Аномальная закупка французского середняка. Обогнали даже «ПСЖ»!

За обсуждением очередных гигантских трат клубов АПЛ в летнее окно в тени осталось уникальное событие во Франции. Там наибольшую сумму в подписание новичков вложил «Страсбург» (€ 118,5 млн, по данным Transfermarkt), который перещеголял на трансферном рынке даже богатый «ПСЖ» (€ 103 млн). Как так получилось, что середняк Лиги 1 потратил больше победителя Лиги чемпионов и всех остальных в своём чемпионате?

Для начала давайте взглянем на внушительный список летних новичков «Страсбурга», занявшего седьмое место в прошлом сезоне Лиги 1. В общей сумме эльзасцы совершили 18 (!) трансферов «на вход». Сразу бросается в глаза большое количество сделок с английскими клубами.

Список новичков «Страсбурга» и стоимость трансферов:

Хоакин Паничелли, нападающий «Алавеса» – € 16,5 млн;

Лукас Хёгсберг, защитник «Норшелланна» – € 15 млн;

Матис Амугу, полузащитник «Челси» – € 14,5 млн;

Эндрю Омобамиделе, защитник «Ноттингем Форест» – € 10,5 млн;

Валентин Барко, полузащитник «Брайтона» – € 10 млн;

Хулио Энсисо, полузащитник «Брайтона» – € 9,5 млн;

Сумайла Кулибали, защитник «Боруссии» Д – € 7,5 млн;

Пап Демба Диоп, полузащитник «Зюлте-Варегем» – € 7,5 млн;

Ише Сэмюэлс-Смит, защитник «Челси» – € 7,5 млн;

Самуэль Амо-Амейо, полузащитник «Саутгемптона» – € 7 млн;

Мартиаль Годо, полузащитник «Фулхэма» – € 7 млн;

Макси Ойеделе, полузащитник «Легии» – € 6 млн;

Бенджамин Чилуэлл, защитник «Челси» – свободный агент;

Стефан Баич, вратарь «Бристоль Сити» – свободный агент;

Мамаду Сарр, защитник «Челси» – аренда;

Майк Пендерс, вратарь «Челси» – аренда;

Кендри Паэс, полузащитник «Челси» – аренда;

Рафаэл Луиш, полузащитник «Бенфики» – аренда.

На общем фоне выделяется одна фамилия – Чилуэлл. 28-летнего экс-игрока сборной Англии «Страсбург» забрал у «Челси» перед самым закрытием летнего окна. Ещё пять лет назад лондонский клуб покупал левого защитника у «Лестера» за € 50 млн, а теперь Бен докатился свободным агентом до середняка чемпионата Франции. С февраля 2025-го Чилуэлл выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас», а всего в прошлом сезоне сыграл 12 матчей в разных турнирах и забил один гол.

Большинство остальных новичков «Страсбурга» для рядового болельщика – ноунеймы. Есть, конечно, исключения, например, арендованный у того же «Челси» Паэс, который уже в 16 лет стал играть за сборную Эквадора и был продан в лондонский клуб. Парня тут же окрестили будущей звездой мирового футбола, но потом прогресс Кендри замедлился. Ушедшим летом он мог присоединиться к «Челси» по достижении совершеннолетия, тем не менее отправился в аренду во Францию.

Кендри Паэс Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Из «Брайтона» подъехали игрок сборной Парагвая Энсисо и кандидат в сборную Аргентины Барко. Хулио в прошедшем чемпионате Англии набрал 2+3 в 25 матчах, а Валентин начинал минувший сезоне в аренде в «Севилье» (семь матчей без результативных действий) и доигрывал как раз в «Страсбурге». У молодых полузащитников при всём их таланте роман с «Брайтоном» не сложился.

Вообще, если оставить за скобками подписание старины Чилуэлла, в трансферной деятельности «Страсбурга» прослеживается ставка на будущее. Все новички клуба – футболисты от 18 до 23 лет. Неудивительно, что в матче 3-го тура Лиги 1 с «Монако» (2:3) эльзасцы сыграли самым молодым составом в истории чемпионата Франции. Средний возраст основы составил всего 20 лет 284 дня. Это, к слову, было первое поражение «Страсбурга»: на старте команда с одинаковым счётом 1:0 победила «Метц» и «Нант».

Разумеется, никогда прежде этот клуб не тратил € 118,5 млн за одно окно. Да даже за целый сезон. Хотя в предыдущие два года на трансферы тоже уходила приличная сумма – по € 60 млн. Почему же «Страсбург», не поднимавшийся с 1980-х выше топ-6, внезапно превратился в трансферного гиганта Лиги 1? Вдобавок с акцентом на английский рынок?

Ларчик открывается просто. У «Страсбурга» и «Челси» один владелец – консорциум BlueCo, созданный в 2022 году для выкупа лондонского клуба у Романа Абрамовича. Во главе этой компании стоят владеющие «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Летом 2023-го BlueCo купил «Страсбург». Сообщалось, что приобретение почти 100% акций обошлось в € 75 млн.

