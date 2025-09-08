«Зенит» — выше «Локо», «Балтика» — вторая, а ЦСКА — пятый. Что по ожидаемым очкам в РПЛ?

В Мир РПЛ прошло семь туров. С одной стороны, достаточная дистанция, чтобы разделить команды на лидеров, преследователей, середняков и аутсайдеров. С другой – если верить статистике xPTS, таблица не совсем отражает силу каждой команды: кому-то повезло забраться высоко, кто-то, наоборот, вполне мог был оказаться ниже.

Для начала разберём, что вообще такое xPTS. Это термин, обозначающий ожидаемые набранные очки с учётом xG, то есть ожидаемых забитых и пропущенных голов. Чем выше их различие в каждом матче, тем больше очков засчитывается в таблицу — поэтому данный параметр практически никогда не имеет целых значений. Упор идёт не на реализацию моментов, а на их количество и качество.

Для примера возьмём Бундеслигу, в которой пока прошло только два тура. «Кёльн» обыграл «Майнц» с «Фрайбургом» и набрал шесть очков. Был лучше соперников по создаваемым моментам. Но в таблице ожидаемых очков имеет всего 3,71 xPTS. Просто разница не была подавляющей — 1,65 xG против 1,32 xG, затем 1,83 xG против 0,93 xG. Теперь же приведём расчёт статистического портала UnderStat по Российской Премьер-Лиге. Там есть немало сюрпризов.

«Краснодар»

Реальное место: первое (16 очков)

Ожидаемое место: первое (15,12 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Пари НН», 3:0 (1,67 на 0,34). «Локомотив», 1:2 (1,08 на 1,62). «Динамо» Москва, 1:0 (1,40 на 0,10). «Оренбург», 1:0 (1,89 на 0,46). «Сочи», 5:1 (2,51 на 0,09). «Крылья Советов», 6:0 (4,11 на 0,54). ЦСКА, 1:1 (0,42 на 0,68).

«Балтика»

Реальное место: третье (15 очков)

Ожидаемое место: второе (13,46 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Динамо» Москва, 1:1 (1,02 на 1,37). «Спартак», 3:0 (2,13 на 0,10). «Оренбург», 3:2 (2,73 на 1,25). «Крылья Советов», 1:1 (1,87 на 1,47). «Локомотив», 1:1 (1,10 на 0,91). «Сочи», 2:0 (1,42 на 0,58). «Акрон», 2:0 (0,84 на 0,52).

«Зенит»

Реальное место: пятое (12 очков)

Ожидаемое место: третье (13,43 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Ростов», 2:1 (1,95 на 1,03). «Рубин», 2:2 (1,82 на 0,74). ЦСКА, 1:1 (2,02 на 0,94). «Ахмат», 0:1 (0,50 на 0,51). «Спартак», 2:2 (1,05 на 1,47). «Динамо» Махачкала, 4:0 (1,70 на 1,04). «Пари НН», 2:0 (1,95 на 0,22).

«Локомотив»

Реальное место: четвёртое (15 очков)

Ожидаемое место: четвёртое (11,89 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Сочи», 3:0 (2,91 на 0,55). «Краснодар», 2:1 (1,62 на 1,08). «Пари НН», 3:2 (0,99 на 2,04, не опечатка). «Спартак», 4:2 (2,03 на 1,51). «Балтика», 1:1 (0,91 на 1,10). «Ростов», 3:3 (1,92 на 1,58). «Крылья Советов», 2:2 (2,15 на 1,31).

ЦСКА

Реальное место: второе (15 очков)

Ожидаемое место: пятое (11,75 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Оренбург», 0:0 (1,15 на 0,60). «Ахмат», 2:1 (1,63 на 1,31). «Зенит», 1:1 (0,94 на 2,02). «Рубин», 5:1 (2,38 на 1,66). «Динамо», 3:1 (1,77 на 1,09). «Акрон», 3:1 (2,16 на 0,78). «Краснодар», 1:1 (0,68 на 0,42).

«Спартак»

Реальное место: шестое (11 очков)

Ожидаемое место: шестое (11,52 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Динамо» Махачкала, 1:0 (1,52 на 0,66). «Балтика», 0:3 (0,10 на 2,13). «Акрон», 1:1 (2,61 на 1,85). «Локомотив», 2:4 (1,51 на 2,03). «Зенит», 2:2 (1,47 на 1,05). «Рубин», 2:0 (1,24 на 0,55). «Сочи», 2:1 (2,01 на 0,15).

