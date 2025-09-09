Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Как провели сентябрьскую паузу молодёжная и юношеские сборные России, подробности, результаты матчей

А что у российской молодёжки? Впервые за 3 года сыграли дома, но всё началось с поражения
Дмитрий Зимин
Как провели сентябрьскую паузу молодёжные сборные
Аудио-версия:
А юноши и вовсе полетели на матч в Хабаровск.

В сентябрьскую паузу жизнь бурлила не только у взрослой сборной России. Молодёжные и юношеские команды по традиции тоже были при деле – играли матчи, отмечались хайлайтами и некоторыми интересными фактами.

Молодёжка сыграла в Химках с Саудовской Аравией. А Дмитриев положил красоту

Молодёжная сборная России провела две встречи. Но с одним соперником. В гости приехала сборная Саудовской Аравии U23. Интересно, что команда летом участвовала в международном турнире, где дошла до финала, однако уступила Франции. Ещё один фан-факт: это были первые товарищеские встречи российской команды в Москве с момента отстранения. До этого приходилось кататься по разным локациям – от Бразилии до Вьетнама. И вот возвращение. Правда, с кадровыми потерями – в первую сборную Валерий Карпин призвал Матвея Лукина и Кирилла Глебова. Так что приходилось справляться без них.

Товарищеские матчи U21 — 2025
05 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 2
Саудовская Аравия U23
1:0 Моторин – 4'     1:1 Аль-Немер – 35'     1:2 Аль-Хассан – 78'    

Ведь даже несмотря на потери, состав у команды Ивана Шабарова всё равно приличный. В первом матче в старте оказались Рожков, Аблулкадыров, Кирш, Салтыков, Васильев, Дмитриев – те люди, с которыми мы уже хорошо знакомы по матчам РПЛ. Игра, кстати, проходила на стадионе «Родина». Россияне открыли счёт в самом начале встречи, но потом что-то сломалось. Не сказать, что у какой-то из команд было огромное игровое преимущество, однако саудовцы сначала сравняли, а в концовке и вовсе вырвали победу. Шабаров списал результат на ошибки. И во втором матче был настроен их исправить.

Товарищеские матчи U21 — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 14:15 МСК
Россия U21
Окончен
3 : 1
Саудовская Аравия U23
1:0 Дорофеев – 14'     2:0 Бардачёв – 42'     3:0 Дмитриев – 75'     3:1 Аль-Немер – 81'    

И ведь удалось. Тренер чуть изменил состав, и новые настройки заработали. Через несколько дней российская сборная смотрелась куда увереннее. И закатила сопернику три гола. Правда, в концовке пропустили один. Но не страшно. А такой красотой, например, отметился спартаковец Игорь Дмитриев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Так что Шабаров точно может быть доволен. Болельщики – тоже, ведь впервые за долгое время увидели команду внутри страны.

Иван Шабаров
Иван Шабаров
старший тренер молодёжной сборной России

«Соперник понравился, техничные ребята, цепкие, неуступчивые. Мы этого ожидали, знали, как они играли до этого. Теперь мы это ощутили на себе. Игры были однозначно полезными. Вывод такой, что при переходе на более высокий уровень цена результата выше, поэтому наши молодые игроки начинают переходить на более простой, прагматичный футбол. Мой посыл им: не терять своё футбольное лицо и развиваться дальше».

А что у остальных возрастов?

С самым необычным приключением столкнулась сборная России U17. Ведь она полетела в Хабаровск на спарринг со сверстниками из КНДР. Вообще, необычными соперниками команду уже сложно удивить. Только в этом году они, например, встречались со сборной Омана. Однако игра с КНДР – особая история. И дело даже не в закрытости страны. А в том, что команда вышла в финальную часть чемпионата мира U17. Так что у россиян был отличный повод посмотреть на себя на фоне сильного соперника.

Конечно, это было непросто. Хотя бы из-за адаптации. Сборная прилетела в Хабаровск рано утром, а вечером уже ожидался первый матч. Это сказалось на физической подготовке, о чём впоследствии говорил старший тренер Станислав Коротаев. Однако, несмотря на все сложности, россияне победили 3:0. Счёт не стал отражением происходящего на поле, соперник точно смотрелся не хуже, но не смог забить. А у нашей команды один из голов на счету Вадима Шилова, который уже получает игровое время в «Зените». Через несколько дней была вторая встреча. Он получилась не такой открытой, однако россияне снова победили 1:0.

Станислав Коротаев
Станислав Коротаев
старший тренер юношеской сборной России U17

«С такой интенсивностью мы столкнулись во второй раз. С учётом того, что в последний раз видели игроков в марте, нам было недостаточно двух дней на подготовку к играм с таким сильным соперником. Организация была на очень высоком уровне. Великолепный стадион и поле, пришло много народу, особенно в первой игре. Единственный минус, с которым столкнулись — это часовой пояс. Ребятам было тяжело. Некоторые так и не смогли перестроиться, не могли уснуть до четырёх-пяти утра. Даже в день игры некоторые не смогли встать на завтрак, мы им дали отоспаться».

У команд U16 и U18 соперники оказались более предсказуемые – сверстники из Беларуси. Россияне одержали три победы в четырёх встречах. Так что как минимум результатом они точно могут быть удовлетворены.

