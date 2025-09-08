«Встреча с Головиным — мечты становятся реальностью». Новый дебют в сборной России Карпина

Матвей Лукин — новое имя в сборной России. За полчаса до конца игры с Катаром защитник ЦСКА сменил одноклубника Игоря Дивеева. Дебют получился успешным — с Лукиным команда Карпина не пропустила, а после матча Матвей пообщался с «Чемпионатом».
— Что испытываешь после дебюта за сборную России?
— В первую очередь большую гордость. Я счастлив, что это случилось. Очень переживал, что на этом сборе могу не сыграть, и действительно очень ждал этого дня. Рад, что всё так сложилось: команда выиграла в Катаре, я дебютировал с хорошим соперником.
— Перед матчем не знал, что дебютируешь?
— Нет. Просто старался и выкладывался. Хотелось проявить себя, и вот — получил хорошее количество времени. Даже поучаствовал в некоторых игровых моментах.
— Перед выходом потряхивало?
— Не сказал бы, но было приятное волнение. Когда дебютируешь за сборную своей страны, эмоции переполняют. Нужно было совершить первое игровое действие, выдохнуть. Думаю, получилось неплохо.
— Где ты был и что делал, когда узнал о вызове в сборную?
— Я был на базе ЦСКА, после тренировки мы сидели и кушали всей командой. Меня резко начинают поздравлять — а я не понимаю, с чем именно. Потом смотрю список. Мне было очень приятно. Сначала очень ждал вызова, потом — дебюта. Этот день настал.
— Кто произнёс самые ценные слова перед поездкой в сборную?
— Моя семья. Они приехали ко мне домой сюрпризом, я об этом не знал. И сказали такие душевные слова о том, что я всю жизнь к этому шёл, мечтал, говорил каждый день. Говорили: «Теперь мечта может стать реальностью. Продолжай работать». Для меня это маленький шажок в футболе — уверен, дальше будут ещё большие задачи и мечты.
Игорь Акинфеев и Матвей Лукин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Прямо во время матча Игорь Акинфеев в своём канале поздравил тебя с дебютом. Говорил ли он что-то до отъезда?
— Сначала от Игоря Владимировича было много шуток, потом, конечно, пожелал удачи (улыбается). Мне приятно, что легенда российского футбола, настоящий кумир для меня и многих мальчиков выставляет в свой канал меня — обычного парня, который всю жизнь мечтал об этом. Когда приеду в клуб, поблагодарю его.
— Перед матчами сборной появился коллаж с твоими фото с Головиным: из детства и нынешнего времени. Что значит для тебя встреча с Александром в одной команде?
— Это значит, что мечты могут становиться реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл маленьким детям, которые занимаются футболом и думают, что это нереально, перестают верить. Продолжайте трудиться, верить в себя! Если делать всё правильно и отдаваться своему любимому делу, рано или поздно вы дойдёте до того, о чём мечтаете. Футбол это, хоккей, баскетбол — неважно.
— Как тебе Головин в общении и как футболист?
— Футболисты, которые находятся в сборной России — это очень хороший уровень. Никто не выпадает, и прямо чувствуешь, что это игроки высокого качества. И получаешь наслаждение от каждой тренировки.
Матвей Лукин, Александр Головин и их #9YearsChallenge
Фото: РФС
— А как оценишь сборную Катара?
— Очень квалифицированная команда, и мы знали, что будет непросто. Но я считаю, что мы провели очень хороший матч и заслуженно победили.
— Некоторые считали, что Катар посильнее Иордании.
— Не сказал бы, что Иордания слабее — у нас было два сильных соперника. Мы уже разобрали игру с Иорданией и сделали работу над ошибками. Поэтому и получился такой матч с Катаром.
— Как тебе погода здесь?
— Очень жарко, душно. Но когда выходишь на поле, забываешь обо всём и получаешь удовольствие. Во время матча вообще всё равно на погоду.
— Смог бы жить в таких условиях?
— Если честно, слишком жарко. Надо ко всему привыкать. Я такой человек: если есть какие-то обстоятельства, их нужно принимать. Ничего не сделаешь. Но меня пока всё устраивает в России (улыбается).
— Кирилл Глебов получил травму в дебютном матче за сборную. Он сильно расстроился?
— Обидно потерять такого качественного футболиста. Мы все его поддержали, пожелали скорейшего выздоровления. Когда приедем в клуб, пообщаемся с Кириллом. Думаю, восстановление пройдёт быстрее, чем планируется, потому что рядом с ним хорошие и добрые люди. Все желаем Кириллу здоровья.
— Он ведь действительно всегда быстро восстанавливается.
— Да! Быстро бегает и быстро восстанавливается. Такой он парнишка.
— Впереди новые сборы национальной команды, матчи с Ираном и Боливией. Теперь уже надеешься на очередной вызов?
— Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду.