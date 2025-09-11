Пока что главное преображение сезона. Грилиш изумляет после «Сити» — уже стал рекордсменом

Летом 2021-го «Манчестер Сити» отдал за Джека Грилиша баснословные € 117,5 млн. Переплатили? Безусловно. Стал ли англичанин звездой команды Пепа Гвардиолы? Скорее нет – на первый план выходили другие. Оценить хотя бы статистический вклад: у Грилиша 17+23 в 157 встречах, у Фила Фодена — 100+61 в 320, у Рахима Стерлинга — 131+86 в 339. Но всё равно Джек был крайне полезен. Особенно в сезон требла, когда провёл на поле практически 3500 минут.

Гвардиола высоко оценивал Грилиша за непредсказуемый дриблинг, умение держать мяч и стягивать соперников на себя. Плюс профессионализм. Да-да, профессионализм человека, который давно заработал репутацию отвязного кутилы. «Я впечатлён. Мы приехали на базу в шесть утра, и он уже был здесь: проходил реабилитацию, чтобы подготовиться на случай, если понадобится», — слова Пепа весной 2023-го.

Грилиш празднует требл в составе «Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Тем не менее постепенно роль Грилиша снижалась. В прошлом сезоне Гвардиола доверил ему лишь 1521 минуту, из них в АПЛ — 715. Это 17-й результат в команде. Причина — частые травмы и проигранная конкуренция. В декабре 2024-го Пеп использовал Джека даже в центре поля, но исключительно от безысходности. Перемены назревали. Об этом в июне открыто рассуждал сам тренер:

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Желаю всего наилучшего Джеку, его девушке, детям и семье. Я не знаю, что произойдёт дальше, но у меня нет ни малейших сомнений в качествах Джека — они у него были всегда. Наш требл без него был бы невозможен. Он — топ, топ, топ-игрок. Тем не менее футболисты должны конкурировать. Доку во многих матчах был просто невероятен. Сделал шаг вперёд Савио. Единственная причина, по которой Грилиш не получал игрового времени — это я. Не потому что он делал что-то не так или был в чём-то неправ. В конце концов, каждый сезон — это конкуренция».

В июле «Манчестер Сити» отправился на клубный ЧМ без Грилиша: он занимался индивидуально и готовился к трансферу. Дэвид Мойес в это время довольно потирал руки. Тренер «Эвертона» лично занимался переходом и высоким красноречием сделал так, что Джек даже не рассматривал альтернативные варианты. Хотя в СМИ писали про интерес «Тоттенхэма» и «Наполи», где можно было вновь бороться за титулы и делить поле с Кевином Де Брёйне. Букмекеры даже выставляли коэффициент 3.00 на переезд британца в Серию А против 4.50 на перебазирование к «ирискам». Как выяснилось, не угадали.

В Ливерпуле Грилишу вновь дали почувствовать себя «первым парнем на деревне» — аналогично периоду в «Астон Вилле». И он засиял, причём моментально. В 1-м туре Джеку достались лишь 19 минут. В атаке не получалось в целом у всей команды, ещё и допустили обидный пенальти — «Лидс» его реализовал и добился минимальной победы.

А далее — чистое величие. Для начала – в противостоянии с «Брайтоном». У Грилиша получалось буквально всё. Например, четыре из пяти попыток дриблинга. Но главное — дубль из голевых передач. Прострел на дальнюю штангу — Илиман Нидайе подоспел вовремя и замкнул. Аккуратная скидка под удар из-за штрафной Джеймсу Гарнеру — и «чайки» остались без добычи (2:0).

Грилиш (слева) в матче «Эвертон» — «Брайтон» Фото: Clive Mason/Getty Images

Следом «Эвертон» гостил у «Вулверхэмптона». Уже в самом начале встречи Грилиш поймал заброс Виталия Миколенко и мягко скинул головой в центр штрафной, а там Бету организовал расстрел с пары метров. «Вулвз» сравняли счёт? Не проблема. Сначала Джек обманул двоих скрытым пасом на Кирнана Дьюсбери-Холла — тому оставалось катнуть на Ндиайе. Затем воскресший диспетчер уже сам ассистировал Дьюсбери-Холлу. Пять из восьми удачных обводок, 92% точности передач (33 из 36) — тоже на месте. Один ответный мяч «волков» не спас.

