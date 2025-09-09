Евсеев сразу зажёг, «Урал» снова теряет, а «Спартак» Кс – в тройке! Главное в Первой лиге

РПЛ на паузе, а сборные пытаются хоть как-то оттянуть на себя внимание от Лиги Pari, где закончился «тройник» – за неделю сыграно сразу три тура.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Хуан Диас начал в «Родине» с победы

Московский клуб постепенно вклинивается в борьбу за РПЛ – «Родина» выиграла три матча подряд с общим счётом 10:1. Да и с тренером наконец-то наступила определённость. Теперь командой рулит Хуан Диас. Ранее он работал в академии «Севильи»

«Енисей» же прервал серию из трёх игр, в которых не пропускал. На 13-й минуте Иван Тимошенко реализовал пенальти – на счету форварда «Родины» уже три гола в двух последних турах.

После пропущенного мяча «Енисей» перехватил инициативу, однако «Родина» грамотно убегала в контратаки. Одна из них на 57-й минуте завершилась голом Магомедхабиба Абдусаламова.

Итог логичен – «Енисею» сейчас тяжело из-за травм, а «Родину» прорвало после неудачного старта сезона.

«Шинник» оказался сильнее «Волги»

В последнее время ульяновская «Волга» приучила зрителей к эффектным развязкам. Победа в матче с «Арсеналом» в компенсированное время, спасение во встрече с «Черноморцем» – увлекательный валидол. С «Шинником» этот трюк не прокатил.

В Ярославле «Волга» сначала владела преимуществом, но после перерыва «Шинник» взвинтил темп и вышел вперёд (автором гола стал Артём Голубев). Дальше команда Артёма Булойчика ожидаемо перешла в контратакующий режим. Ульяновцы вновь показали себя командой, способной бороться до конца – гости упустили несколько неплохих моментов. Точку на 90+6-й минуте поставил форвард «Шинника» Альбек Гонгапшев, реализовавший пенальти.

Булойчик прошёл тест – по слухам, тренеру «Шинника» дали три матча на исправление ошибок старта. Команда набрала семь очков, ни разу не пропустила и поднялась в таблице.

«Торпедо» в большинстве спаслось в матче с «КАМАЗом»

Именно эти команды в мае 2025-го встретились в том самом злополучном матче, который вызвал интерес со стороны правоохранительных органов.

«КАМАЗ» без четырёх игроков основы едва не одержал очередную победу. На 50-й минуте Мухаммад Султонов открыл счёт, замкнув прострел Давида Караева. Казалось, что на фоне вялого «Торпедо» команда Ильдара Ахметзянова спокойно удержит преимущество. Однако Султонов за пять минут поймал две жёлтые карточки, которые превратились в красную.

«Торпедо» не отказалось от внезапного подарка. Гости организовали штурм чужих ворот и затолкали мяч в ворота после навеса Бояна Рогановича (гол записали на Душана Бакича).

«КАМАЗ» остался в группе лидеров (идёт четвёртым) – беспроигрышная серия насчитывает пять матчей. «Торпедо» по-прежнему в зоне вылета и не может найти нового тренера.

Первая победа «Черноморца» в сезоне

Вадим Евсеев взбодрил весь Новороссийск! Тему про «смысл футбола в забитии голов» мы пока убираем в ящик. «Черноморец» организовал настоящий боевик в матче с «Уфой». Хотя началось всё не очень здорово – Филип Мрзляк забил на 21-й минуте после передачи Османа Минатулаева. «Черноморец» ответил шедевральным голом в раздевалку в исполнении Ильи Кухарчука.

Вадим Евсеев Фото: Пресс-служба «Черноморца»

После перерыва хозяева вышли вперёд – Саид Алиев не реализовал пенальти, однако со второй попытки всё-таки пробил Александра Беленова. «Уфа» не сдалась и сравняла на 87-й минуте (Илья Карпук открылся под подачу с углового). Последнее слово осталось за «Черноморцем» – в компенсированное время центральный защитник Заурбек Плиев вырвал победу для своей команды.

Пять забитых мячей на двоих – необычное дело как для «Черноморца», так и для «Уфы». А эффект от прихода Евсеева очевиден – команда уже выбралась из зоны вылета.

«Ротор» победил, но есть вопросы к реализации

В День города «Ротор» сделал волгоградцам хороший подарок: 18 437 человек, пришедших на стадион, увидели зрелищный футбол и победу родного клуба в матче со «СКА-Хабаровск». Автором единственного гола стал Александр Коротков – забил на 51-й минуте после передачи Ярослава Арбузова.

