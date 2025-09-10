Титанические сдвиги в «Тоттенхэме» — Леви ушёл спустя 24 года. Что теперь будет с клубом?

Большой материал о том, как топ-клуб собрался стать грандом. Кто поведёт его по этому пути?

Историческое событие в АПЛ, которое вы могли пропустить в паузу на сборные. «Тоттенхэм» объявил об уходе председателя правления Дэниела Леви. Англичанин занимал этот пост с 2001 года – дольше всех в АПЛ!

Дэниел Леви экс-председатель правления «Тоттенхэма» «Я невероятно горжусь работой, которую проделал вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового гиганта, выступающего на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество. На протяжении многих лет мне посчастливилось работать с одними из величайших людей в этом виде спорта. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Путешествие не всегда получалось лёгким, но был достигнут значительный прогресс. Я буду продолжать страстно поддерживать этот клуб».

Леви и правда будет продолжать болеть за «шпор» – он и его семья по-прежнему владеют (или являются бенефициарами) 29,88% доли ENIC в клубе. Но почему «Тоттенхэм» так неожиданно сообщил об уходе Леви? Принял ли функционер решение сам? Кто теперь руководит проектом и правда ли, что клуб продадут? Разбираемся во всех вопросах.

Дэниел Леви в «Тоттенхэме»



24 года работы



Стоимость клуба выросла с £ 80 млн до £ 3+ млрд



Построены стадион за £ 1,2 млрд и новая тренировочная база



Выиграно два трофея: Кубок английской лиги (2008) и Лига Европы (2025)



Ежегодный доход превысил £ 550 млн



Сменилось 16 тренеров



Вместе с Леви «Тоттенхэм» построил стадион, вышел в финал ЛЧ и выиграл Лигу Европы

Леви за годы работы в «Тоттенхэме» поднял клуб в элиту английского футбола. Лондонцы вместе с «Манчестер Сити» расширили топ-4 до «большой шестёрки». Именно в эпоху Дэниела у команды появился суперсовременный стадион. По экономическим показателям «Тоттенхэм» вышел в мировой топ-10: девятое место по стоимости клуба ($ 3,3 млрд, данные Forbes) и доходам за сезон-2023/2024 (€ 615 млн, последние актуальные данные Deloitte). Также лондонцы доходили до финала Лиги чемпионов и взяли Лигу Европы.

Однако, по данным Sky Sports, владельцы «Тоттенхэма» (семья Льюис – чуть подробнее расскажем о них позже) оставались недовольны малым количеством трофеев. Помимо Лиги Европы, клуб в Леви взял только Кубок английской лиги – 2008. Ещё одна претензия – руководитель «Тоттенхэма» часто менял тренеров: за 24 года сменилось 16 специалистов. Леви искал идеального кандидата, который сделает из лондонцев полноценного гранда – на уровне с «Сити» или «Ливерпулем». Но построить полноценный проект вышло разве что с Маурисио Почеттино. И он разрушился после обидного поражения в финале ЛЧ-2018/2019 от «Ливерпуля».

МАУРИСИО ПОЧЕТТИНО С ИГРОКАМИ ПОСЛЕ ФИНАЛА ЛЧ-2019 Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ещё один нюанс – трансферы. Леви на рынке стал «менее опасен». Например, летом 2025-го клуб не подписал Эберечи Эзе (перешёл в «Арсенал») и Моргана Гиббс-Уайта (остался в «Ноттингеме»). В последние годы лондонцы часто упускали свои трансферные цели. Из-за чего болельщики «Тоттенхэма» после переходов футболистов в другие команды иронично писали «мы им интересовались». Хотя в итоге трансферное лето этого года для клуба в целом удалось – пусть и не было идеальным.

