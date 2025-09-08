Топ-события вторника: Сербия против Англии в отборе к ЧМ-2026, Евробаскет и регулярка КХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 9 сентября в Матч-центре
- 🏀 17:00: Турция — Польша, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала
- 🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏆 🏀 19:30: УНИКС – Зенит, Кубок Кондрашина и Белова, финал
- 🏀 21:00: Литва — Греция, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала
- ⚽️ 21:45: Франция — Исландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Венгрия — Португалия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 2-й тур
- ⚽️ 21:45: Сербия — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 6-й тур
- ⚽️🎦 21:45: Босния и Герцеговина — Австрия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа H, 6-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏀 17:00: Турция — Польша, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала
Интрига: есть способ остановить Шенгюна?
Турция и Польша оказались в четвертьфинале не без труда. Обеим командам хоть и противостояли номинальные аутсайдеры, но добыть лёгких побед не удалось. Турция смотрится шикарно на турнире, особенно стоит выделить Алперена Шенгюна, который просто удивляет. У Польши разошёлся натурализованный игрок Джордан Лойд. Кто выйдет из этой дуэли с высоко поднятой головой, тот и принесёт своей сборной победу.
🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: «Трактор» одержит первую победу в сезоне?
«Трактор» в стартовых двух матчах набрал два очка, однако до сих пор не одержал ни одной победы, уступив «Локомотиву» и «Барысу» в дополнительное время. Встреча в Нижнекамске – отличная возможность выйти на победную поступь. Особенно с учётом того, как тяжёл пока «Нефтехимик» Гришина. Получится ли у нижнекамцев забросить первую шайбу в сезоне?
🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: оборона «Спартака» не выдержит?
В первом матче нынешнего сезона «Спартак» прилично помучился с аутсайдером Западной конференции, одержав волевую победу с минимальным счётом. Игра в обороне пока оставляет желать лучшего. Минское «Динамо» проведёт стартовый матч. Состав белорусской команды обновился, однако местные лидеры, такие как Пинчук и Мороз, остались. Они и возьмут на себя роль лидеров?
🏒 19:30: «Локомотив» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Локомотив» найдёт ключик к «Северстали»?
«Локомотив» на предсезонке дважды встречался с «Северсталью» и оба матча проиграл. Команда Андрея Козырева здорово выглядела как на подготовительных играх, так и в недавней встрече в Нижнекамске. Лидеры череповецкой команды сейчас в отличной форме – и Пилипенко, и Аймурзин уже записали на свой счёт результативные баллы. Продолжат ли они в Ярославле?
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: реабилитируются ли бело-голубые перед болельщиками?
«Динамо» ужасно начало сезон, влетев 2:6 одному из главных конкурентов. Московская команда ожидаемо выглядела тяжело физически, но проиграла не только по этому аспекту. «Сочи», в свою очередь, достойно бился со «Спартаком», едва не отобрав очки у более звёздной команды. Крикунов потреплет нервы бывшему клубу?
🏆 🏀 19:30: УНИКС – Зенит, Кубок Кондрашина и Белова, финал
Интрига: Кому достанется первый трофей в сезоне?
Что УНИКС, что «Зенит» сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном. Команды совсем недавно начали подготовку к чемпионату-2025/2026 и готовы показать себя во всей красе. Кто выиграет Кубок Кондрашина и Белова?
🏀 21:00: Литва — Греция, Евробаскет, плей-офф, 1/4 финала
Интрига: Адетокунбо протащит свою команду в полуфинал?
Ещё на групповом этапе стало понятно, какую роль играет Яннис Адетокунбо в сборной Греции. Грик Фрик делает в команде буквально всё: обороняется, атакует, приковывает всё внимание соперника на себя. Без него подопечные Спанулиса выглядят совершенно иначе, что и показала встреча с Боснией в группе. Литва полагается на командный баскетбол — в системе координат Куртинайтиса взаимодействие игроков бьёт любой индивидуальный класс. Чья система пройдёт в полуфинал?
⚽️ 21:45: Франция — Исландия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 2-й тур
Интрига: Франция одержит вторую победу подряд?
Франция в 1-м туре квалификации обыграла в гостях Украину (2:0). Ключевой матч в группе команда Дидье Дешама провела. Теперь нужно просто набирать свои очки. В следующей встрече французы примут дома Исландию. Не самый приятный и лёгкий, но вполне обыгрываемый соперник. Или ждём чуда от исландцев?
⚽️ 21:45: Венгрия — Португалия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: остановят ли венгры Роналду?
Криштиану Роналду и Португалия рвутся на чемпионат мира. Мало сомнений, что команда Роберто Мартинеса попадёт на турнир. Однако бронь ещё не оформлена, а значит, нужно побеждать. Впереди — непростой выезд к Венгрии. Если кто-то и может засушить португальцев, то именно команда Марко Росси.
⚽️ 21:45: Сербия — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: вязкая Англия запутает Сербию?
Англия под руководством Томаса Тухеля не сильно изменилась. Команда всё так же эффективна, но прагматична. Футбол англичан приносит победы, однако заставляет скучать. Сербия — не главные эстеты, в их игре нет голевого пиршества. Но, возможно, в столкновении двух прагматиков родится футбольное шоу?
⚽️🎦 21:45: Босния и Герцеговина — Австрия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа H, 6-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: битва лидеров группы Н
Босния и Австрия — лидеры группы Н и главные претенденты на выход на ЧМ-2026. Команда Ральфа Рангника отстаёт от соперника на три очка при матче в запасе. Так что очная встреча станет ключевой. В случае победы именно Австрия станет фаворитом. Если же три очка возьмут боснийцы, то они серьёзно приблизятся к ЧМ.