — в «Акрон». А «Сочи» взял защитника сборной Сербии.

До закрытия трансферного окна в Мир РПЛ осталось буквально несколько дней – дедлайн истекает уже в четверг. Скоро узнаем, припасли ли клубы что-нибудь интересное напоследок. А пока фиксируем сделки последней недели.

«Спартак» отпустил Дуарте с Мединой, зато бесплатно взял Ву из «Ренна»

Кристофер Ву в «Ренне»

Кристофер Ву в «Ренне»

Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

Как бесплатно взять защитника околотоповой команды чемпионата Франции? Наверняка сложно. Но у «Спартака» получилось. 23-летний Кристофер Ву из Камеруна — седьмой полевой игрок «Ренна» по сыгранным минутам в прошлом сезоне Лиги 1. Да и в нынешнем провёл две встречи.

Несмотря на это, по информации журналиста Максима Никитина, красно-белым удалось взять его за € 0. Но с условием отдать французам 20% от суммы вероятной перепродажи. Защитник отказывался переподписывать контракт, поэтому «Ренн» согласился на такой шаг. Оценён камерунец, если что, в € 6 млн.

«Привет, болельщики «Спартака»! Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб — самый большой в России. Очень жду встречи с вами и первых матчей за «Спартак», — приветственные слова Ву.

Кристофер Ву Подробнее

Правда, Хесуса Медину также отпустили задаром. 28-летний вингер больше не нужен «Спартаку», а вот саудовскому «Дамаку» пригодился. Возможно, там ему без споров доверят исполнение 11-метровых. Алексис Дуарте тоже покинул Россию и прописался в бразильском «Сантосе». Теперь 25-летний защитник поиграет вместе с Неймаром. На счёт красно-белых упали € 3,4 млн.

«Сочи» подписал защитника сборной Сербии

Неманья Стоич

Неманья Стоич

Фото: Darko Vojinovic/Ap/ТАСС

Мы давно привыкли, что в РПЛ выступают два защитника сборной Сербии — Срджан Бабич из «Спартака» и Страхиня Эракович из «Зенита». Теперь их трое, потому что «Сочи» осуществил весьма статусную сделку и купил у тель-авивского «Маккаби» за € 1,2 млн 27-летнего Неманью Стоича. У него четыре матча за национальную команду, включая недавний с Андоррой. Ещё он ездил на Евро-2024, но всё время просидел в запасе. А в составе «Графичара» в 2019 году оформлял хет-трик. В этом сезоне Стоич поучаствовал в квалификации ЛЧ и ЛЕ. Опыта на серьёзном уровне хватает.

Неманья Стоич Подробнее

«Динамо» отдало Гагнидзе на год в команду Зидана-младшего

Лука Гагнидзе

Лука Гагнидзе

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несмотря на проблемы «Динамо» с составом, Валерий Карпин не доверял Луке Гагнидзе и выпустил его только на два тайма в Фонбет Кубке России. Набираться практики 22-летний полузащитник будет в «Гранаде» — речь о годичной аренде. Испанский клуб второй год подряд выступает в Сегунде. Нынешний сезон он начал неудачно, взяв лишь одно очко в четырёх встречах. Поможет ли выправить положение Гагнидзе? Кстати, грузинский футболист теперь может хвастаться, что играет вместе с Зиданом. Вратарём Лукой Зиданом — сыном Зинедина.

Лука Гагнидзе Подробнее

Черчесову подвезли Жемалетдинова и нападающего сборной Марокко

Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» здорово укрепился под Александра Сторожука. И продолжает делать это уже под Станислава Черчесова. Знакомый тренеру по сборной России Рифат Жемалетдинов остался без клуба после расставания с ЦСКА. Грозненцы этим воспользовались. «Да, я общался со Станиславом Саламовичем, обговорил некоторые моменты. Друг друга поняли. Наверное, это был ключевой момент для перехода», — комментарий 28-летнего атакующего полузащитника.

Рифат Жемалетдинов Подробнее

Также в Грозный перебрался 24-летний нападающий сборной Марокко Анас Эль Махрауи. За местный «Мекнес», который заработал € 600 тыс., у него 10 голов и три ассиста в 30 матчах. Плюс есть три выхода на поле за национальную команду, причём на позиции правого полузащитника. Черчесову такая универсальность наверняка пригодится.

«Краснодар» арендовал Пальцева

Валентин Пальцев

Валентин Пальцев

Фото: ФК «Краснодар»

Александр Бубнов назвал Валентина Пальцева «клоуном», обещал «мочить его каждую игру» и перестать смотреть РПЛ, если тот перейдёт в «Спартак». Жестоко и импульсивно. Но поклонники эксцентричного эксперта могут выдыхать, ведь 24-летний защитник стал футболистом «Краснодара». Причём взят он у махачкалинского «Динамо» в аренду — выкуп за € 3,2 млн состоится зимой. Хотя по сути это окончательный переход, просто вот так решили оформить сделку.

За несколько часов до подписания контракта Пальцев рассказал «Чемпионату», почему не стал спартаковцем: «Шамиль Камилович Газизов сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо». Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, ещё и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо».

Бистрович прибыл на подмогу «Акрону»

Кристиян Бистрович

Кристиян Бистрович

Фото: ФК «Акрон»

Артём Дзюба публично просил руководство «Акрона» усилить команду и называл тольяттинцев одними из самых слабых в РПЛ по составу. Просьба была услышана: состоялось подписание Кристияна Бистровича. 27-летний полузащитник в предыдущем сезоне провёл 31 встречу за ЦСКА, затем оказавшись на рынке свободных агентов.

Заур Тедеев доволен качеством новичка: «Кристиян — большой футболист. Он выступал в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком — даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали «Реал» в Лиге чемпионов. У Бистровича хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас это очень серьёзное усиление».

Кристиян Бистрович Подробнее

Другие сделки:

  • 24-летний защитник Пауло Виктор вернулся в «Акрон» из «Витории Гимарайнш» и тут же отправился в новую аренду, прописавшись в португальском АВС;
  • также тольяттинцы отпустили 29-летнего вингера Мависа Чиботу в румынский «Шепши» (бесплатно) и 23-летнего левого защитника Бояна Димоски в сербскую «Бачку Топола» (за € 100 тыс.);
  • 27-летний Деннис Хаджикадунич всё ещё принадлежит «Ростову», хотя покинул его в марте 2022-го. Он провёл два года в «Гамбурге», а теперь арендован «Сампдорией»;
  • Выступавший за «Крылья Советов» 29-летний опорник Денис Якуба на правах свободного агента пополнил состав «Чайки»;
  • 35-летний вратарь и легенда «Сочи» Николай Заболотный покинул клуб;
  • 27-летний нападающий Виталий Лисакович оказался не нужен «Балтике» и по завершении контракта перешёл в словенский «Целе», где играет Никита Иосифов;
  • 20-летний атакующий полузащитник Алексей Барановский арендован «Уфой» у «Оренбурга»;
  • Сами оренбуржцы подписали свободным агентом 22-летнего опорника «Черноморца» Павла Горелова;
  • Ну а новороссийцы, в свою очередь, арендовали у того же «Оренбурга» 21-летнего защитника Максима Сыщенко плюс у махачкалинского «Динамо» – 21-летнего полузащитника Кирилла Помешкина;
  • 25-летний полузащитник Михаил Мацуев сменил «Ахмат» на «Леон Сатурн».
Комментарии
