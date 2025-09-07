Топ-матчи понедельника: «Авангард» — «Ак Барс» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и Первая лига

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- ⚽️ 14:15: Россия U21 — Саудовская Аравия U23, товарищеский матч
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 17:00: «Урал» — «Нефтехимик», Первая лига, 9-й тур
- 🏒 19:30: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:30: «Факел» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 9-й тур
- ⚽️ 21:45: Израиль — Италия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа I, 6-й тур
- ⚽️ 21:45: Беларусь — Шотландия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа С, 2-й тур
Время в материале указано по Москве.
⚽️ 14:15: Россия U21 — Саудовская Аравия U23, товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Россия возьмёт реванш?
Сборная России U21 в прошедшем товарищеском матче уступила молодёжке саудовцев со счётом 1:2. Но у команды Ивана Шабарова есть шанс взять реванш. Сборные снова сыграют в подмосковных Химках. Получится ли у наших ребят забрать победу?
🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как покажет себя обновлённая команда Ги Буше?
«Авангард» этим летом работал мощно: расстался со связкой Ткачёв — Буше, которая три года определяла лицо клуба, поставив на играющих в более «правильном» стиле хоккеистов. Казанский клуб, наоборот, в первую очередь постарался сохранить прежних лидеров, а перемены в составе получились минимальными. Чья трансферная концепция одержит верх?
🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: чья молодёжь окажется сильнее?
Уфимцы, которые летом вынужденно резко омолодились, уступили в Нижнем, однако оставили приятное ощущение по игре. Виктор Козлов даёт новой волне хоккеистов действовать креативно. «Металлург» выиграл первую встречу, но провёл неровный с точки зрения качества матч, а Андрей Разин снова был резок на пресс-конференции.
⚽️ 17:00: «Урал» — «Нефтехимик», Первая лига, 9-й тур
Интрига: «Урал» сохранит первое место в таблице?
«Урал» рвётся в РПЛ. После восьми матчей екатеринбуржцы занимают первое место в таблице Первой лиги. Чтобы сохранить лидерство, в следующей игре необходима победа над «Нефтехимиком». Клуб из Нижнекамска находится в нижней части таблицы, поэтому «Урал» — фаворит встречи. Да и в последних четырёх матчах «Нефтехимик» не побеждал. Но в Первой лиге возможно всё.
🏒 19:30: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как Игорь Ларионов вернётся в Нижний Новгород?
Первый сезон в «Торпедо» сделал Профессора героем Нижнего, однако вторая половина его работы крепко подмочила репутацию. СКА ужасно стартовал в новом сезоне, не только пропустив семь шайб от «Шанхая», но и в целом слабо сыграв в обороне. В Нижнем Новгороде новые приоритеты: быстрый, скоростной, однако и вертикальный хоккей с 47 силовыми в матче с «СЮ». Чем закончится встреча этих игровых философий?
⚽️ 19:30: «Факел» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 9-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Факел» не отстанет от лидера?
«Факел» не отстаёт по очкам от лидирующего «Урала», уступая только по дополнительным показателям. А тульский «Арсенал» занимает седьмое место и отстаёт от топ-4 на четыре очка. Команда будет биться за выход в РПЛ, но поражение в предстоящем туре сильно откинет команду от высоких мест. Поэтому в Воронеж «Арсенал» едет за очками.
⚽️ 21:45: Израиль — Италия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа I, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Италия одержит вторую победу при Гаттузо?
Сборная Италии в первом матче с Дженнаро Гаттузо разгромила Эстонию — 5:0. Все пять мячей команда забила после перерыва: а во время него новый тренер раздавал игрокам пощёчины. И сработало! Теперь же итальянцы едут на непростой выезд к сборной Израиля. Обе команды бьются за попадание на ЧМ-2026. Поэтому очки в очной встрече умножаются на два.
⚽️ 21:45: Беларусь — Шотландия, отборочный турнир ЧМ-2026 — Европа, группа С, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Беларусь исправится за провал в первом матче?
Сборная Беларуси на старте отбора разгромно уступила Греции (1:5). И сразу же команда Карлоса Алоса серьёзно усложнила себе задачу по попаданию на ЧМ-2026. Да, у белорусов и так небольшие шансы, но терять их сразу — плохая затея. Если же Беларусь уступит ещё и Шотландии, то надежд на чемпионат мира почти не останется. Важная игра для хозяев.