Германия была в шаге от провальнейшего старта отбора ЧМ. Спасли замена и нелепость

Северная Ирландия упиралась очень долго. И, несмотря на победу и крутой гол Вирца со штрафного, вопросов к Нагельсману хватает.

Старт в квалификации ЧМ-2026 получился для сборной Германии катастрофическим. В первой же игре отборочного цикла команда Юлиана Нагельсмана была бита словаками (0:2) в Братиславе. Причём по делу. После такого позора заговорили о возможной отставке тренера. Сам Нагельсман заявил, что ничего не боится и будет дальше гнуть свою линию:

«Опасаюсь ли потерять работу в случае поражения от Северной Ирландии? Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости, чтобы играть на победу в каждом матче. Команда важнее меня. Я не боюсь. И не читаю всё подряд. Думаю, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не вижу. Отношусь к этому спокойно. Когда всё идёт хорошо – всё хорошо. Но мы сыграли плохо, провели неудачный матч. В таком случае нужно принять критику, тем не менее я не собираюсь всё менять. Отстаиваю определённые принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов».

Во встрече с Северной Ирландией в Кёльне команда Нагельсмана сыграла по схеме 3-4-2-1. Кое-какие изменения главный тренер сборной Германии сделал и в стартовом составе. Остались на скамейке запасных Коллинз, Та, Миттельштедт, Штиллер и Горецка. В основу были включены Антон, Кох, Левелинг, Грос и Раум.

Начиналась эта встреча для немцев многообещающе. Уже на седьмой минуте хозяева вышли вперёд. Голевая атака команды Нагельсмана стартовала с… выноса мяча североирландским вратарём. Сборная Германии забрала подбор. А потом повезло с ошибкой защитника гостей Тоала, которого запрессинговал Вольтемаде. В результате дорогостоящий новичок «Ньюкасла» отправил Гнабри один на один с Пикок-Фаррелом, и Серж переиграл вратаря «Блэкпула».

Если кто-то подумал, что Северную Ирландию после быстрого гола немцев ждёт разгром, то ничего подобного не случилось. Команда Нагельсмана опять «катала телегу» по полю. За весь первый тайм сборная Германии нанесла всего два удара по воротам, а то попадание Гнабри в створ так и осталось единственным.

Сборная Северной Ирландии тоже только однажды пробила в створ, а всего за 45 минут – трижды. Но этого хватило, чтобы сравнять счёт незадолго до перерыва. Теперь уже Гнабри подвёл свою команду на угловом, бросив Прайса, за которого отвечал. Хавбек прибежал на дальний угол вратарской, куда пошла подача, и в касание переправил мяч в сетку. Более того, сборная Германии могла получить пенальти в свои ворота после единоборства Антона с североирландцем. В спорном эпизоде норвежский судья Эскос решил, что Вальдемар не сфолил.

Северная Ирландия Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Почти до середины второго тайма сборной Германии похвастаться было нечем. Всё изменило одно решение Нагельсмана – замена Вольтемаде на Амири. Атакующий полузащитник «Майнца» оказался той деталью, которой недоставало хозяевам. Надим сажал североирландцев на жёлтые карточки, он забил второй гол немцев на 69-й минуте. Причём довольно нелепый. Раум сделал заброс за спины защитникам, а мяч очень удачно прилетел в зону между голкипером и центрбеком, срикошетил и попал к Амири. Надим добежал до нужной точки – поразил фактически пустые ворота.

Амири на пару с Вирцем не дали Северной Ирландии и вернуться в игру. Ещё через три минуты представитель «Майнца» заработал штрафной, а новичок «Ливерпуля» фантастически исполнил его. Флориан перекинул стенку, словно на тренировке. Там, где не получаются командные действия, топ-сборную выручает индивидуальное мастерство звёзд. А североирландцы заметно подустали, поэтому третий гол стал них для приговором.

Отставка Нагельсмана (если её действительно обсуждали в федерации) пока отменяется. Впереди у сборной Германии домашний матч с Люксембургом и выезд в Северную Ирландию в октябре. Легко в Белфасте, судя по сегодняшней встрече, немцам точно не будет.