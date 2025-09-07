«На ЧМ поборолись бы за выход из группы». Карпин и игроки России — после разгрома Катара

Тренер сказал, что первый тайм был близок к идеалу. Но его расстроил пропущенный мяч.

Сборная России успешно слетала в Катар, где разгромила местную национальную команду (4:1). После товарищеской встречи Валерий Карпин и футболисты ответили на вопросы журналистов.

Капитан сборной России Александр Головин рассказал, на что могла бы претендовать национальная команда в случае допуска к международным соревнованиям.

— Что скажете по игре?

— Получился хороший матч. Сборная Катара тоже хорошо играла. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором — расслабились. В целом доволен игрой. Всегда приятно забить мяч или отдать голевую. Самое главное — победа.

— Как вам российская молодёжь?

— Лёха Батраков отдал голевую, Кислый (Матвей Кисляк. — Прим. «Чемпионата») — забил. Молодцы! Не было никакого сюрприза, что они будут хорошо играть.

— Подведите итоги сборов.

— Что касается итогов сборов, всем довольны. Понятно, что я не играл первый матч, но хотелось победить, однако не получилось. В принципе, всем доволен во второй встрече. Думал, что сыграем «на ноль», но как вышло, так вышло.

Александр Головин (слева) Фото: Михаил Шапаев, РФС

— На что могла бы претендовать сборная России?

— При возвращении на международную арену она как минимум могла бы претендовать на проход на большой турнир. 95% прошли бы квалификацию, а там уже посмотрели бы, как сыграли. Понятно, что сейчас проще пройти на большой турнир — мы бы на 95% точно преодолели отбор. А там тяжело загадывать. Понятно, что все хотят играть на международных турнирах, в том числе и я. Все мы думаем о возвращении на большие турниры, но привыкли к тому, что есть. У нас есть товарищеские матчи, которые мы должны играть и работать на максимуме, чтобы в момент возвращения быть готовыми. Проблем с мотивацией нет.

— Где удобнее играть матчи сборных: в Москве или в регионах?

— Я не знаю, где лучше — не мне решать. Однако мне лучше играть в России — приятно вернуться. Я же играю не в клубе РПЛ, поэтому мне везде хорошо играть в России. Если говорить про города, то 50 на 50. В Москве, Питере и других регионах в любом случае нужно играть, потому что все люди ждут встречи сборной.

— Когда вернётесь в «Монако»?

— Улечу завтра. По-моему, мне дадут один выходной в клубе. Я прилечу завтра в обед, вторник — выходной и в среду — на тренировку.

А главный тренер сборной Валерий Карпин высоко оценил первую половину матча.

— Первый тайм вышел идеальным, и всё получалось. Как вам со стороны?

— Первый тайм близок к идеалу. Мы создавали у чужих ворот, у наших ворот моментов не было. Второй тайм был не такой хороший, чуть расслабились.

— Как игралось при такой температуре?

— Когда мы только приехали на стадион, было жарко. Не знаю, когда включили кондиционеры, но во время игры было более комфортно — не так, как сейчас.

— Расстроил ли пропущенный гол?

— Конкретно гол расстроил. У Сильянова была ненужная потеря, а также Осипенко не доиграл эпизод. Была ещё пара опасных выпадов у Катара — это расстроило. Первый тайм был идеальным, а второй — не такой идеальный.

Валерий Карпин Фото: РИА Новости

— Если не брать встречу с Сербией, эта игра стала лучшей?

— Если учитывать силу соперника, возможно, да. Хотя мне очень понравился матч с Нигерией — мы выигрывали, но пропустили гол. Тогда должны были выигрывать, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала и игры с Нигерией мне тоже очень понравилась.

— Александр Головин сказал, что сборная России поборолась бы за выход из группы на чемпионате мира. На ваш взгляд, на что бы мы рассчитывали?

— Поборолись бы за выход из группы, но другой вопрос — как получилось бы. Для начала надо бы попасть на чемпионат мира или Европы. Если бы попали, точно поборолись бы.

— Как оцените дебют Кирилла Глебова и Лукина за сборную России?

— Нормально. Они получили опыт и теперь знают, что это такое.

Защитник Игорь Дивеев подчеркнул, что сейчас команда работает в том числе над тем, чтобы не упасть в рейтинге ФИФА.

— Получилось всё, что планировали?

— Понимали, что Катар — сильная команда, однако мы сильнее. Даже в первом тайме у Катара не было ни одного момента. Во втором тайме начали немного торопиться с мячом и ошибаться, поэтому Катар начал выходить в контратаки, одна из которых закончилась голом. Ничего страшного, будем разбирать ошибки и делать выводы.

— Как вам погодные условия в Катаре?

— Когда вчера вышел на улицу, была прямо духота. Потом приехали на стадион, вышли на поле, и было как-то прохладно. Подумали: «Ничего себе, какие хорошие кондиционеры». Но почему-то сегодня на какой-то части поля были, как в бане.

Игорь Дивеев (справа) Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Что скажете по поводу дебюта Лукина в сборной?

— Очень рад за Луку и Кисляка, который забил дебютный гол. С Лукой мы давно играем, бывают разговоры, как бы действовал я или он. Сегодня ничего ему не говорил, но он хорошо справился. Рад за него. Пускай продолжает работать — всё получится.

— Нет ощущения, что, когда сборную России вернут к международным турнирам, она будет самой мотивированной командой в мире?

— Не думаю, что, когда нас вернут, будет тройная мотивация. Она всегда высокая. Все хотят снова играть и на Евро, и на чемпионате мира. Мы работаем над тем, чтобы не упасть в рейтинге ФИФА. Ведь когда-то нас вернут.

Полузащитник Алексей Батраков рассказал, с какими эмоциями играл на поле рядом с Головиным.

— Какие ощущения от прошедшего матча?

— Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду. В сборной России нет слабых футболистов — все сильные, поэтому приятно играть со всеми.

— Что скажете по погоде?

— Было комфортно играть. Я вот сейчас стою, отвечу ещё на один вопрос и пойду, потому что мне жарко. А на поле было достаточно комфортно, обдувало весь стадион.

Алексей Батраков (с мячом) Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Каково играть рядом с Головиным?

— Это не первый сбор, когда мы находимся в национальной команде вместе с Головиным. Однако, если не ошибаюсь, мы в первый раз вместе вышли на поле — это классный и техничный футболист. С таким партнёром хочется играть и прогрессировать.

— Были бы вы довольны, если бы у вас складывалась карьера, как у Головина?

— Все мы разные, разные пути. Как у меня сейчас складывается, я доволен, поэтому загадывать не хочется.