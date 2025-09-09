Самый нервный трансфер РПЛ перед закрытием окна. Как же «Спартак» дожал «Фенербахче»!

Клуб всё лето гонялся за Александером Джику. Затем, казалось, упустил защитника. А потом всё-таки его подписал.

По истории «Спартака» с поиском центрального защитника в летнее трансферное окно можно снимать драматический сериал. Ведь сюжетные линии закручиваются эффектнее финтов Эсекьеля Барко. Ожидалось, что к 8 августа клуб решит возникшую кадровую проблему. Для этого надо было подписать Александера Джику из «Фенербахче». И всё этому способствовало: инсайдеры были убеждены, что сделка закрыта, сам футболист улетел в Москву, но затем вроде бы всё сорвалось.

Давайте по-порядку. Почему «Спартаку» потребовался Джику?

Летом и в начале осени клуб отпустил двух центральных защитников – Никиту Чернова и Алексиса Дуарте. И, по сути, остался с двумя центрбеками в заявке – Срджаном Бабичем и Русланом Литвиновым. Естественно, это не могло устроить Деяна Станковича, который желает играть с тремя центральными защитниками в старте. Требовалось как минимум заменить ушедших. 5 сентября «Спартак» объявил о подписании Кристофера Ву до лета 2029 года. Бывший защитник «Ренна» уже начал работу с командой и, вероятно, будет доступен сразу после паузы на матчи сборных.

Однако этого недостаточно. И требовался минимум ещё один футболист на эту позицию. 1 августа «Чемпионат» сообщил об интересе клуба к защитнику Александеру Джику. Волну быстро подхватили турецкие медиа, начав спекуляции. Кто-то писал, что футболист нацелен на переезд в Россию, кто-то – что сделка маловероятна из-за нежелания жены игрока менять страну. Появились первые потенциальные суммы трансфера: они то уменьшались, то увеличивались, однако казалось, что дело выгорит.

3 сентября Иван Карпов сообщил, что сделка близка к завершению. «Спартак» должен был заплатить около € 2 млн за трансфер, а контракт с 31-летним игроком планировалось заключить по схеме «2+1». Через день Федерация футбола Ганы опубликовала заявление: Джику покинул расположение сборной и улетел в Москву на подписание соглашения.

И в момент, когда общественность ждала объявления о переходе, пришли новости из Турции: «Фенербахче» передумал продавать футболиста.

Как это возможно?

Спросите вы. Но это Турция. А там возможно всё. По данным местного журналиста Айдына Дженгиза, от сделки отказался президент клуба Али Коч.

«Джику уходил. Но были те, кто сказал президенту «Фенербахче», что это ошибочное решение. Возможно, Моуринью изначально сказал, что Джику ему не нужен и может уйти. Однако теперь Жозе нет. И у меня есть информация, что в последнюю минуту по Джику изменили решение», – написал журналист.

Александер Джику в «Фенербахче» Фото: Getty Images

При этом парадокс в том, что Александер не был включён в заявку клуба на матчи Лиги Европы. Так что, по сути, он мог играть только в чемпионате и Кубке. Турецкий журналист Ридван Аксу сообщил, что на ситуацию с Джику повлияла и травма опорного полузащитника Эдсона Альвареса. Видимо, в «Фенербахче» посчитали, что лучше сохранить игрока, который может выступить некой альтернативой.

Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов считает иначе: «Джику оставили в клубе из-за неопределённости с новым главным тренером. Один из кандидатов – Исмаил Картал – уже работал с Джику в «Фенербахче». И при нём ганец был игроком основы. Не исключено, что он попросил не торопиться с трансфером в том случае, если выбор будет сделан в его пользу. Среди кандидатов ещё Марко Розе и Доменико Тедеско. И, возможно, бывшему тренеру «Спартака» предстоит решить – отпускать игрока или нет».

А были какие-то альтернативы?

Судя по всему, нет. По крайней мере, в медиа они не обсуждались. Да, ранее появлялись самые разные фамилии. Но по Саулю Коко из «Торино» клубы не согласовали цену трансфера – и вряд ли «Спартак» вернулся бы к этой истории. Карлос Куэста из «Галатасарая» завалил медосмотр, так что попытки №2 не планировали. Валентин Пальцев уже в «Краснодаре», хоть его одно время активно связывали именно с московским клубом.

По сути, из названных в медиа оставался только Джику. А время истекало. В России трансферное окно закрывается 12 сентября. Так что руководство «Спартака» могло рассчитывать только на один позитивный сюжет: «Фенер» назначит нового тренера в ближайшие дни, и тот объявит Кочу, что ганский защитник ему не нужен. И тогда клубы, возможно, смогут закрыть сделку.

Но всё перевернулось снова!

Любое промедление оставляло «Спартак» с тремя центральными защитниками до зимы. И, вероятно, в такой ситуации Станковичу снова пришлось бы менять тактику. А значит, самое время включаться ответственным за трансферы и дожимать сделку любыми способами. И дожали: сначала на сайте Федерации футбола Турции появилась новость, что Джику расторг контракт с «Фенербахче», а затем и журналист Санти Ауна из Foot Mercato заявил, что Александер всё-таки подписал контракт со «Спартаком».

Если всё так, то в Россию футболист приедет в хорошем настроении. Ведь он принёс победу Гане в матче с Мали в отборе к ЧМ-2026. Джику забил на 49-й минуте, а на 87-й его заменили – из-за небольшого повреждения. Однако оно некритичное, поэтому настроение у Александера явно хорошее.

Что же до трансфера, то на данный момент московский клуб официально о сделке не объявил, хотя о факте перехода говорят всё больше. Судя по всему, случилось. Где-то выдохнул Деян Станкович.