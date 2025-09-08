«Зенит» — выше «Локо», «Балтика» — вторая, а ЦСКА — пятый. Что по ожидаемым очкам в РПЛ?

В Мир РПЛ прошло семь туров. С одной стороны, достаточная дистанция, чтобы разделить команды на лидеров, преследователей, середняков и аутсайдеров. С другой – если верить статистике xPTS, таблица не совсем отражает силу каждой команды: кому-то повезло забраться высоко, кто-то, наоборот, вполне мог был оказаться ниже.
Для начала разберём, что вообще такое xPTS. Это термин, обозначающий ожидаемые набранные очки с учётом xG, то есть ожидаемых забитых и пропущенных голов. Чем выше их различие в каждом матче, тем больше очков засчитывается в таблицу — поэтому данный параметр практически никогда не имеет целых значений. Упор идёт не на реализацию моментов, а на их количество и качество.
Для примера возьмём Бундеслигу, в которой пока прошло только два тура. «Кёльн» обыграл «Майнц» с «Фрайбургом» и набрал шесть очков. Был лучше соперников по создаваемым моментам. Но в таблице ожидаемых очков имеет всего 3,71 xPTS. Просто разница не была подавляющей — 1,65 xG против 1,32 xG, затем 1,83 xG против 0,93 xG. Теперь же приведём расчёт статистического портала UnderStat по Российской Премьер-Лиге. Там есть немало сюрпризов.
«Краснодар»
Футболисты «Краснодара»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Реальное место: первое (16 очков)
Ожидаемое место: первое (15,12 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Пари НН», 3:0 (1,67 на 0,34).
- «Локомотив», 1:2 (1,08 на 1,62).
- «Динамо» Москва, 1:0 (1,40 на 0,10).
- «Оренбург», 1:0 (1,89 на 0,46).
- «Сочи», 5:1 (2,51 на 0,09).
- «Крылья Советов», 6:0 (4,11 на 0,54).
- ЦСКА, 1:1 (0,42 на 0,68).
«Балтика»
Футболисты «Балтики»
Фото: ФК «Балтика»
Реальное место: третье (15 очков)
Ожидаемое место: второе (13,46 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Динамо» Москва, 1:1 (1,02 на 1,37).
- «Спартак», 3:0 (2,13 на 0,10).
- «Оренбург», 3:2 (2,73 на 1,25).
- «Крылья Советов», 1:1 (1,87 на 1,47).
- «Локомотив», 1:1 (1,10 на 0,91).
- «Сочи», 2:0 (1,42 на 0,58).
- «Акрон», 2:0 (0,84 на 0,52).
«Зенит»
Футболисты «Зенита»
Фото: ФК «Зенит»
Реальное место: пятое (12 очков)
Ожидаемое место: третье (13,43 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Ростов», 2:1 (1,95 на 1,03).
- «Рубин», 2:2 (1,82 на 0,74).
- ЦСКА, 1:1 (2,02 на 0,94).
- «Ахмат», 0:1 (0,50 на 0,51).
- «Спартак», 2:2 (1,05 на 1,47).
- «Динамо» Махачкала, 4:0 (1,70 на 1,04).
- «Пари НН», 2:0 (1,95 на 0,22).
«Локомотив»
Футболисты «Локомотива»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Реальное место: четвёртое (15 очков)
Ожидаемое место: четвёртое (11,89 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Сочи», 3:0 (2,91 на 0,55).
- «Краснодар», 2:1 (1,62 на 1,08).
- «Пари НН», 3:2 (0,99 на 2,04, не опечатка).
- «Спартак», 4:2 (2,03 на 1,51).
- «Балтика», 1:1 (0,91 на 1,10).
- «Ростов», 3:3 (1,92 на 1,58).
- «Крылья Советов», 2:2 (2,15 на 1,31).
ЦСКА
Футболисты ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Реальное место: второе (15 очков)
Ожидаемое место: пятое (11,75 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Оренбург», 0:0 (1,15 на 0,60).
- «Ахмат», 2:1 (1,63 на 1,31).
- «Зенит», 1:1 (0,94 на 2,02).
- «Рубин», 5:1 (2,38 на 1,66).
- «Динамо», 3:1 (1,77 на 1,09).
- «Акрон», 3:1 (2,16 на 0,78).
- «Краснодар», 1:1 (0,68 на 0,42).
«Спартак»
Футболисты «Спартака»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Реальное место: шестое (11 очков)
Ожидаемое место: шестое (11,52 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Динамо» Махачкала, 1:0 (1,52 на 0,66).
- «Балтика», 0:3 (0,10 на 2,13).
- «Акрон», 1:1 (2,61 на 1,85).
- «Локомотив», 2:4 (1,51 на 2,03).
- «Зенит», 2:2 (1,47 на 1,05).
- «Рубин», 2:0 (1,24 на 0,55).
- «Сочи», 2:1 (2,01 на 0,15).
«Динамо» Москва
Футболисты московского «Динамо»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Реальное место: девятое (восемь очков)
Ожидаемое место: седьмое (10,53 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Балтика», 1:1 (1,37 на 1,02).
- «Ростов», 1:0 (0,78 на 0,31).
- «Краснодар», 0:1 (0,10 на 1,40).
- «Сочи», 1:1 (1,81 на 0,10).
- ЦСКА, 1:3 (1,09 на 1,77).
- «Пари НН», 3:0 (2,25 на 1,15).
- «Динамо», Махачкала 0:1 (0,42 на 0,74).
