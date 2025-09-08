Испания бесчеловечно разгромила Турцию, Бельгия — Казахстан. Главное в отборе к ЧМ-2026

Очередной игровой день квалификации оказался богатым на разгромы. Испания и Бельгия накидали соперникам по шесть мячей, Грузия и Северная Македония одержали уверенные победы, а у Нидерландов возникли проблемы.

Хвича принёс Грузии первую победу в отборе

Сборная Грузии провела второй подряд домашний матч в квалификации. На этот раз получилось куда успешнее. Хвича Кварацхелия забил и туркам, и болгарам. Только теперь его гол (20-й в составе сборной) оказался победным. Кстати, вингер «ПСЖ» вышел на поле с капитанской повязкой. Ещё один звёздный легионер грузинской команды — Жорж Микаутадзе — установил окончательный результат. По всей видимости, Грузию ждёт борьба с Турцией за второе место в группе.

Хвича Кварацхелия оформил победный гол Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Исторический матч для Депая

Казалось, Нидерланды должны спокойно набирать три очка. На деле всё получилось гораздо сложнее. Гости дважды забили к 33-й минуте. Мемфис Депай открыл счёт и вышел на первое место в истории сборной по количеству голов. Робин ван Перси остался позади. Вау! Литва неожиданно крепко вцепилась в соперника и отыгралась ещё до перерыва. Снова забил полузащитник «Торино» Гвидас Гинейтис. Но команда Рональда Кумана всё-таки зацепила три очка — Депай на радостях от рекорда сделал дубль. Теперь у него 52 (!) мяча за сборную.

Северная Македония продлила серию без поражений

Сборная Северной Македонии по-прежнему возглавляет таблицу своей отборочной группы. Она до сих пор не потерпела ни одного поражения — три победы, две ничьих. На этот раз всё было слишком легко. Хозяева отгрузили пятёрку «карлику», а Энис Барди набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Любопытно, что Северная Македония забила четыре мяча после перерыва.

Унизительное поражение Турции во встрече с чемпионами Европы

Отправьте Испанию на чемпионат мира прямо сейчас. Хватит мучить её соперников! Три дня назад Болгария пропустила трёшку, а Турции повезло куда меньше. Микель Мерино сделал хет-трик (третий мяч особенно красив – из-за штрафной, с левой ноги, обводящий в девятку). Также Педри забил два и отдал результативный пас, а Ламин Ямаль отметился двумя голевыми передачами. И минимум дважды простил хозяев.

Страшно представить, сколько испанцы забьют к окончанию отборочного цикла. И ведь это ещё команда ни разу не играла дома!

Казахстан продержался только 42 минуты

Поездка сборной Казахстана в Бельгию тоже превратилась в настоящий кошмар. До 42-й минуты на табло горели нули, а потом понеслось. Кевин Де Брёйне вонзил мяч в дальнюю девятку после паса пяткой (прекрасный удар почти с линии штрафной), а через пару минут отдал голевой пас на Жереми Доку. Футболист «Манчестер Сити» не успокоился и после перерыва — фланговый нападающий оформил дубль и приплюсовал к этому результативный пас. Де Брёйне тоже забил второй мяч. Бельгийцы пока находятся на втором месте в группе, однако у них на один матч меньше, чем у Северной Македонии. Казахстан оказался на предпоследней строчке. После встречи главный тренер команды Али Алиев взял на себя ответственность за результат и сообщил, что напишет заявление об уходе.

Бельгия легко раскатала Казахстан Фото: Omar Havana/Getty Images

Польша взяла реванш у Финляндии

Летом поляки проиграли финнам (1:2), но тогда и тренер был другой, и Роберт Левандовски не подъехал. На этот раз форвард «Барселоны» реализовал выход один на один с вратарём и на эмоциях поцеловал эмблему национальной команды. Но это был второй гол. Первым же забил Мэтти Кэш — отличился во втором матче подряд. В третьем тайме соперника добили.

Поляки поднялись на второе место в группе, финны оказались на третьем. В основе гостей вышел Адам Мархиев. Футболист играет за Финляндию, однако родился в Ингушетии. В прошедшее трансферное окно он подписал контракт с «Нюрнбергом» — клубом второго немецкого дивизиона.

Роберт Левандовски помог полякам переиграть финнов Фото: Getty Images

Германия потрепала нервы своим болельщикам

Немцы в 1-м туре сенсационно проиграли словакам. Казалось, команда Юлиана Нагельсмана спокойно раскатает Северную Ирландию в Кёльне. Хозяева быстро открыли счёт (Серж Гнабри забил на седьмой минуте), но пропустили после стандарта до перерыва. Впрочем, Германия прикончила интригу в течение трёх минут во второй половине. Сначала забил Надим Амири, а потом Флориан Вирц роскошно исполнил штрафной. Хотя по счёту победа выглядит уверенно, на деле это было мучение.

Словакам помогла ошибка вратаря Люксембурга

Словаки стартовали с двух побед (первая – над Германией) и возглавили таблицу группы. Люксембург смотрелся весьма прилично, однако всё-таки пропустил на 90-й минуте. Вратарь Антони Морис ошибся и отпустил мяч перед собой, а Томаш Риго не простил. Люксембург оказался на последней строчке в таблице. Хотя моментов у него было побольше.