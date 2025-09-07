Шикарный тайм России с лучшей командой Азии! А четвёртый гол Катару забили в стиле «Барсы»

Сборная России после неубедительной встречи с Иорданией порадовала классной игрой с Катаром. Наша национальная команда одержала крупную победу в Эр-Райяне. Заодно прервала трёхматчевую безвыигрышную серию во встречах с обладателем Кубка Азии.

Стартовый состав сборной России на матч с Катаром на все 11 позиций отличался от основы на Иорданию. Валерий Карпин решил проверить максимальное количество кандидатов. При этом катарский вариант состава он назвал «сильнейшим на сегодняшний день». Согласны с главным тренером нашей команды? В топ-версию попали по три игрока из московского «Динамо» и ЦСКА, двое из «Локомотива» и по одному – из «ПСЖ», «Монако» и «Атланты Юнайтед».

Хулен Лопетеги довольно неожиданно сделал ставку на оборонительную схему 5-4-1. Это помогло сборной России с самого начала забрать мяч и территорию. Катарцы сели в низкий блок, предложив нашей команде идти вперёд и ошибаться. Но гости контролировали игру. Россияне хорошо возвращали себе мяч после потерь, поэтому хозяева быстро теряли его при попытках организовывать контрвыпады.

Впрочем, до 12-й минуты и у команды Карпина не было ударов. Наши насыщали центр, где сразу несколько игроков открывались между линиями, но и у Катара там была большая группа защищающихся. Сборная России находила пространство на флангах – ширину атаки обеспечивали крайние защитники Сильянов и Круговой. Кроме того, мяч не доходил до центрфорварда Сергеева. Только на исходе четверти часа Иван получил возможность пробить из полукруга после не паса даже, а удачного отскока, и едва не попал в девятку.

С каждой минутой гол в ворота сборной Катара назревал всё сильнее. Сильянов показал своим критикам, что у него тоже есть сильное качество – вырезал хороший кросс на Батракова, который при своём невысоком росте опять едва не забил головой. Попал в перекладину! А по истечении получаса матча сборная России повела. Гости вскрыли оборону хозяев стенкой на третьего из центра, Батраков влетел в штрафную и прострелил на Головина. Наш капитан то ли сам переправил мяч в сетку пяткой, то ли спровоцировал автогол защитника.

Не успели катарцы прийти в себя, как мяч снова влетел в ворота Баршама. Наши молодые таланты – Батраков и Кисляк – очень хотели проявить себя в игре за сборную России, и в этот вечер армеец забил свой первый гол за национальную команду. Причём, как и железнодорожник, показал умение играть головой. В ходе атаки команда Карпина перевела мяч из центра на левый фланг, а там открылся Круговой. Данил, наверное, и сам удивился тому, что никто из катарцев его не встречал. Один игрок ЦСКА навесил, другой вбежал из глубины и пробил с воздуха.

Статистика ударов в первом тайме была красноречива – 0:14 (в створ – 0:5). Катар никак не напрягал соскучившегося по футболу Сафонова, однако и в обороне в итоге развалился. Игроки опытной, сыгранной сборной хозяев как будто впервые увидели друг друга на поле. Это заслуга сборной России. Перед перерывом Сергеев сделал счёт крупным, добив мяч после удара Батракова. Голевая атака началась с того, что гости спровоцировали потерю соперника прессингом на чужой половине.

После перерыва команда Карпина стала больше позволять хозяевам. Сборная России ослабила хватку, почувствовав, что дело сделано. Катару же добавила энергии серия замен, тогда как тренер гостей не спешил с перестановками. Хозяева нанесли первый удар и создали первый голевой момент – Афиф чуть-чуть не дотянулся до кросса слева. Прозевали наши защитники врывание катарской звезды из глубины. А на 56-й минуте потребовался наконец и сейв Сафонова, когда Осипенко не помешал катарскому форварду пробить по воротам.

Сборная России в стартовый отрезок ещё раз забила, но гол отменили из-за крохотного офсайда у Сергеева. Жаль. Разыграли-то центрфорвард с Батраковым всё здорово – вдвоём порвали оборону противника. А на исходе часа встречи уже два катарца расправились с группой защитников команды Карпина. Свежий Аль-Маннаи нашёл Афифа передачей, которая прошла в зону между Дивеевым и Батраковым. Вообще, на месте последнего должен был находиться Сильянов, однако он оказался где-то ещё. Алексей страховал партнёра, вот только игра в обороне не его лучшее качество. У Сафонова не было шансов против катарского бомбардира.

Катар — Россия Фото: РИА Новости

После гола Катара появилась тревога за результат. Ведь наши как будто решили доехать до победы на минимальной скорости. Карпин сделал тут же пару замен – за сборную России дебютировал центральный защитник ЦСКА Лукин. Гости вышли из спячки, и в середине тайма связка Алексей Миранчук – Сергеев соорудила четвёртый гол в ворота хозяев. Какой же феноменальный пас пяткой между ног сопернику придумал и исполнил Сергеев! Хавбек «Атланты Юнайтед» не имел права испортить такую красоту. Миранчук и не испортил.

Это был последний гол в матче. Концовка встречи прошла относительно спокойно. Во втором тайме сборная России минимально превзошла Катар по ударам – 5:4 (в створ – 2:2).