Понятно, что выводы делать рано. Тем не менее «Эвертон» по заработанным очкам ниже только «Ливерпуля» и «Челси». Сам же Грилиш, во-первых, стал первым в истории «Эвертона», кто отдал два ассиста в двух матчах АПЛ кряду. Во-вторых, в составе «Сити» он оформил их за два предыдущих сезона аж в два раза меньше. При этом по ожидаемым голевым у него только 1,65 xA. Вот настолько вингер перевыполняет планку.

В списке лучших ассистентов Премьер-лиги пятеро набрали по две голевых: Риккардо Калафьори, Жоао Педро, Мохаммед Кудус, Коди Гакпо и Эль-Хаджи Малик Диуф. Трёх нет ни у кого. У Грилиша — четыре. Джека логично номинировали на звание игрока месяца. Ну не гений ли?

«Грилиш выглядит даже лучше, чем я думал. Наверное, ему нужно немного любви и понимания. Но в первую очередь ему необходимо играть. Надеюсь, он начнёт наращивать темп и станет ещё круче по ходу сезона. Джек оказывает влияние на ход встреч, поэтому нужно отдать ему должное. Сейчас он получает то игровое время, которого ему не хватало ранее. Джек очень хорош. Его игра — не моя заслуга. Дело в его стремлении стать лучше. Ему есть что доказывать. Джек хочет показать, что он хороший футболист. Думаю, он это и демонстрирует», — скромная рецензия Мойеса.

«Джек Де Брёйне сделал это снова», — комментировал достижение Грилиша Эрлинг Холанд. Фанаты «Эвертона» тоже без ума от него: когда Джек подходил к трибунам и отдавал футболку, попал в крепкие объятия и послушал одобрительный заряд.

Вингер не упускает случая уколоть «Ман Сити». Например, выкладывая в соцсетях скриншот, где написано, что он впервые за год сыграл три матча подряд, и сопровождая его подписью: «Так приятно». Или рассказывая, как не получал удовольствия от футбола в Манчестере:

«Главное — наслаждаться футболом, получать удовольствие от каждой игры. Возможно, в последние пару лет я не получал от футбола столько удовольствия, сколько должен был. Моя семья иногда говорила мне об этом… Никто не виноват, я сам виноват. Я очень люблю футбол и хочу снова испытать это чувство: когда ты просыпаешься в день матча и не можешь дождаться момента, когда выйдешь на поле. Именно так я чувствовал себя сегодня. Надеюсь, моё выступление показало это».

А вот другие его слова:

Джек Грилиш полузащитник «Эвертона» «Играя с Кевином Де Брёйне, я многому у него научился. Ассистировать так же важно, как и забивать. Это особое чувство. Всё, чего я хочу, — приносить пользу этому клубу. Я не говорю, что раньше не чувствовал себя свободным. Но сегодня я мог делать то, что хочу, в большей или меньшей степени, и играть с некоторой долей свободы. Больше рисковать. Я чувствую, что мне это удалось. Я очень доволен игрой команды, как и своей собственной. Последний раз я проводил на поле все 90 минут, по-моему, в апреле или марте. Примерно четыре-пять месяцев назад».

В ближайших турах «Эвертону» играть дома со слабой на старте сезона «Астон Виллой» и в дерби с «Ливерпулем», который в обороне не безупречен. Если Грилиш сверкнёт и там, станет окончательно ясно: старина Джек вернул молодость.

У «ирисок» есть право выкупа вингера за € 57,5 млн. Когда оформляли сделку, казалось, такую возможность включили просто для галочки. Всё-таки Грилиш давно растерял форму, а ливерпульцы никогда столько не тратили. Джек доказывает ошибочность таких мыслей.