Это неописуемо. Италия упустила 4:2 на 90-й минуте, но забила ещё! Главное в отборе ЧМ

Отборочный цикл ЧМ-2026 в Европе продолжился семью играми 8 сентября. Рассказываем о главных событиях встреч понедельника. Италия с Израилем выдали невероятное шоу!

«Скуадра адзурра» победила, пропустив четыре гола

Главный матч дня не разочаровал – Израиль с Италией выдали триллер в венгерском Дебрецене! Израиль забил быстрый гол, причём очень курьёзный. На подаче углового Доннарумма ошибся на выходе – пытался выбить мяч кулаком, а в итоге отправил его в свои ворота. Однако судьи приняли спорное решение отменить гол, зафиксировав фол. Хотя показалось, что скорее сам Джанлуиджи держал оппонента, а не на нём сфолили.

Интересно, что в качестве капитана сборную Израиля на поле вывел Даса, хотя он уже три месяца без клуба после ухода из московского «Динамо». И защитник поучаствовал в первом голе израильтян! Открылся справа и сделал пас в штрафную на партнёра, а после прострела Локателли срезал мяч в свои ворота. Вот тогда Италия проснулась. Локателли мог исправиться – попал в перекладину. Зато в конце первого тайма сработала новая связка форвардов Ретеги – Кин. Легионер из Саудовской Аравии ассистировал, а Мойзе забил из-за штрафной.

В перерыве Гаттузо, наверное, снова раздавал оплеухи. Они команде не помешали бы. Тем не менее Израиль ещё раз повёл! Соломон на удивление легко ушёл от Политано с Локателли, отдал пас на Переца (одного из трёх в составе израильтян), и Дор забил ударом в касание. Впрочем, «Скуадра адзурра» отыгралась уже в следующей атаке. Опять гол сделали Ретеги с Кином. Мойзе сотворил дубль ударом с лёта из полукруга. А на исходе часа матча Ретеги оформил хет-трик из голевых передач. После аута форвард поставил спину защитнику и отпасовал на Политано, который переправил мяч в сетку и побежал праздновать с Гаттузо – получил поцелуй в голову.

Дженнаро Гаттузо Фото: FIGC via Getty Images

В обороне Италия, мягко говоря, не впечатляла. Казалось, все вопросы об исходе снял только гол Распадори на 81-й минуте, когда команда Гаттузо реализовала контрвыпад шесть в четыре. Фраттези придумал тонкий пас по центру, а форвард, поменявший Кина, забил в касание. Однако всё безумие только начиналось!

Израиль в концовке забил дважды за три минуты! Бастони повторил за Локателли – срезал мяч в собственные ворота, прерывая кросс слева. А Перец оформил дубль после того, как Израиль хитро разыграл штрафной. Защита команды Гаттузо прозевала длинный пас на Барибо, который сбросил мяч на Дора. Тонали упустил израильтянина. Однако Сандро был антигероем для Италии только минуту. В компенсированное время хавбек стал супергероем: получив пас вдали от ворот, он улучшил позицию и послал мяч в дальний нижний угол. Занавес – 4:5.

ВИДЕО

Беларусь продолжает проигрывать в отборе ЧМ-2026

Сборная Беларуси, стартовавшая в отборе ЧМ-2026 с разгромного поражения в Греции (1:5), проводила домашний матч с шотландцами в венгерском Залаэгерсеге. Номинальные хозяева продержались почти до перерыва при 18% владения мячом, и у них даже был шанс открыть счёт. Но в конце первого тайма команда Стива Кларка забила классический британский мяч. После выноса, подбора и ещё одного заброса в штрафную последовала скидка от Мактоминея во вратарскую, где уже ждал паса будущий автор гола Адамс.

Во второй половине сборная Беларуси пропустила очень обидный гол. Команда Карлоса Алоса прозевала атаку по центру, которая завершилась пасом вдоль ворот. Защитники запаниковали – экс-игрок «Химок» и тульского «Арсенала» Волков соорудил автогол. После этого белорусы совсем опустили руки. Завершили тайм с одним-единственным ударом в створ.

ВИДЕО

Хойлунд забил за Данию и помог разгромить греков

Греки бодро начали домашний матч с Данией, тем не менее в их действиях было больше агрессии, нежели реальной остроты. Гости подождали, когда хозяева чуть-чуть устанут, перехватили инициативу и забили на исходе получаса. Гол в свои ворота «привёз» Курбелис: завозился с мячом у собственной штрафной, потерял его, а потом проиграл Дамсгору один в один и позволил датчанину нанести неотразимый удар.