По сути, «Страсбург» превратился в фарм-клуб «Челси». Отсюда и такие трансферы. На данный момент в заявке эльзасцев присутствуют три арендованных игрока лондонцев (больше в один клуб отдавать в аренду за сезон нельзя по правилам ФИФА) и ещё несколько бывших футболистов «синих» во главе с Чилуэллом. Как известно, АПЛ внимательно следит за сделками внутри групп с мультиклубным владением, чтобы убедиться, что трансферы отражают «справедливую рыночную стоимость» и не завышены искусственно. Пока претензий к переходам между «Челси» и «Страсбургом» нет. Для УЕФА же взаимоотношения между английским и французским клубами не проблема, если они не выступают в одном турнире. «Челси» участвует в Лиге чемпионов, а «Страсбург» – в Лиге конференций.

Впрочем, во Франции есть те, кто недоволен связью «Страсбурга» с «Челси». Например, журналист RMC Sport Жан-Луи Турр пишет, что сложившаяся ситуация создаёт несправедливую конкуренцию за счёт искусственного увеличения дохода:

«На мой взгляд, «Страсбург» искажает чемпионат и может позволить себе то, что другие европейские клубы – не могут. Я вижу в этом искажение конкуренции.

«Страсбург» делает то, чего не делают клубы с одним владельцем, имеющие схожие модели: «Тулуза» никогда не проводила трансферы с «Миланом», «Ницца» – с «Манчестер Юнайтед». Там, где обычный европейский клуб должен тратить деньги, которые сам зарабатывает – таков принцип финансового фэйр-плей, «Страсбург» не стесняется искусственно увеличивать свои доходы.

Самый показательный случай для меня – это Мамаду Сарр, купленный за € 10 млн летом 2024 года у «Лиона», а этим летом проданный «Страсбургом» в «Челси» за € 14 млн и снова отданный в аренду «Страсбургу». По сути, ты амортизируешь трансфер в € 10 млн, получаешь прибыль и при этом сохраняешь игрока в составе. Можно завершить трансферное окно, заявив, что ты продал игроков на € 100 млн за счёт Хабиба Диарра и Дилана Баква».

Тодд Боули Фото: Getty Images

Действительно, в летнее окно «Страсбург» не только много тратил. Эльзасцы заработали на продаже своих футболистов € 85,7 млн. При этом бо́льшую часть дохода принесли трансферы вингера Баква в «Ноттингем Форест» (€ 35 млн), полузащитника Диарра в «Сандерленд» (€ 31,5 млн) и защитника Сарра в «Челси» (€ 14 млн), взятого тут же в аренду у лондонского клуба.

Журналист не понимает, как «Челси» и «Страсбург» при одном владельце определяют «справедливую рыночную стоимость» игрока. Турр считает, что руководство французской лиги должно вмешаться в ситуацию.

«Матиc Амугу, например, был куплен у «Челси» за € 14 млн. Я не знаю, как проходит переговорный процесс в таких случаях, учитывая, что решения принимает BlueCo. То же самое с Ише Сэмюэлс-Смитом, купленным за € 7,5 млн, хотя его рыночная стоимость – € 700 тыс. Но его уже успели отдать в аренду, чтобы освободить место для Чилуэлла, а затем оформить трансфер окончательно, потому что у «Страсбурга» есть три арендованных игрока. Это трансфер, который в обычных условиях для «Страсбурга» невозможен – речь идёт о парне, купленном за € 50 млн пять лет назад. Мультивладение клубами будет продолжаться, но я думаю, что нужно навести порядок, запретить эти внутренние трансферы. Это прямая дорога к конфликту интересов, агентским комиссиям.

Клубы во главе с [президентом «Реймса»] Жан-Пьером Кайо, определили, что «Лион» нарушает правила, потому что DNCG запрещала трансферы, но клуб всё равно их осуществлял через платные аренды… «Страсбург» делает то, чего другие делать не могут; так же, как [владелец «Лиона»] Текстор делал то, чего не имел права делать. Если жаловались в прошлом году, нужно жаловаться и сейчас».

Из 18 новичков «Страсбурга» не все остались в команде. Сэмюэлс-Смит в начале сентября вернулся в «Челси», чтобы на следующий день отправиться на правах аренды в «Суонси». Пап Демба Диоп был отдан в августе в аренду «Нюрнбергу» из Второй Бундеслиги.

Очевидно, что «Страсбург» для BlueCo – это просто площадка для раскрутки талантов, которых потом можно продавать с выгодой или использовать в «Челси». Строить топ-клуб во Франции они не будут, хотя бюджет «Страсбурга» на сезон увеличили до € 110 млн. Боссы из Лондона поставили во главе эльзасцев и своего тренера. Возглавляет команду 41-летний англичанин Лиам Росеньор, который ранее работал только в «Халле» и «Дерби» в качестве исполняющего обязанности. Фанаты «Страсбурга» выражают недовольство тем, что им пытаются навязать модель, в которой клубы работают «как сети ресторанов быстрого питания».