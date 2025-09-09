«Даже видеть его не хочу!» Почему бывший лидер «Урала» резко ушёл из сборной Армении

Среди бывших легионеров Мир РПЛ мало кто может похвастать такой широкой и разнообразной географией выступлений, как Ароян. После родной Армении Вараздат побывал в Иране, Казахстане, Испании, Китае, на Кипре. При этом и в России колоритный защитник оставил заметный след — особенно в «Урале». А недавно в жизни армянского странника случилось сразу два резких поворота — переезд из Азии в Европу и уход из сборной страны, где он капитанил пять лет.

Как понимаете, человеку с такой богатой биографией есть что рассказать. Начали же мы разговор со свежих событий.

«Я завершил карьеру в сборной Армении. Это связано только с тренером»

— Как ты оказался в клубе-новичке высшей лиги Венгрии?

— После Китая я решил вернуться домой, сыграть несколько лет и потихоньку готовиться к завершению карьеры. Я соскучился по Армении. Но в «Пюнике» у меня возникли трудности с тренером [Егише Меликяном], а Венгрия оказалась первым вариантом для продолжения карьеры. Я ничего не ждал, хотел просто уехать и оказался тут.

— А что за проблемы были с Меликяном?

— Я не хочу вдаваться в детали. После Китая я решил вернуться домой, в родную команду, а он там работал. Я его знал давно, мы ещё друг против друга играли в футбол. Мне многие говорили, что мы не сработаемся. Так и получилось. Я больше ни дня с ним работать не буду! Даже видеть его не хочется! У меня в карьере было очень много тренеров, и ни с кем не было никаких проблем — со многими до сих пор на связи. Только с двумя тренерами не сложилось сотрудничество, и оба армяне (смеётся). Это Егише Меликян и Григорий Бабаян.

— Из-за Меликяна и от сборной отказался?

— Две недели назад я сказал, что хочу завершить карьеру в сборной Армении, и завершил. Это связано только с тренером. Я мог бы ещё долгие годы помогать национальной команде, как это уже делал. Я провёл 92 игры, дал всё, что мог, сборной, был капитаном последние годы. Никто ничего не может сказать про мою самоотдачу и патриотизм. Просто пришло время завершить карьеру в сборной. Нечего скрывать, такое решение пришло после смены тренера.

Вараздат Ароян в сборной Армении Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

— Трудное было решение?

— Да. Я не ожидал его назначения в сборную Армении. И своего ухода из команды — тоже. Я вообще всё представлял по-другому. Но это футбол и жизнь, такое получается. Мне уже 33 года. Я не так молод, чтобы что-то потерпеть. Сборная дала очень многое моей карьере. Я 15 лет назад впервые сыграл за Армению и практически ни одного сбора не пропустил. Мы с испанским физиотерапевтом из национальной команды как-то прикинули, что я даже ни одной тренировки не пропустил! Никто ничего плохого про меня не может сказать. Это моя страна, и я большой патриот, о чём все знают. Но я не хочу работать с этим тренером, потому что знаю, что не получится, и даже не хочется пробовать.

— Допускаешь возвращение в сборную Армении при другом тренере?

— Вряд ли. Если я принимаю решение, не смогу его поменять. Не знаю, что будет в дальнейшем — не хочу давать прогнозы. Я принял такое решение и уже со всеми попрощался. Я очень благодарен сборной — она дала мне очень многое. Здесь я познакомился с Хоакином (почётный президент «Севильи» сейчас. — Прим. «Чемпионата»). Это большой тренер для меня. Да, были трудные моменты в национальной команде, но и хорошие эпизоды – тоже.

Капаррос Хоакин Фото: РИА Новости

— Кто вместо тебя будет капитаном сборной Армении?

— Думаю, что Эдуард Сперцян. Если честно, я не общался на эту тему с пацанами. Но Эдик заслуживает капитанской повязки в сборной. Сперцян заслуживает ещё большего — он должен уехать из РПЛ, сыграть в топ-лиге Европы и открыть в своей карьере новую страницу.

— Правильно Сперцян отказался от трансфера в «Саутгемптон»?

— Я Эдо давно знаю и доверяю ему. Если он принял такое решение, значит, оно правильное. Если у него не получилось уехать в Европу сейчас, ничего страшного. Он — большой профессионал, ещё получится уехать и сыграть в Европе. Я точно знаю, что он станет большой звездой!