Журналист BBC Sport Сами Мокбель в своей статье отметил, что за 24 года Леви в «Тоттенхэме» почти не менялась структура управления. Во главе всех процессов стоял Дэниел . А до 2025-го он совмещал должности председателя правления и генерального директора «Тоттенхэма», хотя в других английских топах эти посты уже давно разведены. С 2019 года лондонцы только раз финишировали в топ-4. Поэтому изменения назрели.

На это в течение прошлого сезона намекали и болельщики. Фанаты периодически собирали акции протеста против Дэниела. В декабре 2024 года 300 человек подготовили баннеры с надписью «Леви, убирайся». В феврале 2025-го протесты продолжились. Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» болельщики выступили с лозунгами «Мы хотим вернуть наш клуб. Леви – вон», «Мы хотим, чтобы Леви ушёл», «Мы играем ради славы, Леви играет во имя жадности», «24 года, 16 тренеров, один трофей, пришло время для перемен». Также фанаты нарисовали баннер с Леви в образе смерти с косой, оставляющего кровавые следы, и двери «прошлое», «настоящее», «культура» и «будущее». Это далеко не первые акции против Леви, однако не обращать внимания на них было сложно.

Протест болельщиков «Тоттенхэма» Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Конечно, протесты болельщиков неприятны. Их боль – это и моя боль. Я хочу побеждать, и, когда мы играем плохо и не выигрываем, поверьте, я тоже переживаю. Это портит мне все выходные. Это ужасно. Ты находишься в этом деле ради победы. Когда ты не выигрываешь, это не весело», – так Леви ответил на вопрос о протестах фанатов.

И всё же основная причина ухода Леви – сформированная новая команда руководителей. Независимым председателем совета директоров теперь стал Питер Чаррингтон, а генеральным директором (ещё в апреле) назначили Виная Венкатешама (об этих функционерах подробнее – ниже). Они вместе с тренером Томасом Франком теперь принимают ключевые решения. Также летом уволили Донну-Марию Каллен, которая была помощницей Леви более 13 лет и занимала пост исполнительного директора с 2011 года. По информации Мокбеля, именно тогда и появились первые признаки, что за ней последует Леви.

Дети владельца «Тоттенхэма» доверились новым управленцам. Леви ушёл из клуба не самостоятельно

Долгое время (с 2001-го) клубом управляет британский бизнесмен Джо Льюис. Но в 2022 году контрольный пакет акций «Тоттенхэма» перешёл от ENIC Group (его компания) к Lewis Family Trust. По сути, 85-летний Льюис остался акционером лондонцев, однако передал операционное управление детям – дочери Вивьен и сыну Чарльзу. Именно они начали перестройку, позвав Венкатешама, а позже – тренера «Брентфорда» Томаса Франка. По информации The Athletic, новый гендиректор убедил Льюисов в необходимости обновлений внутри клуба. После этого Вивьен и Чарльз решились убрать Леви.

«Сейчас на клубе сфокусировано внимание нового поколения семьи. Прежде всего это Вив Льюис, которая регулярно посещает матчи «Тоттенхэм Хотспур» . Этим летом она была с нами на протяжении всего предсезонного тура. В будущем вы также будете чаще видеть её брата Чарли и зятя Ника», – рассказал Венкатешам в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

Уход Дэниела – не его собственная инициатива. Аккаунт в соцсетях Himothy сообщил, что функционер, его семья и некоторые члены клуба «были в шоке» от перестановок. Однако инсайдер по «Тоттенхэму» Пол О’Киф поделился немного другой информацией: «Как кто-то может искренне верить, что человеку, владеющему почти 29% клуба, говорят освободить свой стол за пару часов до объявления? Невероятно. Невозможно, чтобы его выходное пособие, акции и соглашения о неразглашении были оформлены за два-три часа. Леви знал об этом два месяца. Проблема в том, что клуб стал известен как «Тоттенхэм Дэниела Леви», и за свои 24 года Дэниел заработал себе неблагоприятную репутацию. Целое поколение знает только «Тоттенхэм Дэниела Леви», но «Тоттенхэм» – это не только Дэниел Леви. Его микроменеджмент раздражал многих людей. Он создал монстра и заслуживает признания за это, однако в процессе монстр поглотил его самого».

