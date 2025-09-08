«Спартак» разнёс лидера чемпионата Беларуси! Но победу команды омрачила трагедия

«Спартак» в международную паузу не отдыхает. Команда Деяна Станковича провела товарищеский матч с «МЛ Витебск». Клуб из Беларуси занимает первое место в национальном чемпионате, после 20 матчей на 11 очков опережая «Славию-Мозырь». Поэтому сопротивление для москвичей ожидалось серьёзным. Но на деле всё получилось иначе.

В стартовом составе «Спартака» замиксовали игроков ротации и молодёжь. В основе появились Жедсон Фернандеш, Руслан Литвинов и Наиль Умяров, но в остальном – преимущественно футболисты скамейки (Помазун, Хлусевич, Денисов, Зобнин, Солари, Заболотный) а также юные защитники – Егор Гузиев и Александр Добродицкий. Но в любых сочетаниях «Спартак» считался фаворитом встречи.

Перед матчем на «Лукойл Арене» состоялась грустная церемония. Сегодня, 8 сентября, «Спартак» сообщил о скоропостижной смерти на 41-м году жизни командного фотографа Александра Ступникова. Он работал в клубе более 15 лет и прошёл с ним многое. Конечно, игроки «Спартака» вышли на поле с задачей выиграть и посвятить победу Александру.

«МЛ Витебск» – лидер чемпионата Беларуси, однако разница в классе даже с не самым оптимальным составом «Спартака» оказалась ощутимой. На протяжении всего первого тайма хозяева действовали агрессивнее и активнее в нападении. Первый гол москвичи забили уже на 7-й минуте: Зобнин и Солари разыграли комбинацию, после которой Пабло пробил в игрока «МЛ Витебск», но на рикошете первым был Роман – 1:0.

Уже через пару мгновений счёт удвоил Антон Заболотный. Новичок «Спартака» никак не может забить в официальных встречах, зато белорусам свой мяч закатил. На 10-й минуте он подкараулил отскок в чужой штрафной после удара всё того же Солари.

«МЛ Витебск» совершал попытки прессинга игроков «Спартака», но ничего у белорусов не выходило. Зато хозяева без передышки шли вперёд. Самым активным у москвичей был Солари. На 19-й минуте он «запорол» выход один на один, завозившись с мячом. Но позже аргентинец всё же отличился: Пабло оказался первым после ошибки голкипера «МЛ Витебск» Павла Щербачени и покатил уже в пустые ворота.

До конца тайма самым интересным событием мог стать первый гол за «Спартак» Александра Добродицкого. Хлусевич заработал пенальти, пробив в выставленную руку защитника гостей Сергея Балановича. К 11-метровому подошёл 18-летний игрок москвичей, но голкипер отразил его удар. Юный защитник рванул на отскок – и тут не повезло. Обидно!

Игроки «Спартака» Фото: ФК «Спартак»

Впрочем, сразу после перерыва Добродицкий всё же забил. На 48-й минуте он получил пас на ход от Зобнина, вошёл с мячом в штрафную и нанёс удар в дальний угол – точно. Воспитанник «Спартака» внешне остался спокоен, но наверняка внутри у него в тот момент случилось извержение эмоций.

Команда Станковича и не думала нажимать «стоп». «Спартак» шёл за голами ещё и ещё. Почему нет? Разгромные победы приносят уверенность. И на 62-й минуте Солари оформил дубль: получил шикарный пас внешней стороной стопы от Хлусевича и пробил в ближний угол – 5:0. А чуть позже аргентинец мог оформить хет-трик, но мяч после удара угодил в перекладину.

На 65-й минуте Станкович выпустил сразу девять новичков – опытного голкипера Александра Довбню и сразу восемь юных футболистов (защитники Никита Ромась и Кирилл Сечкин, полузащитники Иван Кобелев, Макар Высоченко, Иван Старков и Иван Сорокин, а также форварды Георгий Рыков и Вадим Цыганков)! Отличный момент для молодых воспитанников «Спартака», чтобы впервые сыграть на «Лукойл Арене». Конечно, качество футбола сразу резко упало. Гораздо важнее, что ребята получили ценный опыт (особенно в контексте грядущих изменений лимита на легионеров).

Игроки «Спартака» Фото: ФК «Спартак»

Интересно, что после выхода молодёжи у бровки «Спартаком» руководил Вадим Романов. Тренер москвичей работал в академии клуба и с юными игроками, поэтому отлично знает их. А Деян Станкович сел на скамейку и не постеснялся передать управление члену штаба. Крутой ход от серба.

До конца встречи счёт так и не изменился. «Спартак» одержал разгромную победу над «МЛ Витебск». Но вряд ли это сильно улучшило настроение в трагический день для команды. После матча футболисты москвичей в полном составе подошли к трибуне вместе с фотографией Александра Ступникова.

«Чемпионат» выражает соболезнования семье и близким Александра.