— Он точно перерос РПЛ?

— Не то что перерос, но я считаю, что сейчас он должен был уехать в Европу. Был период, когда его не хотел отпускать Галицкий, и потом все поняли, что он был прав, ведь «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом. Если его оставили до зимы, когда могут быть варианты получше, это верное решение. Мы знаем, что в футболе всё в один день может поменяться. Я не говорю, что РПЛ — слабая лига. Он в ней стал чемпионом и хорошо играет, поэтому должен себя проявить уже в Европе.

— Способен ли Сперцян повторить путь или превзойти Генриха Мхитаряна?

— Если честно, Эдику будет трудно. Если посмотреть на карьеру Мхитаряна, там все команды из топ-лиг Европы. Будет ли у Эдика столько времени, чтобы поменять столько хороших клубов? Но он 100% попадёт в один из них. Я верю в него.

— А что собой представляет твой новый клуб?

— «Казинцбарцика» — команда маленькая и только вышла в высшую лигу, но мне нравятся страна и чемпионат. У клубов очень хорошая инфраструктура и есть сильные команды — «Ференцварош», «Академия Пушкаша», «Пакш».

Вараздат Ароян в «Казинцбарцике» Фото: Kazincbarcikai SC

— Чем примечателен венгерский футбол?

— Его можно сравнить с российским, если не брать «Зенит» и «Спартак». Однако в Венгрии есть «Ференцварош». При этом Венгрия — маленькая страна, а Россия — огромная. Здесь, как и в России, у каждого клуба свой стиль: кто-то только борется, а кто-то только играет в пас. Такое было только в России.

— Как проходит адаптация? Встречался с Арутюняном и Севикяном?

— Я в другом городе, а они в Будапеште — нужно ехать два часа. С Севикяном мы встретились один раз в Будапеште, а с Арутюняном – уже в матче своих команд. С адаптацией всё нормально. Мне 33 года, поэтому мне нужна рядом только семья. Футбольные поля и стадионы хорошие, одного ресторанчика мне достаточно. Я сейчас живу один в Венгрии — семья в Ереване. Они должны приехать в сентябре. Если живу один, не готовлю — ем в ресторане.

— Переход Севикяна в «Ференцварош» не был ошибкой? Он там практически не играет.

— «Ференцварош» — большая команда в Европе, которая будет выступать в Лиге Европы. Севикян — часть этого сильного клуба. Главный тренер сказал Эдгару, что доверяет ему и очень хочет, чтобы он остался в команде. Севикян поверил его словам, а на деле тренер не даёт ему играть — один раз выпустил на 11 минут, в другой — на 13. Если у Эдгара есть вариант уехать в аренду в РПЛ, надо его рассматривать. Я его знаю долгие годы — он тот футболист, который хочет играть.

— А какие задачи стоят перед твоей командой?

— Остаться в высшей лиге. Мы потихоньку набираем форму. Если честно, только последнюю игру сыграли прям плохо. С «Дебреценом» хорошо играли, «Ференцварошу» хоть и уступили, но играли намного лучше. Это новая команда, которая впервые в высшей лиге. Впереди ещё много матчей — мы заберём свои очки. Мы уже начинаем чувствовать лигу. Многие футболисты команды впервые выступают в высшей лиге — у нас очень много молодых ребят.

«Когда «Кадис» прислал контракт, даже не смотрел цифры в нём»

— Ты говорил о работе с Хоакином в сборной Армении. Это один из лучших специалистов в твоей карьере?

— Он самый лучший тренер и золотой человек. Я его очень люблю и уважаю. После него с остальными тренерами мне стало работать трудно. Работа в сборной Армении Хоакину давалась несложно. Он такой специалист, который сразу влился в культуру и коллектив, отсканировал всех и понял, какие у него есть футболисты и в какую страну он попал. Наверное, в этом заключался успех, когда мы хорошо играли в дивизионе C Лиги наций.

Вараздат Ароян в «Кадисе» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Кроме того, в квалификации на чемпионат мира мы выиграли три матча, и в последней игре я забил. После встречи Хоакин спросил: «Хочешь играть в Ла Лиге?» Я ответил: «Конечно. Кто не хочет?» Он сказал, что поможет мне, и через неделю мне прислали контракт из «Кадиса». Именно благодаря ему про меня узнали в Испании и решили пригласить.