ДЖО ЛЬЮИС Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

По информации The Telegraph, боссы «Тоттенхэма» планируют влить более £ 100 млн под новое руководство, чтобы обеспечить клубу конкурентоспособность. Летом лондонцы уже потратили более £ 150 млн, хотя до этого Леви в последней финансовой отчётности предупредил, что «клуб не может тратить то, чего у него нет». Инсайдеры некоторое время заявляли, что инвестиции необходимы для оплаты трансферов и обеспечения возможности тратить средства в будущие окна. Теперь деньги уже на подходе.

Клуб не собираются выставлять на продажу, а новые деньги теперь можно заработать за счёт продажи прав на нейминг стадиона

Источник, близкий к семье Льюисов, также настаивает, что уход Леви не будет частью плана по продаже клуба. «Тоттенхэм» собирается конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». А в понедельник, 8 сентября, клуб сделал заявление на фоне слухов о продаже акций.

«Тоттенхэм Хотспур» заявление клуба «Совет директоров «Тоттенхэм Хотспур» в курсе последних слухов в СМИ и подтверждает, что её мажоритарный акционер, компания ENIC Sports & Developments Holdings Ltd, получил, но категорически отклонил два предварительных предложения о покупке всего акционерного капитала ENIC. Совет директоров клуба и ENIC заявляют, что «Тоттенхэм Хотспур» не продаётся, и ENIC не собирается принимать какие-либо предложения о продаже своей доли в клубе».

Уход Леви также может разблокировать заключение сделки о правах на нейминг стадиона стоимостью £ 1 млрд, над которой клуб давно работал. Ещё вскоре после открытия новой арены Леви надеялся заключить договор на название стадиона стоимостью до £ 25 млн в год в течение 15 лет, что принесло бы клубу доход в £ 375 млн. Но ему не удалось найти партнёра.

Теперь этот и все другие важные вопросы в «Тоттенхэме» будут решать Питер Чаррингтон и Винай Венкатешам. Знакомимся ближе с новыми руководителями лондонцев.

Новый гендиректор «Тоттенхэма» работал в «Арсенале», а председатель совета директоров пришёл в футбол из банковского бизнеса

Винай Венкатешам был назначен исполнительным директором «Тоттенхэма» ещё в апреле 2025-го. Интересно, что новую работу он получил менее чем через год после ухода с должности гендиректора «Арсенала» (занимал её с 2018-го). В общей сложности он провёл в структуре клуба 14 лет! Так что Винай перебрался в «Тоттенхэм» после долгой службы на злейшего конкурента.

«Но самое важное, что Венкатешам – грамотный менеджер. Именно при нём «Арсенал» назначил Микеля Артету. Винай верил в тренера даже в тяжёлые времена и не думал об увольнении. В итоге Артета вернул лондонцам статус одного из сильнейших клубов Европы. Также Винай провёл «Арсенал» через пандемию коронавируса и не позволил ей сильно ударить по экономике», – отметил в своём материале Мокбель.

Венкатешаму приходилось принимать тяжёлые решения. Однако его коллеги всегда отзывались о нём положительно. «Он первоклассный парень. Полное отсутствие эго. Как о человеке о нём нельзя сказать плохого слова», – отметил один из анонимных источников BBC. Маловероятно, что Венкатешам будет управлять «Тоттенхэмом» жёстко. «Он лидер – но сдержанный», – характеризует Виная экс-коллега по «Арсеналу».

ВИНАЙ ВЕНКАТЕШАМ Фото: tottenhamhotspur.com

Ещё английские коллеги из BBC, ссылаясь на людей, работавших в «Арсенале», отмечают, что Венкатешам – эффективный менеджер и его интеллект позволяет ему быстро анализировать информацию. Но когда дело доходит до принятия футбольных решений, весьма вероятно, что Винай будет руководствоваться мнением главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка и технического директора Йохана Ланге.

