Расписание спортивных матчей 9 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Сербия против Англии в отборе к ЧМ-2026, Евробаскет и регулярка КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 сентября 2025 года
Горячее 9 сентября: «Локо» — «Северсталь» и «Динамо» М — «Сочи» в хоккее, Турция — Польша в баскетболе, игры Франции и Португалии в футболе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 17:00: Турция — Польша, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: есть способ остановить Шенгюна?

Турция и Польша оказались в четвертьфинале не без труда. Обеим командам хоть и противостояли номинальные аутсайдеры, но добыть лёгких побед не удалось. Турция смотрится шикарно на турнире, особенно стоит выделить Алперена Шенгюна, который просто удивляет. У Польши разошёлся натурализованный игрок Джордан Лойд. Кто выйдет из этой дуэли с высоко поднятой головой, тот и принесёт своей сборной победу.

Статистика Евробаскета
Подробный обзор четвертьфиналов:
Плей-офф Евробаскета-2025: все пары четвертьфиналов, расписание матчей и расклады
Плей-офф Евробаскета-2025: все пары четвертьфиналов, расписание матчей и расклады

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Трактор» одержит первую победу в сезоне?

«Трактор» в стартовых двух матчах набрал два очка, однако до сих пор не одержал ни одной победы, уступив «Локомотиву» и «Барысу» в дополнительное время. Встреча в Нижнекамске – отличная возможность выйти на победную поступь. Особенно с учётом того, как тяжёл пока «Нефтехимик» Гришина. Получится ли у нижнекамцев забросить первую шайбу в сезоне?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Гру — о последнем поражении:
Гру — о поражении «Трактора» от «Барыса»: мы недостаточно хорошо работали

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оборона «Спартака» не выдержит?

В первом матче нынешнего сезона «Спартак» прилично помучился с аутсайдером Западной конференции, одержав волевую победу с минимальным счётом. Игра в обороне пока оставляет желать лучшего. Минское «Динамо» проведёт стартовый матч. Состав белорусской команды обновился, однако местные лидеры, такие как Пинчук и Мороз, остались. Они и возьмут на себя роль лидеров?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Жамнов — о победе над «Сочи»:
«Эти моменты надо убирать». Жамнов объяснил, что ему не понравилось в игре «Спартака»

🏒 19:30: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» найдёт ключик к «Северстали»?

«Локомотив» на предсезонке дважды встречался с «Северсталью» и оба матча проиграл. Команда Андрея Козырева здорово выглядела как на подготовительных играх, так и в недавней встрече в Нижнекамске. Лидеры череповецкой команды сейчас в отличной форме – и Пилипенко, и Аймурзин уже записали на свой счёт результативные баллы. Продолжат ли они в Ярославле?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как «Локомотив» выиграл стартовый матч чемпионата:
Хартли начал в «Локомотиве» с трофея! Чемпион вырвал победу у «Трактора» в серии бросков
Хартли начал в «Локомотиве» с трофея! Чемпион вырвал победу у «Трактора» в серии бросков

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируются ли бело-голубые перед болельщиками?

«Динамо» ужасно начало сезон, влетев 2:6 одному из главных конкурентов. Московская команда ожидаемо выглядела тяжело физически, но проиграла не только по этому аспекту. «Сочи», в свою очередь, достойно бился со «Спартаком», едва не отобрав очки у более звёздной команды. Крикунов потреплет нервы бывшему клубу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с Алексеем Скабелкой:
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова
Эксклюзив
«Отмена гола «Ак Барса» — главный момент для гордости». Интервью с помощником Кудашова

🏆 🏀 19:30: УНИКС – Зенит, Кубок Кондрашина и Белова, финал

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
WSF1
Не начался
WSF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кому достанется первый трофей в сезоне?

Что УНИКС, что «Зенит» сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном. Команды совсем недавно начали подготовку к чемпионату-2025/2026 и готовы показать себя во всей красе. Кто выиграет Кубок Кондрашина и Белова?

Статистика Кубка Кондрашина и Белова
Что творилось в межсезонье?
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?

🏀 21:00: Литва — Греция, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Адетокунбо протащит свою команду в полуфинал?

Ещё на групповом этапе стало понятно, какую роль играет Яннис Адетокунбо в сборной Греции. Грик Фрик делает в команде буквально всё: обороняется, атакует, приковывает всё внимание соперника на себя. Без него подопечные Спанулиса выглядят совершенно иначе, что и показала встреча с Боснией в группе. Литва полагается на командный баскетбол — в системе координат Куртинайтиса взаимодействие игроков бьёт любой индивидуальный класс. Чья система пройдёт в полуфинал?

Статистика Евробаскета
Геройства Янниса!
Чудо сборной Грузии, великолепные Дончич и Яннис. Итоги игрового дня Евробаскета
Чудо сборной Грузии, великолепные Дончич и Яннис. Итоги игрового дня Евробаскета

⚽️ 21:45: Франция — Исландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 2-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция одержит вторую победу подряд?

Франция в 1-м туре квалификации обыграла в гостях Украину (2:0). Ключевой матч в группе команда Дидье Дешама провела. Теперь нужно просто набирать свои очки. В следующей встрече французы примут дома Исландию. Не самый приятный и лёгкий, но вполне обыгрываемый соперник. Или ждём чуда от исландцев?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Французская федерация и «ПСЖ» устроили батл из-за травм игроков:
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле

⚽️ 21:45: Венгрия — Португалия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли венгры Роналду?

Криштиану Роналду и Португалия рвутся на чемпионат мира. Мало сомнений, что команда Роберто Мартинеса попадёт на турнир. Однако бронь ещё не оформлена, а значит, нужно побеждать. Впереди — непростой выезд к Венгрии. Если кто-то и может засушить португальцев, то именно команда Марко Росси.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Как Роналду устроил шоу в Ереване:
«Сииу» от Роналду кричал весь гостевой стадион. И даже 0:5 стали праздником для Армении
«Сииу» от Роналду кричал весь гостевой стадион. И даже 0:5 стали праздником для Армении

⚽️ 21:45: Сербия — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вязкая Англия запутает Сербию?

Англия под руководством Томаса Тухеля не сильно изменилась. Команда всё так же эффективна, но прагматична. Футбол англичан приносит победы, однако заставляет скучать. Сербия — не главные эстеты, в их игре нет голевого пиршества. Но, возможно, в столкновении двух прагматиков родится футбольное шоу?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Величие Саутгейта закреплено официально:
Саутгейт стал рыцарем! Лишь 3 тренера сборной Англии получали титул до него
Истории
Саутгейт стал рыцарем! Лишь 3 тренера сборной Англии получали титул до него

⚽️🎦 21:45: Босния и Герцеговина — Австрия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа H, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров группы Н

Босния и Австрия — лидеры группы Н и главные претенденты на выход на ЧМ-2026. Команда Ральфа Рангника отстаёт от соперника на три очка при матче в запасе. Так что очная встреча станет ключевой. В случае победы именно Австрия станет фаворитом. Если же три очка возьмут боснийцы, то они серьёзно приблизятся к ЧМ.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Экс-руководитель «Локомотива» теперь говорит о молодёжи в Австрии:
Рангник: будь я владельцем или директором клуба, вкладывался бы только в молодёжь
Комментарии
Новости. Футбол