— Что для тебя значил этот переход?

— Я всегда верил, что буду играть в топ-лиге. Для меня Ла Лига — самая сильная лига в мире с самыми сильными командами. Изначально не верилось, что такой переход получится. Когда через неделю он позвонил и сказал: «Сейчас тебе отправят контракт», я сначала удивился, а потом очень обрадовался. Я даже цифры в контракте не смотрел, посмотрел только на команду. Мне повезло, что в «Астане» спортивным директором был мой друг Давид Лория. Я ему показал предложение, и он сказал, что всё сделает для того, чтобы я поехал в Ла Лигу. Тренер, Андрей Тихонов, тоже мне много помогал. Он говорил: «Ты хочешь уехать? Я хочу, чтобы ты остался!» Я ему отвечал: «Ну, как Валерьевич? Я, конечно, хочу уехать». Он: «У меня тоже было предложение из Испании, но я не уехал». — «Так вы же играли в «Спартаке»!» (смеётся).

— В плане финансов сильно вырос?

— В «Кадисе» у меня была не самая большая зарплата в карьере. Сравнимо с «Уралом».

— Гол в Ла Лиге можно назвать самым важным в карьере?

— Конечно, я был рад отличиться в своей день рождения. Но мы проиграли «Райо Вальекано» — 1:3. А самые важные голы у меня были в сборной Армении, где забил четыре мяча. В матче со сборной Румынии мы проигрывали 1:2, и я сравнял счёт, а в конце мы реализовали пенальти и выиграли. Это самый важный гол в моей карьере.

— Круто было сыграть «на ноль» с «Барселоной», «Валенсией», «Атлетиком» из Бильбао?

— Мы были очень противной командой для всех грандов Ла Лиги. «Кадис» хорошо оборонялся, нам сложно было забить. Связываю это с работой тренера, который очень доверял молодым футболистам. Плюс у нас играли Негредо и Алекс Фернандес. Поэтому не могу сказать, что нам повезло в тех матчах. Повезло только в игре с «Реалом», когда на выезде сыграли 0:0.

— Ещё был Лукас Перес, успевший поиграть в «Арсенале».

— Он присоединился к нам во второй части сезона. Не тяжело было играть с такими большими футболистами. Они все — простые пацаны. Негредо помогал мне и в жизни, и на поле. Алекс Фернандес тоже подсказывал постоянно, так как хорошо говорил по-английски.

— Как тебе жилось в Испании? Море, солнце, вино…

— Я такой человек, что мне не нравятся море и пляж. Когда солнце сильно светит, у меня глаза болят. А вот для семьи жизнь в Испании была вообще топ: дочки и жена отдыхали. А для меня лучше горы и снег. В том же Екатеринбурге лучше жилось, чем в Испании. В жару очень трудно было играть. А в Екатеринбурге такая погода, что ты обязательно должен много бегать, чтобы не заморозиться (смеётся).

— Против какой команды было сложнее всего играть в Ла Лиге?

— Со всеми было сложно, ведь у нас маленькая команда — «Кадис». С грандами всегда тяжело. Но очень сложно было с «Вильярреалом». Мы вели со счётом 3:1, ловя их на контратаках, а потом мяча не касались и закончили 3:3.

— Против какого футболиста было сложнее всего играть?

— Возможно, будет сюрпризом. Мне было очень сложно в том самом матче с «Райо Вальекано», где я забил. Фалькао уже был в возрасте, однако с ним пришлось тяжело. Он постоянно, хоть на секунду, но опережал меня. Этот матч сильно запомнился.

— Как думаешь, почему на Захаряна обрушилось столько травм в Испании?

— Не думаю, что он слишком рано уехал из РПЛ в Ла Лигу. Он хорошо играл за «Динамо» и должен был уехать. Не знаю, почему у него частые повреждения. Мне кажется, если бы он выбрал сборную Армении, у него не было бы столько травм.

— А для тебя период в Ла Лиге был лучшим в карьере?

— Однозначно – да. Под конец сезона я получил серьёзную травму: сломал руку, перенёс серьёзную операцию и пропустил два месяца. А в таких лигах по три человека на место в команде. Меня предупредили, что будет тяжело и, возможно, не будет игровой практики. Я с этим не согласился, ведь у меня оставался год контракта. Поэтому решил уйти из «Кадиса». Мне без разницы, где играть. Я тогда был капитаном сборной Армении, и мне обязательно нужна была практика.