«Динамо» Махачкала
Футболисты махачкалинского «Динамо»
Фото: ФК «Динамо» Махачкала
Реальное место: 11-е (восемь очков)
Ожидаемое место: восьмое (9,64 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Спартак», 0:1 (0,66 на 1,52).
- «Оренбург», 1:1 (0,28 на 0,25).
- «Ахмат», 1:0 (0,83 на 0,64).
- «Акрон», 1:1 (1,81 на 0,85).
- «Пари НН», 0:2 (1,23 на 0,88).
- «Зенит», 0:4 (1,04 на 1,70).
- «Динамо» Москва, 1:0 (0,74 на 0,42).
«Оренбург»
Футболисты «Оренбурга»
Фото: ФК «Оренбург»
Реальное место: 12-е (семь очков)
Ожидаемое место: девятое (9,28 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- ЦСКА, 0:0 (0,60 на 1,15).
- «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,25 на 0,28).
- «Балтика», 2:3 (1,25 на 2,73).
- «Краснодар», 0:1 (0,46 на 1,89).
- «Акрон», 2:1 (2,21 на 1,22).
- «Ахмат», 2:2 (2,24 на 0,25).
- «Рубин», 2:2 (2,11 на 1,66).
«Ростов»
Футболисты «Ростова»
Фото: ФК «Ростов»
Реальное место: 14-е (пять очков)
Ожидаемое место: 10-е (8,86 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Зенит», 1:2 (1,03 на 1,95).
- «Динамо» Москва, 0:1 (0,31 на 0,78).
- «Крылья Советов», 1:4 (1,32 на 1,78).
- «Пари НН», 1:0 (2,11 на 0,08).
- «Рубин», 0:1 (0,17 на 0,93).
- «Локомотив», 3:3 (1,58 на 1,92).
- «Ахмат», 1:1 (1,67 на 0,90).
«Акрон»
Футболисты «Акрона»
Фото: ФК «Акрон»
Реальное место: 13-е (шесть очков)
Ожидаемое место: 11-е (8,60 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Крылья Советов», 1:1 (1,59 на 0,50).
- «Сочи», 4:0 (2,37 на 0,39).
- «Спартак», 1:1 (1,85 на 2,61).
- «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,85 на 1,81).
- «Оренбург», 1:2 (1,22 на 2,21).
- ЦСКА, 1:3 (0,78 на 2,16).
- «Балтика», 0:2 (0,52 на 0,84).
«Рубин»
Футболисты «Рубина»
Фото: ФК «Рубин»
Реальное место: седьмое (11 очков)
Ожидаемое место: 12-е (8,46 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Ахмат», 2:0 (0,89 на 1,20).
- «Зенит», 2:2 (0,74 на 1,82).
- «Сочи», 2:1 (1,58 на 0,77).
- ЦСКА, 1:5 (1,66 на 2,38).
- «Ростов», 1:0 (0,93 на 0,17).
- «Спартак», 0:2 (0,55 на 1,24).
- «Оренбург», 2:2 (1,66 на 2,11).
«Ахмат»
Футболисты «Ахмата»
Фото: ФК «Ахмат»
Реальное место: 10-е (восемь очков)
Ожидаемое место: 13-е (8,17 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Рубин», 0:2 (1,20 на 0,89).
- ЦСКА, 1:2 (1,31 на 1,63).
- «Динамо» Махачкала, 0:1 (0,64 на 0,83).
- «Зенит», 1:0 (0,51 на 0,50).
- «Крылья Советов», 3:1 (1,79 на 0,81).
- «Оренбург», 2:2 (0,25 на 2,24).
- «Ростов», 1:1 (0,90 на 1,67).
«Крылья Советов»
Футболисты «Крыльев Советов»
Фото: Александра Зайцева, «Чемпионат»
Реальное место: восьмое (девять очков)
Ожидаемое место: 14-е (6,23 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Акрон», 1:1 (0,50 на 1,59).
- «Пари НН», 2:0 (0,87 на 0,55).
- «Ростов», 4:1 (1,78 на 1,32).
- «Балтика», 1:1 (1,47 на 1,87).
- «Ахмат», 1:3 (0,81 на 1,79).
- «Краснодар», 0:6 (0,54 на 4,11).
- «Локомотив», 2:2 (1,31 на 2,15).
«Пари НН»
Футболисты «Пари НН»
Фото: ФК «Пари НН»
Реальное место: 15-е (три очка)
Ожидаемое место: 15-е (5,50 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Краснодар», 0:3 (0,34 на 1,67).
- «Крылья Советов», 0:2 (0,55 на 0,87).
- «Локомотив», 2:3 (2,04 на 0,99).
- «Ростов», 0:1 (0,08 на 2,11).
- «Динамо» Махачкала, 2:0 (0,88 на 1,23).
- «Динамо» Москва, 0:3 (1,15 на 2,25).
- «Зенит», 0:2 (0,22 на 1,95).
«Сочи»
Футболисты «Сочи»
Фото: ФК «Сочи»
Реальное место: 16-е (одно очко)
Ожидаемое место: 16-е (1,73 xPTS)
Итог матчей по счёту и xG:
- «Локомотив», 0:3 (0,55 на 2,91).
- «Акрон», 0:4 (0,39 на 2,37).
- «Рубин», 1:2 (0,77 на 1,58).
- «Динамо» Москва, 1:1 (0,10 на 1,81).
- «Краснодар», 1:5 (0,09 на 2,51).
- «Балтика», 0:2 (0,58 на 1,42).
- «Спартак», 1:2 (0,15 на 2,01).