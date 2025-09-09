Мы потеряли топ-клуб. А с новой заменой тренера «Байер» делает несколько шагов назад

К большому сожалению, Германия и вся Европа лишились топ-клуба. Спокойно, с «Баварией» всё в порядке! Мюнхенцы сильны и при Венсане Компани только набирают. А вот их почти тёзка «Байер» хандрит. Стоило уйти Хаби Алонсо – и началось…

В мадридский «Реал» Алонсо не мог не уйти. Этот переход был неизбежен. И на самом деле Хаби нужно поблагодарить за то, что он покинул «Байер» не сразу после триумфального сезона с победой в Бундеслиге, Кубке Германии и финалом Лиги Европы, а лишь через год после этого. Он остался на сезон-2024/2025, и вместе с ним остались все лидеры «Байера». Стать сильнейшими в Германии ещё раз не получилось. Но леверкузенцы всё равно выступили классно: выиграли Суперкубок, пробились в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате финишировали выше всех, кроме «Баварии».

Этим летом Алонсо всё-таки уехал, и его «золотой» состав рассыпался почти целиком. Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба и Роберт Андрих смотрят по сторонам и пытаются найти Флориана Вирца, Виктора Бонифасе, Жонатана Та и других партнёров, вместе с которыми они отлично играли в последние годы. Но все ключевые партнёры ушли! «Байер» провернул огромное количество трансферов – и на выход, и на вход. Теперь это совершенно другая команда.

Эрик тен Хаг и Симон Рольфес Фото: Jörg Schüler/Getty Images

Самое поразительное, что работать с многочисленными новичками будет не тот тренер, при котором их покупали. Эрик тен Хаг дал в Леверкузене всю палитру результатов (победа, поражение, ничья) и быстренько отправился на выход. «Байер» не пожалел денег на неустойку, рассчитал нидерландца и отправил его с обходным листом. Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес старался быть максимально дипломатичным, однако даже из его корректного протокольного комментария ясно, насколько всё было плохо. Он признал, что назначение тен Хага было ошибкой, и добавил, что ещё большей ошибкой было бы дать нидерландцу работать дальше.

Сейчас это уже не так актуально, но тен Хаг оказался не единственным кандидатом на замену Алонсо. В СМИ была информация, что «Байер» рассматривал другого перспективного испанца – Сеска Фабрегаса. На него вообще летом был большой спрос – им также предметно интересовался «Интер», который лишился Симоне Индзаги.

В итоге Сеск не перешёл ни в «Интер», ни в «Байер». Он выбрал третий вариант – остался в «Комо», где уже несколько лет стабильно работает, даёт результат, а на новый сезон ещё и получил мощнейшее усиление состава. Назначение Сеска стало бы для «Байера» подтверждением амбиций. Захомутать одного из самых многообещающих тренеров планеты – был бы очень сильный ход. Возможно, это даже помогло бы удержать кого-то из лидеров.

Они ведь видели Сеска ещё игроком. А игрок он был ого-го! Для Вирца, Фримпонга и других авторов сезона без поражений футболист Фабрегас – авторитетище, сравнимый с Алонсо. Более того, у Хаби на момент перехода в «Байер» тренерского опыта и достижений было меньше, чем сейчас у Сеска. Алонсо до Леверкузена не работал выше «Сосьедада В». А у Фабрегаса – подъём «Комо» из Серии В и отличный сезон в Серии А. Так что как тренер он уже точно не ноунейм.

Сеск Фабрегас в «Комо» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Впрочем, до Леверкузена Сеск так и не доехал. Зато уже после тен Хага доехал Каспер Юльманн – автор волшебной сборной Дании на Евро-2020 с Миккелем Дамсгором, Каспером Дольбергом, Пьер-Эмилем Хёйбьергом и самыми известными латералями – Даниэлем Вассом и Йоакимом Мехле. Та команда стала настоящим открытием чемпионата, в полуфинале в упорной борьбе уступила на «Уэмбли» Англии лишь в дополнительное время.