— Были другие варианты из Испании?

— Да, было два варианта из Сегунды: «Малага» и «Уэска». Я пообщался с Хоакином, и он посоветовал поехать в «Малагу». Но я не захотел играть в Сегунде. И тут появился вариант на Кипре. Мне сказали, что собирают хорошую команду, которая будет бороться за чемпионство. Я и поехал. Но сейчас думаю, что мог бы ещё остаться на сезон в Испании, хотя та же «Малага» через год вылетела в третью лигу. Однако «Уэска» была мощной командой. Стоило рассмотреть эти варианты.

— Футбол на Кипре разочаровал?

— Там хороший чемпионат. Сейчас всё сами видите: «Пафос» попал в Лигу чемпионов, есть ещё сильные «Арис» и АПОЭЛ. Я выбрал Кипр чисто из-за семьи, чтобы ещё пожили у моря. Играть в футбол там тоже хорошо: нет перелётов, самая дальняя поездка на автобусе длится полтора часа — из Пафоса в Ларнаку.

«В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира»

— Сколько языков ты знаешь?

— Армянский, русский, английский. Понимаю по-испански, но особо не разговариваю. Китайский язык даже не пробовал учить. Переводчик, который всегда находился со мной, говорил: «Даже не пытайся».

— Как тебя занесло в Китай?

— Поступило хорошее предложение в плане финансов. Я ещё играл с «Астане», где был Бабаян. Я сначала немного побоялся ехать в Китай, но потом решился. Это оказалось верное решение — в Китае всё было очень хорошо: лига качественная, страна замечательная, никаких проблем с адаптацией. Город располагался рядом с океаном, и весь этот период семья была вместе со мной — дети ходили в школу, садик.

Вараздат Ароян в Китае Фото: CSL

— Как они там учились?

— Старшая дочка начала учить китайский и многое понимала, потому что в школьной программе есть этот язык. Ты должен раз-два в неделю посещать уроки китайского. У мелкой садик был интернациональный, где говорят на английском, но опять же с изучением китайского. Старшая неделю назад сказала: «Хочу вернуться в Китай, у меня там подружки». Посмотрим, как будет дальше.

— В китайском футболе по-прежнему крутятся большие деньги?

— Сейчас не такие большие, однако перед ковидом там были большие финансы. Сейчас китайский футбол потихоньку набирает в плане денег, ведь в соседних азиатских странах чемпионаты стали лучше. Раньше в Китае была самая сильная лига в азиатском регионе, а сейчас есть Япония, Корея и Австралия. Теперь в Китае не совершают таких трансферов, как с Халком и Оскаром. Однако в стране в один день могут решить вложиться в футбол, и всё изменится. Китайский футбол после ковида начинает развиваться — там работают хорошие тренеры, тот же Слуцкий, приезжают хорошие футболисты: бразильцы, колумбийцы. В Китае есть лимит на легионеров: максимум пять иностранцев в заявке.

— Про Слуцкого много говорят в китайском футболе?

— В прошлом сезоне его команда играла очень хорошо и заняла второе место. Он взял хороших легионеров, и в команде были одни из сильнейших китайцев в стране. Все говорили про Слуцкого, потому что его команда играла хорошо. Мы также с ним встретились в Циндао и пообщались, когда они играли с нами. Слуцкий провёл хорошую работу в Китае — для местного футбола это узнаваемая личность.

— Что собой представляет китайский футбол?

— У тех команд, которые действительно хотят достигать результата, получается, а у тех клубов, которые только борются и рассчитывают на легионеров, ничего не выходит. В Китае очень силовой футбол. Есть лимит — пять легионеров, и все клубы покупают иностранных нападающих и вингеров. Мне как центральному защитнику постоянно приходилось играть против легионеров. А наши нападающие всегда играли против китайских центральных защитников. Мне понравился китайский футбол и страна в целом.

— Что больше всего удивило в Китае?

— Страна каждый день удивляла — каждый день открывал для себя много нового: рестораны, кафе, китайская еда. В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира. Это проявляется в повседневной жизни, в машинах и оплате покупок — у них нет наличных, только QR-кодами. А у меня в Ереване всегда были наличные с собой, поэтому было непривычно (смеётся).

— Ел экзотическую китайскую еду, насекомых?