Хозяева нанесли 20 ударов по воротам соперника (только три – в створ) при 2,43 xG. Круче команда Дениса Бояринцева в этом сезоне смотрелась только во встрече с «Чайкой» (4,15 xG). Однако проблемы с реализацией едва не привели к печальной развязке – у «СКА-Хабаровск» был отличный момент в концовке. Но Никита Чагров вновь выручил «Ротор» в безнадёжной ситуации.

СКА не побеждает уже в шести матчах подряд, а «Ротор» приближается к топ-4.

«Спартак» догнал «Урал»

«Сокол» остаётся единственной командой Первой лиги, у которой нет побед. Даже «Черноморец» прервал неудачную серию. А саратовцы всё мучатся и мучатся. Выезд в Кострому пошёл не по плану с самого начала. Сначала гости упустили Александра Саплинова, который замкнул навес Максима Игнатьева. «Сокол» вернулся в игру благодаря голу Владислава Шпитального – форвард в касание перебросил вратаря после передачи из глубины.

Однако главным «героем» матча стал опытный Михаил Левашов. Голкипер саратовцев зачем-то сыграл головой в своей штрафной и скинул мяч в ноги Артуру Гарибяну, который переправил его в пустые ворота.

После трёх мячей в первом тайме команды успокоились и устроили обычный пинг-понг с кучей единоборств и стыков (31 фол на двоих). К слову, состав «Сокола» на днях пополнил 22-летний боснийский форвард Алексей Голиянин – Младен Кашчелан выпустил его во втором тайме. Надо срочно что-то делать с результативностью: у «Сокола» всего четыре гола в девяти матчах. Это худший результат в лиге.

«Спартак» же на крейсерской скорости врывается в первую тройку.

«Челябинск» сломал «Чайку»

После серии кошмарных поражений «Чайка» немного собралась. В первом тайме «Челябинск» угрожал чужим воротам только через стандарты. Однако после перерыва форт имени Дмитрия Комбарова пал – Константин Кертанов протащил мяч через центр и вырезал передачу на Вильфрида Эза, который переиграл Семёна Фадеева. Этот гол так и остался единственным.

«Чайка» показала, что у Комбарова ещё есть ресурсы. На фоне предыдущих матчей это, безусловно, прогресс. «Челябинск» набрал важные очки в сложном матче. Команда Романа Пилипчука уверенно идёт в топ-5 Первой лиги.

«Урал» выдохся и скатал ничью с «Нефтехимиком»

Команда вернулась в Екатеринбург после выезда в Кострому заметно уставшей. К тому же Мирослав Ромащенко потерял нескольких игроков из-за травм. Да и сам тренер «Урала» наблюдал за матчем с трибун из-за дисквалификации.

Первый тайм начался с активных действий «Урала». Хозяева захватили инициативу и вышли вперёд на седьмой минуте – Роман Акбашев открыл счёт. После этого «Урал» обрушил на ворота «Нефтехимика» ещё несколько мощных атак. Однако на пути мяча раз за разом оказывался Тимофей Кашинцев, который вышел в старте вместо Андрея Голубева.

Футболисты «Урала» Фото: Пресс-служба «Урала»

После забитого мяча «Урал» продолжил давить, но гости постепенно пришли в себя и начали создавать моменты. На 44-й минуте защитник Николай Толстопятов сравнял счёт после подачи с углового — 1:1. Во втором тайме екатеринбуржцы владели преимуществом, но дождь и Кашинцев остудили пыл хозяев.

«Факел» вернулся на вершину

«Тройник» выдержали не все футболисты – ещё в первом тайме Дмитрий Гунько и Игорь Шалимов сделали по одной вынужденной замене (повреждения получили Игорь Горбунов и Ильнур Альшин).

На 22-й минуте защитник «Факела» Василий Черов чуть не «привёз» гол – сделал передачу назад, которую едва не перехватил Амур Калмыков. Помогла только реакция Даниила Фролкина. После перерыва воронежцы забили классический для себя гол – Юрий Журавлёв подхватил мяч в суете после стандарта и отправил его в сетку.

На 69-й минуте «Арсенал» получил неожиданный подарок. Игрок «Факела» Абдула Багамаев, у которого уже была жёлтая карточка, зачем-то откинул мяч и оставил партнёров в меньшинстве.

Раздевалка «Факела» после победы Фото: Пресс-служба «Факела»

Удивительно, но за 20 с лишним минут «Арсенал» вообще ничего не создал у ворот Фролкина. Не помог даже Резиуан Мирзов, который на днях вернулся в Тулу. Легендарный дриблёр вышел на замену, однако увяз в оборонительных построениях «Факела». Более того, хозяева в меньшинстве создавали моменты и душили команду Гунько прессингом. Фирменные 1:0 от Шалимова.