Важный момент: как Венкатешам будет работать по трансферам и контрактным переговорам. Леви лучших времён – настоящий монстр этого бизнеса, приносивший «Тоттенхэму» дивиденды как по входящим, так и по исходящим сделкам. «В «Арсенале» Винай участвовал в процессе утверждения сделок и обсуждения контрактов игроков. При этом он тщательно выбирал, в каких сделках повышать активность, а где отдать менеджмент спортивному директору «Арсенала» Эду. Хотя если внутри клуба возникали разногласия по поводу определённого трансфера, Венкатешама призывали принять ключевое решение», – говорится в материале ВВС. К давлению исполнительный директор «Тоттенхэма» готов. Но всё же до уровня Леви новый руководитель (пока) вряд ли дотягивает.

Теперь – о Питере Чаррингтоне. Он – доверенное лицо семьи Льюис, которое будет курировать полностью реструктурированный «Тоттенхэм», когда управление клубом останется за Венкатешамом. Интересно, что Чаррингтон также пришёл в клуб уже несколько месяцев назад (12 марта). Однако до начала сентября даже болельщики лондонцев не сильно знали Чаррингтона. Теперь же он занял должность председателя совета директоров.

Питер за последние шесть месяцев активно осваивал футбольную индустрию. Его профессиональный путь – не про спорт, а про частный банкинг: проработал в Citibank 26 лет, возглавляя подразделения в Великобритании и Северной Америке, а с 2014 по 2020 год был глобальным руководителем Citi Private Bank. В 2019 году он получил награду «Лучший руководитель в частном банкинге» на Global Private Banking Awards.

из личного архива

В «Тоттенхэм» Чаррингтон попал не только благодаря своему богатому экономическому опыту, но и из-за долголетних связей с семьёй Льюис. После ухода из Citi в 2020 году он напрямую вошёл в бизнес-структуры семьи.

Также Чаррингтон параллельно работает:

старшим советником инвестиционной компании One Equity Partners (Нью-Йорк);

независимым членом совета директоров швейцарской финтех-компании Avaloq;

советником в области технологий в консалтинговой фирме UST Global.

Богатое резюме!

Винай Венкатешам исполнительный директор «Тоттенхэма» «Питер Чаррингтон — не новичок в совете директоров. Он присоединился ещё в марте. Он прекрасный человек — открытый, опытный, и у нас с ним отличные рабочие отношения. Мы регулярно общаемся. Важно отметить, что его роль будет отличаться от той, которую выполнял Дэниел Леви. Он не будет вовлечён в работу клуба на ежедневной основе. Его задача — поддерживать и усиливать команду управления. Он возглавит совет директоров и станет важной фигурой в будущем».

Согласитесь, между новым председателем правления «Тоттенхэма» и бывшим (Леви) – огромная разница. В течение 24 лет у лондонцев была уникальная модель. Леви управлял всем клубом вручную, лично вникая во все детали, особенно в трансферные переговоры. В то же время большинство клубов АПЛ перешли на классическую корпоративную модель — где председатель совета директоров лишь контролирует работу и обеспечивает соблюдение курса. Именно к этой системе теперь пришёл и «Тоттенхэм» . Поэтому важность Виная Венкатешама в новой модели куда важнее. Именно ему отвечать за операционное управление. А Мокбель отмечает, что в ближайшие месяцы ожидаются новые назначения руководителей подразделений в «Тоттенхэме».

В заявлении о назначении на должность председателя правления Чаррингтон сказал о «наделении полномочиями талантливых людей, возглавляемых Винаем и его исполнительной командой». В этом и заключается суть революции в «Тоттенхэме»: клуб реорганизовал структуру, чтобы раздать полномочия профессионалам, а не сосредоточить всё в руках одного человека.