— Насекомых — нет. Я у переводчика спросил: «А вы правда насекомых едите? Я нигде не видел этого». Он ответил: «Нет. Мы специально туристам говорим, что их кушаем, и они приезжают сюда и тратят на это деньги». Однако если брать китайскую еду, она мне очень понравилась. Я всегда ел нудл, но ничего особенного не попробовал.

— Как было в плане быта? Что-то выделялось?

— В Шанхае живёт армянин, мы с ним давно знакомы — он ещё в «Пюнике» работал, а сейчас работает в «Шанхае» с детьми. Мы с ним пообщались, и он сказал: «Ты сейчас увидишь, что в первые дни жизнь немного быстрая». Я сначала не понял, про что он говорил, но потом увидел, что уже в шесть утра все люди куда-то спешат. Действительно, жизнь в Китае очень быстрая и активная, однако мне это очень понравилось. Сейчас выйду на улицу в Венгрии, а там — никого. Непривычно.

— Почему же так быстро уехал из Китая?

— Контракт был на год. Когда я подписывал соглашение, мне сказали: «Если останемся в высшей лиге, улучшим условия». Мы выполнили задачу, однако финансы не улучшили. Да, эти обещания не были прописаны на бумаге, сказали на словах. Но всё равно, получается, не выполнили обещание. Я в тот момент находился в Армении, посоветовался с семьёй и решил остаться дома, подписав контракт с «Пюником» на 2,5 года. Однако уже спустя полгода был вынужден уйти.

«В «Тамбове» играл просто так четыре месяца, а потом отдали очень маленькие деньги»

— Как в целом оценишь три сезона в «Урале»?

— С Россией и «Уралом» связаны большие воспоминания. У меня всё было очень хорошо в России: футбол, жизнь, в стране осталось много друзей. Этот период карьеры был очень хорош — я окреп физически и ментально как футболист, ведь приехал в Россию молодым.

Вараздат Ароян в «Урале» Фото: РИА Новости

— Как реагировал на то, что президент клуба Григорий Иванов во время матчей постоянно сидел на скамейке запасных?

— Эдгар Манучарян сразу предупредил: «Он сядет с нами на скамейке». К этому все быстро привыкли. Если хочет, пусть сидит. Это никому не мешает. Григорий Викторович любит влиться в игру и быть рядом. Я ему очень благодарен — он очень хороший человек и президент, который много мне помогал.

— Удивлён, что «Урал» уже второй сезон в Первой лиге?

— Я смотрел стыковые матчи с «Ахматом», когда был в расположении сборной Армении, и очень хотел, чтобы «Урал» вернулся в РПЛ. Хоть «Ахмат» выиграл 2:0 во второй встрече, но по игре «Урал» был сильнее. Я знаю, как Григорий Иванов переживает за этот клуб, и это мой город, где я прожил три года. «Урал» по-любому вернётся в РПЛ! Я слежу за командой, она очень хорошо начала в Первой лиге.

— Ты играл в «Урале» с Бикфалви, который недавно покинул команду. Это легенда клуба?

— Конечно! Он очень хороший человек, футболист и мастер. Мы с ним до сих пор общаемся. Когда полгода назад я подписал контракт с «Пюником», у него тоже был вариант присоединиться к команде. Денис Кулаков — сейчас спортивный директор «Пюника». Эрик решил поехать играть в Румынию — и хорошо, ведь через полгода я покинул команду. Тогда бы он остался один, без меня (улыбается).

— При этом Бикфалви раскритиковал «Урал» напоследок.

— Честно говоря, я даже не читал этого. Но могу сказать одно: я знаю его человеческие качества, это очень хороший человек. Если Эрик покритиковал «Урал», может быть, правильно, а может, и нет. Ведь Григория Иванова я тоже знаю — он очень сильно любил и уважал Эрика.

— Назначение Кулакова в «Пюник» удивило?

— Да! Я после Китая решил немного потренироваться с «Пюником», а потом увидел Дениса. Честно, думал, что он приехал в «Пюник» играть — он в такой форме! После тренировки подхожу к нему и спрашиваю: «Почему не тренируешься?» А он отвечает: «Я же спортивный директор». Ему дай месяц потренироваться, и он спокойно ещё сыграет.

— Почему тебе пришлось уйти из «Урала»?

