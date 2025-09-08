«Ты знаешь, сколько это стоит?» Детали разгрома от сборной России — сильнейшей за три года

Спустя три года в Дохе почти ничего не напоминает о том, как именно здесь Лионель Месси окончательно стал великим. Только футбольные мячи в метро вместо поручней и логистика у арен турнира – её менять не стали. Катарцы даже не разобрали знаменитый стадион «974» из контейнеров, хотя обещали сделать это сразу после турнира.

***

Зато в Катаре моментально вспоминаешь, что такое жара. Вот тут за три года ничего поменяться особо и не могло. Дикие 42°С, которые ночью превращаются в «комфортные» 38°С. По прилёте в Доху футболисты сборной России говорили, что это катастрофа. Зато на стадионах – всё комфортно. При подготовке к чемпионату мира Катар стал, наверное, самой кондиционированной страной. Вот и на стадионе «Аль-Садда», за который сейчас играют Клаудиньо и, например, Роберто Фирмино, с прохладой было всё в порядке. Ну почти. После матча Игорь Дивеев сказал, что даже при кондиционировании по периметру всего стадиона на поле были места, где игроки ощущали себя как в бане.

«Знаешь, сколько это стоит? Провести один матч с кондиционерами?» — с улыбкой спросил меня перед матчем тренер сборной России Николай Писарев. Чувствую подвох, говорю, что нет. «$ 300 тыс.! А тренировку предматчевую, как у нас вчера, — $ 70 тыс.», — шокировал тренер.

Хорошо, что платит за это не РФС.

Катар – Россия Фото: Михаил Шапаев, РФС

На матч, кстати, пришло 600 российских болельщиков. Некоторые из них – те, кто появился за полтора часа до старта – увидели, как игроки сборной вышли пощупать газон. На выбор у фанатов были все футболисты российской команды. Но они ради селфи позвали только одного ― Алексея Батраков. Лёша через полполя дошёл до фанатов, сам сделал с ними селфи и каждому пожал руку. Он уже звезда ― даже когда в сборной есть Александр Головин и Матвей Сафонов.

***

«С Катаром сыграют сильнейшие, на данный момент», — Карпин пообещал это ещё накануне матча. И не обманул. Да, в составе, который вышел на поле, есть пара спорных позиций. Но если попросить назвать 11 лучших игроков России по позициям, вы назовёте 80% старта на Катар. И эти сильнейшие не подвели. В первом тайме сборная сыграла почти идеально. Хулен Лопетеги, которого занесло в Катар ветром быстрых увольнений из двух последних клубов, активно кричал и жестикулировал на бровке. Впрочем, это не помогало. Не впечатлил Катар и запасных игроков нашей сборной. В перерыве матча Дима Баринов бросил на бегу: «Иордания была сильнее».

Было очень интересно посмотреть, как будут выглядеть Батраков и Матвей Кисляк, когда вокруг них уже опытные и заслуженные легионеры ― Алексей Миранчук и Головин. И Лёша с Матвеем в этой игре не то что не потерялись – они эту игру сделали. Даже из-за ворот было видно, как уверены в себе и один, и второй. Как Батраков руководил темпом игры и успокаивал всех вокруг, когда это было надо, а потом к месту запускал острые забросы и передачи. Как Кисляк был вездесущ и как нашёл прекрасным пасом Батракова, который отдал голевую на Головина. А потом Матвей забил и сам – с уже классического навеса Данила Кругового. Да, это всего лишь Катар. Однако в период отстранения такие перформансы молодых где-то радуют даже сильнее, чем в период до бана. Ну и Катар всё-таки чемпион Азии.

Сборная России Фото: Михаил Шапаев, РФС

Всё это великолепие проходило при активной поддержке домашних фанатов. Катарский аналог нашего уже забытого ВОБ весь матч исполнял заряды под барабаны. Под конец матча от них можно было впасть в транс. Возможно, именно это состояние чуть не заставило подраться двух российских фанатов. Предметом спора стала футболка Сафонова, которую Матвей в качестве сувенира кинул на трибуну.

***

В интервью «Чемпионату», которое скоро выйдет у нас на сайте, Валерий Карпин говорил, что перестройка сборной России завершена. И это очень похоже на правду.

Сборная России Фото: Михаил Шапаев, РФС