Во втором тайме греки сдулись и пропустили ещё дважды. Удивительный гол забил Кристенсен. Защитник спокойно протащил мяч по центру метров 30 и без помех ударил в дальний нижний угол. Крупной победу сборной Дании сделал Хойлунд. Форвард забил курьёзный гол. Гости организовали контрвыпад по правому флангу, вратарь хозяев Цолакис поспешил выбежать из ворот, и его обыграл Доргу. Однако датчанин не попал в пустые – угодил в штангу. Зато экс-игрок «Манчестер Юнайтед» добил мяч в сетку.

ВИДЕО

Швеция развалилась в Косове

Косовары удивили шведов в первом тайме домашнего матча. Гости давили, а хозяева их ловили – на контрвыпадах. Сборная Косова повела после того, как Дьёкереш загубил убойный момент. Команда Франко Фоды тут же выстрелила ответной атакой. После заброса за спину ошибся Ларссон. Во-первых, проиграл Реджбечаю на рывке, напрасно надеясь на то, что вратарь Ольсен успеет на перехват, кроме того, позволил форварду обыграть себя, ударить и добить. А перед перерывом косовары сделали счёт 2:0 благодаря контрвыпаду «два в один». Мастер-класс показал Мурики. Нападающий зацепился за мяч и сам же завершил атаку, зарядив из-за штрафной.

Во втором тайме сборная Косова грамотно сыграла на удержание. Хотя в концовке осталась вдесятером из-за удаления Эмерлаху. Шведов не вытащил даже вышедший на замену Исак, который пока, очевидно, далёк от лучшей формы.

ВИДЕО

Швейцария Якина вынесла команду Дркушича за тайм

Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина сделала результат в матче со Словенией фактически за тайм. Сначала сборная Швейцарии организовала два гола после угловых. Эльведи и Эмболо забивали со второго этажа, причём в первом случае до мяча не смог дотянуться и сыграть на перехвате защитник «Зенита» Дркушич. Незадолго до перерыва хозяева в позиционной атаке вскрыли оборону гостей через правый полуфланг, а Ндой довёл счёт до крупного, классно сыграв на опережение. Во второй половине ничего интересного на поле уже не происходило.

ВИДЕО

Хорватия крупно выиграла у Черногории, а Вуячич сломался

Хорваты легко разобрались на своём поле с Черногорией. Помогла им в этом травма лидера обороны черногорцев – защитника «Рубина» Вуячича, который был заменён уже на седьмой минуте. Затем феноменальный гол забил Якич. После перевода на правый фланг он здорово принял мяч, ловко ушёл от двоих и выстрелил с угла штрафной в дальний нижний угол. Ещё одна неприятность для сборной Черногории случилась незадолго до перерыва, когда удаление за два предупреждения заработал Булатович.

В начале второго тайма Хорватия забила ещё раз. В этом голе поучаствовал Модрич. Легенда хозяев подал с углового, Станишич сбросил мяч на дальнюю штангу, а Крамарич переправил его в сетку с метра.

Более того, команда Златко Далича выиграла крупно. В третьей голевой атаке Майер получил пас в полукруге, бил низом, но забил верхом. После его удара мяч рикошетом от ноги Куча полетел в перекладину, а от неё – в сетку. В компенсированное время Майер ещё и ассистировал. Его пас пяткой превратил своим ударом в голевой ветеран Перишич.

ВИДЕО

Гибралтар не отбился от Фарерских островов

Только во встрече самого забавного дуэта вечера не было голов в первом тайме. Команда Фарерских островов доминировала, однако Гибралтар до поры до времени держался. Во второй половине футбол пошёл повеселее, хозяева стали чаще подходить к воротам гостей, тем не менее на 68-й минуте пропустили. Агнассон забил с добивания. Эпизод проверяли на предмет офсайда, но и судьи расстроили гибралтарцев.

Этот гол остался единственным в матче. Хозяева сумели нанести лишь пару ударов в створ и наиграли только на 0,77 по xG. У Фарерских островов уже вторая победа в отборочном цикле ЧМ-2026 – обе над Гибралтаром.

ВИДЕО