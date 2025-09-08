«Встреча с Головиным — мечты становятся реальностью». Новый дебют в сборной России Карпина

Матвей Лукин рассказал, как узнал о вызове в команду, какой сюрприз ему сделали родители и за что поблагодарит Акинфеева в клубе.

Матвей Лукин — новое имя в сборной России. За полчаса до конца игры с Катаром защитник ЦСКА сменил одноклубника Игоря Дивеева. Дебют получился успешным — с Лукиным команда Карпина не пропустила, а после матча Матвей пообщался с «Чемпионатом».

— Что испытываешь после дебюта за сборную России?

— В первую очередь большую гордость. Я счастлив, что это случилось. Очень переживал, что на этом сборе могу не сыграть, и действительно очень ждал этого дня. Рад, что всё так сложилось: команда выиграла в Катаре, я дебютировал с хорошим соперником.

— Перед матчем не знал, что дебютируешь?

— Нет. Просто старался и выкладывался. Хотелось проявить себя, и вот — получил хорошее количество времени. Даже поучаствовал в некоторых игровых моментах.

— Перед выходом потряхивало?

— Не сказал бы, но было приятное волнение. Когда дебютируешь за сборную своей страны, эмоции переполняют. Нужно было совершить первое игровое действие, выдохнуть. Думаю, получилось неплохо.

— Где ты был и что делал, когда узнал о вызове в сборную?

— Я был на базе ЦСКА, после тренировки мы сидели и кушали всей командой. Меня резко начинают поздравлять — а я не понимаю, с чем именно. Потом смотрю список. Мне было очень приятно. Сначала очень ждал вызова, потом — дебюта. Этот день настал.

— Кто произнёс самые ценные слова перед поездкой в сборную?

— Моя семья. Они приехали ко мне домой сюрпризом, я об этом не знал. И сказали такие душевные слова о том, что я всю жизнь к этому шёл, мечтал, говорил каждый день. Говорили: «Теперь мечта может стать реальностью. Продолжай работать». Для меня это маленький шажок в футболе — уверен, дальше будут ещё большие задачи и мечты.

Игорь Акинфеев и Матвей Лукин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Прямо во время матча Игорь Акинфеев в своём канале поздравил тебя с дебютом. Говорил ли он что-то до отъезда?

— Сначала от Игоря Владимировича было много шуток, потом, конечно, пожелал удачи (улыбается). Мне приятно, что легенда российского футбола, настоящий кумир для меня и многих мальчиков выставляет в свой канал меня — обычного парня, который всю жизнь мечтал об этом. Когда приеду в клуб, поблагодарю его.

— Перед матчами сборной появился коллаж с твоими фото с Головиным: из детства и нынешнего времени. Что значит для тебя встреча с Александром в одной команде?

— Это значит, что мечты могут становиться реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл маленьким детям, которые занимаются футболом и думают, что это нереально, перестают верить. Продолжайте трудиться, верить в себя! Если делать всё правильно и отдаваться своему любимому делу, рано или поздно вы дойдёте до того, о чём мечтаете. Футбол это, хоккей, баскетбол — неважно.

— Как тебе Головин в общении и как футболист?

— Футболисты, которые находятся в сборной России — это очень хороший уровень. Никто не выпадает, и прямо чувствуешь, что это игроки высокого качества. И получаешь наслаждение от каждой тренировки.

Матвей Лукин, Александр Головин и их #9YearsChallenge Фото: РФС

— А как оценишь сборную Катара?

— Очень квалифицированная команда, и мы знали, что будет непросто. Но я считаю, что мы провели очень хороший матч и заслуженно победили.

— Некоторые считали, что Катар посильнее Иордании.

— Не сказал бы, что Иордания слабее — у нас было два сильных соперника. Мы уже разобрали игру с Иорданией и сделали работу над ошибками. Поэтому и получился такой матч с Катаром.

— Как тебе погода здесь?

— Очень жарко, душно. Но когда выходишь на поле, забываешь обо всём и получаешь удовольствие. Во время матча вообще всё равно на погоду.

— Смог бы жить в таких условиях?

— Если честно, слишком жарко. Надо ко всему привыкать. Я такой человек: если есть какие-то обстоятельства, их нужно принимать. Ничего не сделаешь. Но меня пока всё устраивает в России (улыбается).

— Кирилл Глебов получил травму в дебютном матче за сборную. Он сильно расстроился?

— Обидно потерять такого качественного футболиста. Мы все его поддержали, пожелали скорейшего выздоровления. Когда приедем в клуб, пообщаемся с Кириллом. Думаю, восстановление пройдёт быстрее, чем планируется, потому что рядом с ним хорошие и добрые люди. Все желаем Кириллу здоровья.

— Он ведь действительно всегда быстро восстанавливается.

— Да! Быстро бегает и быстро восстанавливается. Такой он парнишка.

— Впереди новые сборы национальной команды, матчи с Ираном и Боливией. Теперь уже надеешься на очередной вызов?

— Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду.