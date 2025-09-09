«Не уйдёт сам — примем меры». Победителя Евро со скандалом выжили из сборной Азербайджана

Известный португальский тренер Фернанду Сантуш – победитель Евро-2016 и Лиги наций сезона-2018/2019 – уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана. Случилось это за сутки до матча 2-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 с Украиной в Баку. Кажется, очередная отставка ставит точку в карьере 70-летнего специалиста в европейском футболе, по крайней мере, за пределами Португалии.

Карьера Сантуша покатилась вниз после ЧМ-2022, на котором тренер рассорился с Криштиану Роналду, оставив звезду в запасе, и вылетел с Португалией в четвертьфинале. В декабре того года по окончании турнира ему указали на дверь. Разумеется, выбирая между Фернанду и лучшим бомбардиром в истории, федерация оказалась на стороне Криштиану. Портить отношения с Роналду себе дороже. Затем Сантуш всего девять месяцев и шесть матчей проработал со сборной Польши и три месяца – с турецким «Бешикташем». Результаты разочаровывали везде. Хотя специалист-то Фернанду действительно высококлассный. Он доказывал это и в «Порту», где завоевал пять трофеев (включая чемпионский титул), и в Греции, где четырежды признавался лучшим тренером года в стране.

В июне 2024-го Сантуша позвали в Азербайджан поднимать местную сборную. Предшественник португальца Джанни Де Бьязи не сумел вывести азербайджанцев на Евро-2024, хотя ранее стал первым тренером, который вытащил на крупный турнир Албанию. С Азербайджаном такой трюк пока не удавался никому. Под руководством итальянца команда из бывшего СССР заняла четвёртое место в отборочной группе, одержав две победы – в матчах с Эстонией и Швецией – в восьми турах. В Лиге наций сезона-2022/2023 азербайджанцы финишировали вторыми в своей группе Лиги С и остались в третьем дивизионе.

Фернанду Сантуш Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Сантуш начал работу с этой сборной с группового этапа Лиги наций сезона-2024/2025. Получилось даже хуже, чем у предшественника. Осенью прошлого года в шести турах Азербайджан добыл лишь домашнюю ничью с эстонцами (0:0) и проиграл Швеции (1:3 дома и 0:6 в гостях), Словакии (0:2 в гостях и 1:3 дома) и Эстонии на выезде (1:3). Команда Сантуша заняла последнее место – и выбыла в слабейшую Лигу D. Португальский тренер использовал по ходу турнира 28 игроков, дал дебютировать трём футболистам, но ничего не помогло. Его фирменный рациональный стиль перестал приносить результат.

В 2025 году в сборной дебютировали ещё восемь человек, тем не менее болото затянуло. Азербайджан умудрился проиграть на своём поле в товарищеских встречах Гаити (0:3) и Беларуси (0:2). Потом, правда, показался свет в конце тоннеля – выездная ничья с Латвией (0:0). Однако закончилось всё печально. Команда Сантуша потерпела очередное поражение в товарняке с Венгрией (1:2), а на старте отборочного цикла ЧМ-2026 была разгромлена Исландией (0:5) в Рейкьявике.

Азербайджан за год с лишним при Сантуше так и не одержал ни одной победы. Любой уважающий себя тренер в такой ситуации подаст в отставку, но Фернанду отказывался уходить по собственному желанию. После разгрома в Исландии у португальца состоялся такой диалог с журналистами:

– Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?

– Не знаю.

– Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?

– Нет.

– Думаете об отставке?

– Нет.

– В чём причина?

– У меня есть контракт.

– Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня была разгромлена Исландией. Вы не хотите уйти? И как вы перевариваете это? Неужели ждёте, чтобы вас уволили и выплатили компенсацию? У вас нет уважения к себе?

– У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

– Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего не осталось. До каких пор будете терпеть это?

– АФФА будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.

– Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?

– В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

– АФФА ждёт от вас отставки.

– Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос.

Фернанду Сантуш на пресс-конференции Фото: affa.az

По всей видимости, нежелание Сантуша подавать в отставку было связано исключительно с финансовой стороной вопроса. Португалец не хотел терять в деньгах. Азербайджанские журналисты писали, что Фернанду зарабатывает по трёхлетнему контракту € 3-4 млн в год.

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев пообещал после позора в Рейкьявике «принять меры»:

«Отношение со стороны тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное… Я жду, чтобы этот человек взял ответственность. Такой трусливый футбол нам не нужен. Если тренер не уйдёт сам – примем меры. Ждём от него правильного решения».

В конце концов, Сантуш покинул Азербайджан. К матчу с Украиной национальную команду готовит тренер молодёжной сборной Айхан Аббасов. Судя по новостям из страны, с Фернанду не договорились. Местные СМИ пишут, что португалец требует у АФФА компенсацию в размере € 4,5 млн. Невероятный гонорар за пару ничьих!

Что ж, впереди у Сантуша спокойная пенсия, так как «золотой парашют» ему обеспечен. А у сборной Азербайджана – полная неопределённость. Хорошую рекламу азербайджанскому футболу в Европе делает «Карабах», пробившийся в общий этап Лиги чемпионов, вот только за результаты национальной команды болельщикам давно стыдно.