— У нас назначили тренера из второй команды — Юрия Матвеева. Он сразу сказал, что у меня будет мало игровой практики. Я уехал в «Тамбов», а Матвеева из «Урала» через три-четыре месяца убрали.

Вараздат Ароян в «Урале» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В «Тамбове» в полной мере прочувствовал все финансовые передряги?

— Они были ещё до моего перехода. Жалко «Тамбов», всё-таки команда у нас была неплохая — все пацаны оттуда играют в хороших клубах: Грицаенко — в «Рубине», Онугха — в Дании, а я потом поехал в Ла Лигу. Тот же Тиль после «Тамбова» за «Шериф» забил мадридскому «Реалу». Больше никто из ребят не говорил по-английски, поэтому с Тилем мы сдружились. Если бы не было проблем с финансами, мы бы спокойно поборолись.

— Не жалеешь об этом переходе?

— Я жалею только о том, что подписал контракт с «Пюником» полгода назад. Об остальном жалеть не буду.

— А из «Тамбова» ушёл именно из-за безденежья?

— Да. Я там играл просто так четыре месяца, а потом отдали очень маленькие деньги. Но мы жили спокойно, потому что были накопления — я же не всё сразу трачу. Нам сказали, что команды после сезона больше не будет. Мне как раз из «Астаны» позвонил Тихонов, и я уехал. С Андреем Валерьевичем у нас был очень хороший период — всех обыгрывали. Тихонов — золотой человек и очень хороший тренер.

Вараздат Ароян в «Астане» Фото: FCASTANA.KZ

— Тихонов не рассказывал о золотых спартаковских временах?

— Мы так много про футбол не говорили, но я постоянно с ним на связи. Помню, в 11-12 вечера ему позвонил: «Спите?» А он: «Я в Таиланде!» В общем, разбудил его. Мы в очень хороших отношениях и часто вспоминаем время в Астане.

— Какой Тихонов-тренер?

— Его главное хорошее качество, что он разбирается в футболистах: кто и что может дать или сделать на поле.

— Удивлён, что он до сих пор не добрался до топ-клуба России?

— В «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» приезжали много больших имён и не могли работать. Это очень тяжёлые клубы для тренеров. В России трудно работать. Дай бог, чтобы у Тихонова всё получилось в тренерской карьере. В «Енисее» у него всё хорошо. В Казахстане он с «Астаной» выступал в еврокубках — можно ещё раз попробовать за рубежом.

— Удивился выходу «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов?

— Я был очень удивлён, но рад за них. Я всегда приветствую такие команды, которые дают шансы своим воспитанникам. «Кайрат» играл своими ребятами, а также подобрал несколько хороших легионеров. Видно, что казахстанский футбол прибавляет. Когда я в последний раз был в «Астане», у них очень хорошо выступала сборная. Потихоньку и клубы прибавляют.

— Какие ожидания от матча «Реала» с «Кайратом» в Алма-Ате?

— У «Реала» не будет проблем, но в Алма-Ате играть всем тяжело. Не думаю, что долгий перелёт скажется на футболистах «Реала» — там играют такие профессионалы. Какая разница, сколько лететь?

«Мне многого не надо для хорошей жизни: семья и любимая машина»

— Пару лет назад сборная Армении не прошла на Евро-2024. Было обидно застрять в не самой сложной группе?

— Я мечтаю, чтобы моя страна, со мной или без меня, сыграла на большом турнире. В каждом году у нас были какие-то проблемы: выбор тренера, травмы серьёзных футболистов, Мхитарян завершил карьеру в сборной. Однако нужно собраться всем вместе и решить вопрос, как это сделала Грузия. Они это сделали как одна страна и один кулак. Все спрашивают: «Почему у Грузии получилось?» Они долго шли к этому. Президент страны и мэр Тбилиси — бывшие футболисты, премьер-министр обожает футбол. Дай бог, чтобы и у нас получилось. Сборная Грузии — пример не только для Армении, но и для всех, как нужно строить и стремиться.

— Сейчас у сборной Армении есть шансы выйти на чемпионат мира 2026 года?

— Сборную Ирландии мы обыгрывали, а на выезде выигрывали, но пропустили два мяча в конце. Венгрия — молодая и хорошая сборная, с которой можно побороться. Я уже влился в коллектив и страну, поэтому знаю, кто играет в этой национальной команде. Ну а Португалия остаётся Португалией.

