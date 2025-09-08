«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле

Сборная Франции по традиции приковывает к себе достаточно много внимания. Так и должно быть, ведь это топ-команда с большим числом звёздных футболистов. Один из них — Усман Дембеле — сломался в матче за национальную команду. «ПСЖ» на несколько недель потерял одного из главных претендентов на «Золотой мяч». И всё это переросло в большой скандал.

«ПСЖ» был в ярости из-за травмы Дембеле в сборной

5 сентября французы успешно стартовали в квалификации ЧМ-2026 — обыграли Украину (2:0) на нейтральном поле в Польше. Дезире Дуэ вышел в стартовом составе, а Усман Дембеле остался в запасе. В перерыве один заменил другого. Однако и Дембеле не доиграл встречу до конца — его убрали с поля на 81-й минуте из-за травмы. Сборная Франции стартовала с победы, но настроение у фанатов «ПСЖ» было не очень.

Дальше — только хуже. Чуть позже столичный клуб публикует две новости. Первая — Дуэ выбыл из строя примерно на четыре недели из-за травмы голени. Вторая — Дембеле вылетел на шесть недель из-за повреждения подколенного сухожилия. Большой удар для «ПСЖ», которому скоро стартовать на общем этапе Лиги чемпионов. А ведь ещё и главный тренер парижан Луис Энрике сломал ключицу — к этому привело падение с велосипеда.

Усман Дембеле (в центре) держится за травмированное бедро Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Заглянем в расписание ближайших матчей «ПСЖ»:

14 сентября. «ПСЖ» — «Ланс» (Лига 1).

17 сентября. «ПСЖ» — «Аталанта» (Лига чемпионов).

21 сентября. «Марсель» — «ПСЖ (Лига 1).

27 сентября. «ПСЖ» — «Осер» (Лига 1).

1 октября. «Барселона» — «ПСЖ» (Лига чемпионов).

5 октября. «Лилль» — «ПСЖ (Лига 1).

Дембеле пропустит все матчи из этого списка. Не исключено, что Дуэ вернётся в строй перед игрой с «Лиллем», но тут пока никто не скажет наверняка. Пожалуй, здесь два достаточно сложных отрезка. Оба матча в Лиге чемпионов и последующие за ними встречи в чемпионате Франции. Потерять двух важных футболистов в условиях плотного графика — такого не хочет никто.

RMC Sport сообщил, что в «ПСЖ» очень недовольны тем, что представители сборной Франции не учли рекомендации от клубных врачей. «Парижский клуб в ярости. Он предупредил медицинский штаб сборной, что Дембеле не должен играть. В «ПСЖ» чувствовали, что существует высокий риск получения травмы на фоне состояния футболиста. Однако сотрудники национальной команды не учли этого», — сказано в статье издания.

К слову, Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Тулузой» (6:3) — заключительном перед паузой в Лиге 1. Но в игре за сборную он травмировал другую ногу. «Усман был в хорошем состоянии, — оправдывался после матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — В противном случае я не взял бы его на матч. Кроме того, Дембеле повредил не то бедро, что во встрече Лиги 1. Травмы могут быть и у тех, кто не испытывал ранее никакого дискомфорта. Будь у меня хоть какие-то сомнения или опасения, я бы вызвал в сборную другого футболиста. Однако Дембеле был готов к выходу на поле».

Во Франции не поняли, зачем тренер выпустил Усмана, когда были другие варианты

На тот момент Дешам ещё не знал, что Усман выбыл из строя на полтора месяца. «Думаю, тренер совершил ошибку, — сказал журналист Жан-Луи Турр в программе After Foot. — Мне кажется, его вынудили выпустить Дембеле. Тренерский штаб предполагал, что Усман выйдет либо на последние минуты встречи, либо вообще не сыграет, если всё сложится удачно. Травма Дуэ заставила внести коррективы. Но я не уверен, что нужно было выпускать Дембеле на весь второй тайм. У него была всего одна тренировка в общей группе. А шесть дней назад он повредил мышцу. Был ли смысл выпускать Усмана, когда на скамейке находились другие футболисты?»

«Мне трудно поверить, что тренер мог выпустить игрока, не получив разрешение от медицинского штаба, — слова журналиста Даниэля Риоло. — В современном футболе врачи уделяют повышенное внимание здоровью спортсменов. Травму можно получить и на пятой минуте, и на 75-й, и на 90-й. От этого никто не застрахован».

Дезире Дуэ и Усман Дембеле не помогут «ПСЖ» в ближайших матчах Фото: Claudio Villa/Getty Images

У RMC Sport возникло несколько вопросов: «Столичный клуб зол на медицинский штаб сборной Франции. «ПСЖ» попросил не выпускать Дембеле на матч с Украиной из-за его состояния. Следует задать вопрос: мог ли Усман играть спустя всего неделю после повреждения во встрече Лиги 1? Почему выпустили на замену в перерыве его, а не Уго Экитике, Маркуса Тюрама или Магнеса Аклиуша? Не стоило ли вообще не приглашать Дембеле в сборную, учитывая, что он проводит более 50 матчей за сезон на клубном уровне?»

«Выход Дембеле на поле в такой ситуации — полное безумие», — приводит слова источника в «ПСЖ» издание Le Parisien. 4 сентября парижане отправили письмо в Федерацию футбола Франции, в котором выразили удивление в связи с присутствием Дембеле в сборной. Французский клуб назвал решение представителей национальной команды односторонним. А ещё посетовал на отсутствие запроса в «ПСЖ» и получения соответствующего одобрения. Присутствие Дембеле в сборной назвали неоправданным риском. И Дуэ, и Дембеле покинули расположение сборной Франции. Вместо них Дешам пригласил в команду Кингсли Комана из «Аль-Насра».

Заявление «ПСЖ» и ответ Дешама

7 сентября «ПСЖ» опубликовал заявление в связи с травмами Дуэ и Дембеле. Ниже – основные тезисы.

Клуб просит срочно разработать новый протокол спортивно-медицинской координации между клубами и сборной и сделать его более прозрачным.

Здоровье футболистов и их медицинское сопровождение должно стать приоритетом.

«ПСЖ» передал в сборную конкретные медицинские материалы о допустимой нагрузке и рисках травм своих игроков.

Клуб сожалеет, что эти рекомендации не приняли во внимание. Врачи сборной не консультировались с коллегами из «ПСЖ».

Столичная команда призвала к созданию формализованной структуры медицинской координации. Нужен систематический и взаимный обмен мнений врачей.

«ПСЖ» просит соблюдать усиленный принцип предосторожности при вызове и использовании футболистов, особенно когда у них есть повреждение, требующее лечения.

Клуб готов внести активный вклад в эту коллективную работу в интересах игроков и всего профессионального футбола.

Дешаму снова пришлось брать удар на себя.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Осознаём положение игроков, когда получаем информацию об их здоровье. Мы всегда поступали серьёзно и профессионально. Но я понимаю реакцию «ПСЖ». Я не рисковал. За неделю до матча мы подошли к данному вопросу со всей серьёзностью, спрашивая мнение игроков перед каждой тренировкой. Если футболист скажет мне, что чувствует дискомфорт на 20-й минуте, я заменю его».

Получается, Франция победила, вот только осадок остался. Интересно, приведёт ли вся эта ситуация к улучшению коммуникации между клубом и сборной? Или в будущем нас ждёт ещё несколько подобных конфликтов?

И, наконец, как «ПСЖ» сыграет с «Барсой» без Дембеле? Такой ведь был сюжет…