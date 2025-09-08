Горячее 9 сентября: «Локо» — «Северсталь» и «Динамо» М — «Сочи» в хоккее, Турция — Польша в баскетболе, игры Франции и Португалии в футболе!

Топ-события вторника: Сербия против Англии в отборе к ЧМ-2026, Евробаскет и регулярка КХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 17:00: Турция — Польша, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: есть способ остановить Шенгюна?

Турция и Польша оказались в четвертьфинале не без труда. Обеим командам хоть и противостояли номинальные аутсайдеры, но добыть лёгких побед не удалось. Турция смотрится шикарно на турнире, особенно стоит выделить Алперена Шенгюна, который просто удивляет. У Польши разошёлся натурализованный игрок Джордан Лойд. Кто выйдет из этой дуэли с высоко поднятой головой, тот и принесёт своей сборной победу.

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» одержит первую победу в сезоне?

«Трактор» в стартовых двух матчах набрал два очка, однако до сих пор не одержал ни одной победы, уступив «Локомотиву» и «Барысу» в дополнительное время. Встреча в Нижнекамске – отличная возможность выйти на победную поступь. Особенно с учётом того, как тяжёл пока «Нефтехимик» Гришина. Получится ли у нижнекамцев забросить первую шайбу в сезоне?

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оборона «Спартака» не выдержит?

В первом матче нынешнего сезона «Спартак» прилично помучился с аутсайдером Западной конференции, одержав волевую победу с минимальным счётом. Игра в обороне пока оставляет желать лучшего. Минское «Динамо» проведёт стартовый матч. Состав белорусской команды обновился, однако местные лидеры, такие как Пинчук и Мороз, остались. Они и возьмут на себя роль лидеров?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Локомотив» найдёт ключик к «Северстали»?

«Локомотив» на предсезонке дважды встречался с «Северсталью» и оба матча проиграл. Команда Андрея Козырева здорово выглядела как на подготовительных играх, так и в недавней встрече в Нижнекамске. Лидеры череповецкой команды сейчас в отличной форме – и Пилипенко, и Аймурзин уже записали на свой счёт результативные баллы. Продолжат ли они в Ярославле?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируются ли бело-голубые перед болельщиками?

«Динамо» ужасно начало сезон, влетев 2:6 одному из главных конкурентов. Московская команда ожидаемо выглядела тяжело физически, но проиграла не только по этому аспекту. «Сочи», в свою очередь, достойно бился со «Спартаком», едва не отобрав очки у более звёздной команды. Крикунов потреплет нервы бывшему клубу?

🏆 🏀 19:30: УНИКС – Зенит, Кубок Кондрашина и Белова, финал

Кубок Кондрашина и Белова . Финал Кубок Кондрашина и Белова . Финал 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК WSF1 Не начался WSF2 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кому достанется первый трофей в сезоне?

Что УНИКС, что «Зенит» сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном. Команды совсем недавно начали подготовку к чемпионату-2025/2026 и готовы показать себя во всей красе. Кто выиграет Кубок Кондрашина и Белова?

🏀 21:00: Литва — Греция, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала

Интрига: Адетокунбо протащит свою команду в полуфинал?

Ещё на групповом этапе стало понятно, какую роль играет Яннис Адетокунбо в сборной Греции. Грик Фрик делает в команде буквально всё: обороняется, атакует, приковывает всё внимание соперника на себя. Без него подопечные Спанулиса выглядят совершенно иначе, что и показала встреча с Боснией в группе. Литва полагается на командный баскетбол — в системе координат Куртинайтиса взаимодействие игроков бьёт любой индивидуальный класс. Чья система пройдёт в полуфинал?

⚽️ 21:45: Франция — Исландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 2-й тур

Интрига: Франция одержит вторую победу подряд?

Франция в 1-м туре квалификации обыграла в гостях Украину (2:0). Ключевой матч в группе команда Дидье Дешама провела. Теперь нужно просто набирать свои очки. В следующей встрече французы примут дома Исландию. Не самый приятный и лёгкий, но вполне обыгрываемый соперник. Или ждём чуда от исландцев?

⚽️ 21:45: Венгрия — Португалия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли венгры Роналду?

Криштиану Роналду и Португалия рвутся на чемпионат мира. Мало сомнений, что команда Роберто Мартинеса попадёт на турнир. Однако бронь ещё не оформлена, а значит, нужно побеждать. Впереди — непростой выезд к Венгрии. Если кто-то и может засушить португальцев, то именно команда Марко Росси.

⚽️ 21:45: Сербия — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вязкая Англия запутает Сербию?

Англия под руководством Томаса Тухеля не сильно изменилась. Команда всё так же эффективна, но прагматична. Футбол англичан приносит победы, однако заставляет скучать. Сербия — не главные эстеты, в их игре нет голевого пиршества. Но, возможно, в столкновении двух прагматиков родится футбольное шоу?

⚽️🎦 21:45: Босния и Герцеговина — Австрия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа H, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: битва лидеров группы Н

Босния и Австрия — лидеры группы Н и главные претенденты на выход на ЧМ-2026. Команда Ральфа Рангника отстаёт от соперника на три очка при матче в запасе. Так что очная встреча станет ключевой. В случае победы именно Австрия станет фаворитом. Если же три очка возьмут боснийцы, то они серьёзно приблизятся к ЧМ.