«Динамо» Москва

Реальное место: девятое (восемь очков)

Ожидаемое место: седьмое (10,53 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Балтика», 1:1 (1,37 на 1,02). «Ростов», 1:0 (0,78 на 0,31). «Краснодар», 0:1 (0,10 на 1,40). «Сочи», 1:1 (1,81 на 0,10). ЦСКА, 1:3 (1,09 на 1,77). «Пари НН», 3:0 (2,25 на 1,15). «Динамо», Махачкала 0:1 (0,42 на 0,74).

«Динамо» Махачкала

Реальное место: 11-е (восемь очков)

Ожидаемое место: восьмое (9,64 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Спартак», 0:1 (0,66 на 1,52). «Оренбург», 1:1 (0,28 на 0,25). «Ахмат», 1:0 (0,83 на 0,64). «Акрон», 1:1 (1,81 на 0,85). «Пари НН», 0:2 (1,23 на 0,88). «Зенит», 0:4 (1,04 на 1,70). «Динамо» Москва, 1:0 (0,74 на 0,42).

«Оренбург»

Реальное место: 12-е (семь очков)

Ожидаемое место: девятое (9,28 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

ЦСКА, 0:0 (0,60 на 1,15). «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,25 на 0,28). «Балтика», 2:3 (1,25 на 2,73). «Краснодар», 0:1 (0,46 на 1,89). «Акрон», 2:1 (2,21 на 1,22). «Ахмат», 2:2 (2,24 на 0,25). «Рубин», 2:2 (2,11 на 1,66).

«Ростов»

Реальное место: 14-е (пять очков)

Ожидаемое место: 10-е (8,86 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Зенит», 1:2 (1,03 на 1,95). «Динамо» Москва, 0:1 (0,31 на 0,78). «Крылья Советов», 1:4 (1,32 на 1,78). «Пари НН», 1:0 (2,11 на 0,08). «Рубин», 0:1 (0,17 на 0,93). «Локомотив», 3:3 (1,58 на 1,92). «Ахмат», 1:1 (1,67 на 0,90).

«Акрон»

Реальное место: 13-е (шесть очков)

Ожидаемое место: 11-е (8,60 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Крылья Советов», 1:1 (1,59 на 0,50). «Сочи», 4:0 (2,37 на 0,39). «Спартак», 1:1 (1,85 на 2,61). «Динамо» Махачкала, 1:1 (0,85 на 1,81). «Оренбург», 1:2 (1,22 на 2,21). ЦСКА, 1:3 (0,78 на 2,16). «Балтика», 0:2 (0,52 на 0,84).

«Рубин»

Реальное место: седьмое (11 очков)

Ожидаемое место: 12-е (8,46 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Ахмат», 2:0 (0,89 на 1,20). «Зенит», 2:2 (0,74 на 1,82). «Сочи», 2:1 (1,58 на 0,77). ЦСКА, 1:5 (1,66 на 2,38). «Ростов», 1:0 (0,93 на 0,17). «Спартак», 0:2 (0,55 на 1,24). «Оренбург», 2:2 (1,66 на 2,11).

«Ахмат»

Реальное место: 10-е (восемь очков)

Ожидаемое место: 13-е (8,17 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Рубин», 0:2 (1,20 на 0,89). ЦСКА, 1:2 (1,31 на 1,63). «Динамо» Махачкала, 0:1 (0,64 на 0,83). «Зенит», 1:0 (0,51 на 0,50). «Крылья Советов», 3:1 (1,79 на 0,81). «Оренбург», 2:2 (0,25 на 2,24). «Ростов», 1:1 (0,90 на 1,67).

«Крылья Советов»

Реальное место: восьмое (девять очков)

Ожидаемое место: 14-е (6,23 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Акрон», 1:1 (0,50 на 1,59). «Пари НН», 2:0 (0,87 на 0,55). «Ростов», 4:1 (1,78 на 1,32). «Балтика», 1:1 (1,47 на 1,87). «Ахмат», 1:3 (0,81 на 1,79). «Краснодар», 0:6 (0,54 на 4,11). «Локомотив», 2:2 (1,31 на 2,15).

«Пари НН»

Реальное место: 15-е (три очка)

Ожидаемое место: 15-е (5,50 xPTS)

Итог матчей по счёту и xG:

«Краснодар», 0:3 (0,34 на 1,67). «Крылья Советов», 0:2 (0,55 на 0,87). «Локомотив», 2:3 (2,04 на 0,99). «Ростов», 0:1 (0,08 на 2,11). «Динамо» Махачкала, 2:0 (0,88 на 1,23). «Динамо» Москва, 0:3 (1,15 на 2,25). «Зенит», 0:2 (0,22 на 1,95).

«Сочи»

Реальное место: 16-е (одно очко)

Ожидаемое место: 16-е (1,73 xPTS)