— Приветствуешь переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду»? И что думаешь о его эмоциональном выступлении после одного из матчей «Локо»?

— Это хороший трансфер. «Црвена Звезда» — большая команда в Европе. Жалко, что они будут выступать в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. А Наиру скажу, что на камеру плакать не надо (смеётся). Тикнизян — эмоциональный пацан, сказал так и сказал. Я знаю, что он очень хотел играть в Лиге чемпионов, но не получилось. Ничего страшного — в следующем сезоне получится. Мы вспомнили его слова в сборной Армении, посмеялись вместе с Эдиком [Сперцяном], он тоже был в комнате. Мы спросили его: «Ты до сих пор себя чувствуешь говном?» (смеётся).

— А Иву не перерос «Рубин»?

— Если честно, я за ним не слежу — встречались только в сборной Армении. Он хорошо играл, однако игры с Грузией у него не получились. Это хороший футболист, который много работает и помогает нашей сборной. Что касается «Рубина», для меня это большая команда в России. Если ты перерос «Рубин», должен подписать контракт с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА. Пускай играет за «Рубин», а потом, возможно, окажется за рубежом.

— Как относишься к натурализации футболистов для сборной?

— У нас было много футболистов, которым дали армянский паспорт и они играли за сборную. Тот же Иву из Нигерии, но хорошо нам помогал. Лучшим натурализованным футболистом был Пиццелли, который у нас считается легендой. Он провёл хорошие годы в сборной Армении. Это большой мастер. Если есть такие достойные пацаны, как Иву или Пиццелли, я не против натурализации. Но были и такие, которым дали армянский паспорт, они сыграли один матч за сборную — и до свидания. Я против такого.

— Почему, кроме «Урала», ты нигде долго не задерживался?

— Давай разберём. В «Тамбове» была проблема с финансами, потом перешёл в «Астану», куда поступило ещё лучшее предложение из Ла Лиги. Как не поехать? Из Испании я сам решил уехать, а на Кипре потихоньку начинались проблемы с финансами, и мне пришло предложение из «Астаны». Уже там мне пришло более интересное предложение из Китая. Сейчас, слава богу, всё хорошо — играю и набираю форму. Но моя семья привыкла к постоянным перемещениям — дочки уже хотят поехать в новую страну, поступить в новую школу и увидеть что-то новое.

Я думал, что им будет очень сложно, а оказалось — всё нормально. У меня везде остались связи — люди меня уважают и любят. Если поступит предложение ещё лучше из условной России, почему не уехать? С удовольствием вернулся бы в Россию. У меня всегда всё было хорошо — я постоянно вспоминаю Екатеринбург. Однако сейчас я и в Венгрии очень хорошо себя чувствую. Я хочу помочь команде остаться в высшей лиге, но не знаю, что будет на следующий сезон. Один раз решился вернуться домой и там играть долгие годы, но бог сказал: не получится.

— О тренерстве не задумываешься?

— Раньше были мысли работать тренером с детьми. Сейчас уже не знаю. Допускаю, что могу и не быть в футболе. Возможно, поработаю чуть-чуть, чтобы я не забыл футбол, а он не забыл меня.

— Есть какой-то пассивный доход?

— Всё нормально в этом плане. Я не бизнесмен, не вижу себя в бизнесе. У меня есть хорошие друзья в Армении, которых знаю 20 лет. Кто-то что-то строит, у кого-то — ресторанный бизнес. А я просто покупал недвижимость, но не сдаю — посмотрим в дальнейшем. Мне многого не надо для жизни. Не нужны супердома. Достаточно семьи и любимой машины (смеётся).

— Какая любимая марка?

— У меня всю жизнь была BMW. Ни для кого не секрет, что я люблю быстрые тачки. Даже если я играю в другой стране, в Ереване обязательно меня должна ждать машина.

— Штрафов много прилетает?

— Уже в Венгрии за месяц набралось на 400 тыс. форинтов — € 1 тыс… Не могу сказать, что гоняю — просто не знал, где камеры стоят. Плюс три штрафа за парковку. В Венгрии очень большие штрафы за превышение скорости! Например, при разрешённой скорости 60 км/ч я ехал 83 км/ч. Штраф пришёл на 100 тыс. форинтов — это € 250. 20 тыс. форинтов за неоплату парковки — ещё € 50. Но в целом жизнь в Венгрии недорогая — вот в Китае пришлось потратиться.