Правда, после околоковидного турнира сказка закончилась. На чемпионате мира в Катаре датчане оказались одной из самых скучных и безликих команд и не смогли выйти из группы (всего одно очко и один забитый мяч в трёх матчах). А дальше был ещё один Евро. И там снова оказалось тухло: три ничьих в группе, выход в плей-офф и мгновенный вылет от Германии. После этого Юльманн покинул сборную и год не работал – как раз до приглашения «Байера».

Каспер Юльманн в сборной Дании Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Клубный опыт у Каспера имеется. Он дважды возглавлял «Норшелланн» и провёл с ним больше 200 матчей. Один раз выиграл чемпионат Дании и выступил с командой в групповом этапе Лиги чемпионов в 2012-м. После второго ухода из «Норшелланна» в 2019-м Юльманн не работал с клубами.

А вот между работами в «Норшелланне» датский тренер успел мелькнуть в Германии. Летом 2014-го его пригласил «Майнц» на замену Томасу Тухелю. Однако сработать так же успешно, как Томас, Юльманн не смог. «Майнц» мгновенно вылетел из Лиги Европы: в квалификации проиграли греческому «Астерасу». А сразу после этого вылетели ещё и из Кубка Германии: в первом же раунде уступили команде «Шемнитцер» из четвёртой лиги. Несмотря на ужасный старт, руководители «Майнца» не стали рубить сплеча, дали Юльманну время. Однако в феврале 2015-го их терпение лопнуло. Датчанин покинул клуб посреди сезона.

Нет сомнений, что кандидатура Юльманна сейчас возникла в «Байере» не случайно. Вполне вероятно, он был в шорт-листе и летом, однако не рассматривался как первый или даже как второй выбор. Сеска и тен Хага рейтинговали выше. С тен Хагом попробовали – не сложилось. Сеск по-прежнему недоступен. А Юльманн всё ещё был свободен. И вот «Байер» его пригласил.

Для датчанина это, возможно, главный шанс всей карьеры. Сборная Дании – это прекрасно. Но, во-первых, после успешного Евро-2020 были две неудачи на крупных турнирах. А во-вторых, клубный футбол – совершенно другое дело. На этом уровне Юльманн ранее добивался успеха только на родине, причём давно. А теперь он получает солидный клуб из большого чемпионата, да ещё и с Лигой чемпионов. Это большой шанс и большой вызов.

Как при Хаби Алонсо, больше не будет. Тот «Байер» велик, он навсегда в истории. Однако надо двигаться дальше. Сделали ли леверкузенцы шаг назад? Да, и не один. Во-первых, вместе с Алонсо отпустили почти всех ключевых игроков. Как быстро адаптируются и смогут давать результат новые – большой вопрос. А во-вторых, абсолютно не попали с тен Хагом и обрекли себя на экстренную смену тренера. Это совсем не похоже на прогресс и на бумаге ничего хорошего не сулит.

Но точно так же рано говорить, что «Байер» стух, испортился и что его точно не ждёт ничего хорошего. Как при Алонсо не будет, да, надо это принять. Хаби стал подарком болельщикам «Байера» за все годы их страданий. Казалось, «Неверкузен» будет вечным, однако неожиданно нашёлся человек, который смог сломать это проклятие. И как он это сделал!

Теперь Алонсо в Мадриде, и для «Байера» наступили будни – будни команды без серьёзных титульных амбиций, которая при этом должна быть выше среднего, должна как минимум бороться за зону Лиги чемпионов. Лучшее, что могут сделать Юльманн и боссы клуба – не равняться на результаты команды Алонсо. Это сейчас недостижимо. Надо просто работать дальше. С Хаби было прекрасно. Но это уже позади. Чем быстрее «Байер» это осознает, чем быстрее найдёт себя в новой реальности, тем проще будет клубу, Юльманну и многочисленным новым футболистам.